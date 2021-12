‘Fíjate, fíjate, fíjate’: María Antonieta de las Nieves, la ‘Chilindrina’, da positivo a COVID-19

La intérprete del personaje conocido en todo el continente como “La Chilindrina”, María Antonieta de las Nieves, informó a través de su cuenta de Instagram que obtuvo un resultado positivo en la prueba de detección de COVID-19.

La actriz afirmó que llevó a cabo las medidas de prevención con el objetivo de evitar la enfermedad provocada por el coronavirus pero aún así la contrajo.

Comunicó a sus seguidores en redes sociales que se encuentra en casa recuperándose de la enfermedad y que hasta el momento sus síntomas no han sido graves, son, más bien, parecidos a los de un resfriado común.

“A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer COVID-19, he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando cada día. Parece como si solo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”, reza la publicación.

María Antonieta de las Nieves aprovechó el comunicado para desearles a sus familiares, amigos y fans un feliz año nuevo.

“La Chilindrina” recibió mensajes de apoyo por parte de sus admiradores de Brasil, Chile, Ecuador y demás países, quienes le desean una pronta recuperación.

La semana pasada celebró su cumpleaños 71 en compañía de su familia. A través de su cuenta de Instagram, publicó videos de “las mañanitas”, fotografías de su pastel e imágenes elaboradas por sus fans.

“Gracias a mis clubes de fans, amigos que desde temprano me han mandado mensajes y fotos de felicitación. Los quiero mucho, Obrigada!!!”, escribió en una de estas.

La intérprete comenzó su carrera artística a muy temprana edad, debutando a los siete años en la película “Pulgarcito”.

En 1971 se unió al elenco del “El Chavo del Ocho” como “La Chilindrina”, personaje que creó tres años antes de comenzar en la serie.

A partir de ahí y por más de 30 años ha recorrido México, Estados Unidos, Centro y Suramérica con su espectáculo “El circo de la Chilindrina”.

Cabe recordar que a inicios de noviembre entró en los Guinness World Records por la longevidad de su personaje infantil encarnado durante 48 años.