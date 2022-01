‘Fíjate, fíjate’: La serie de la Chilindrina se cancela a causa del COVID-19

La actriz María Antonieta de las Nieves, reconocida popularmente por interpretar al personaje de ‘La Chilindrina’, tenía un acuerdo sobre la llegada de una bioserie que contara su vida, la cual ella misma escribió, pero fue cancelada por los altos contagios causados por la pandemia de COVID-19 en el país.

“La mía se canceló. Yo tenía una ya apalabrada, ya firmada, la que yo había escrito, pero con todo lo de la pandemia no se pudo llevar a cabo y ahorita ya no puedo estar en stand by, o hago la serie o hago el Circo de la Chilindrina y honestamente me conviene más el circo”, confió en entrevista con el programa Ventaneando.

Sin embargo, no todas son malas noticias para la comediante ya que aseguró que tiene trabajo gracias a su circo, con el que estará de gira por Estados Unidos prácticamente todo 2022. Es por esta razón que ‘La Chilindrina’ no pudo esperar a que el proyecto sobre su bioserie se retomara.

“Ya me comprometí todo este año a estar con esa empresa. Voy a estar si Dios quiere que esté bien de salud y lo demás será poco a poco, lo que vaya cayendo, veré qué me conviene hacer. Fue un bonito proyecto que me llenó de ilusión en su momento, valió la pena”, agregó.

María Antonieta terminó el 2021 con una prueba positiva a COVID-19. La actriz de 71 años afirmó que no tuvo síntomas graves del virus por lo que pasó su cuarentena como si tuviera un resfriado común. “Nada más me dio tantita ronquera, tuve tantitas flemas y se acabó, ni dolor de cuerpo. Es que yo llevaba tres vacunas, no sólo las dos de Pfizer, sino que ya me habían puesto el refuerzo. Entonces, gracias a eso yo digo que no me dio fuerte”, finalizó.