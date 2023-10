María Antonieta de las Nieves participará en bioserie de ‘Chespirito’: ‘Fuimos parte de su vida’

A casi nueve años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, considerado uno de los comediantes más importantes de la televisión mexicana, HBO Max está realizando una bioserie inspirada en su vida llamada Sin Querer Queriendo, que contará con la participación de personalidades como María Antonieta de las Nieves.

La actriz formó parte del elenco de El Chavo del 8, uno de los programas más emblemáticos del comediante conocido como Chespirito, dando vida al personaje de ‘la Chilindrina’, la mejor amiga de ‘el Chavo’.

Ahora, en este nuevo proyecto, que contará con la supervisión de su hijo Roberto Gómez Fernández, María Antonieta de las Nieves fue invitada a participar, de acuerdo con lo que ella misma reveló.

“Por supuesto, por supuesto que sí (participaré). Mira, si no me hubiera hablado el hijo de Chespirito para ver si quería, yo hubiera ido a buscarlo para decirle que no podía existir la serie de Chespirito si no tuviera a ‘la Chilindrina’, punto”, aseguró la actriz en una entrevista con De Primera Mano.

También dijo que está feliz de participar en el proyecto: “porque formamos una pareja de niños queridos por todo el público que no podía existir uno sin el otro”, haciendo referencia a sus personajes de ‘la Chilindrina’ y ‘el Chavo’.

'La Chilindrina' se dijo feliz de estar en la bioserie de Chespirito. (Foto: Instagram / @lachilindrina_oficial)

¿Por qué tenían pleito Chespirito y María Antonieta de las Nieves?

Cuando terminó la serie de El Chavo del 8, Gómez Bolaños se distanció de sus compañeros, incluida María Antonieta de las Nieves, por algunas diferencias, mismas que abordó la actriz.

“Yo me estuve ya tranquila con el hecho de que él supiera que esa diferencia que tuvimos fue algo que teníamos que tener (…) Él ya no quería hacer a ‘el Chavo’ pero yo sí quería seguir siendo ‘la Chilindrina’, porque él tenía 20 años más que yo”, declaró.

¿Carlos Villagrán y Edgar Vivar también participarán en bioserie de Chespirito?

Hablando del distanciamiento entre el actor y sus compañeros, De las Nieves fue cuestionada si otros actores que aparecieron en El Chavo del 8, como Carlos Villagrán (Kiko) y Edgar Vivar (el ‘señor Barriga’) también formarán parte de la bioserie.

Aunque aseguró que no sabe, también se dijo convencida de que sería importante que todos los que formaron parte de la serie de comedia más famosa de México aparecieran.

“Yo creo que sí, no creo que ninguno de nosotros no quiera estar en la bioserie, porque formamos parte de su vida durante muchísimos años”, explicó.

Florinda Meza también participó en serie de 'El Chavo del 8'. (Foto: Instagram / @florindamezach1)

De igual forma habló sobre Florinda Meza, viuda de Chespirito que también dio vida a uno de los personajes más entrañables de aquella producción: ‘Doña Florinda’, y con quien se dijo también tuvo algunos roces.

Al respecto, dijo que estaría encantada de trabajar con ella, y que incluso esta producción podría ayudar a limar las asperezas que existen entre ambas actrices.

“Por supuesto, yo creo que sí, y si vamos a participar las dos juntas yo estaría encantada de poder brindar mi compañía a todos esos bellos personajes, por supuesto que sí”.