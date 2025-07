Florinda Meza reacciona a críticas de su vida: No demandó a hijos de ‘Chespirito’ tras serie… por ahora

Florinda Meza no está de acuerdo con las críticas que recibe a raíz de la serie de 'Chespirito'. (Foto: Especial El Financiero)

‘No contaban con la astucia’ de Florinda Meza, viuda de Chespirito que decidió frenar todos los comentarios derivados de la serie Sin querer queriendo, que narra la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños.

Además, la actriz que da vida a ‘Doña Florinda’ en El Chavo del 8 desmintió especulaciones sobre una presunta demanda que interpondría contra los hijos de Chespirito, por supuestamente ‘manchar su imagen’ con la bioserie del comediante.

Con un mensaje firme y contundente, pidió que dejen de especular sobre su vida y manchar su imagen, pues el personaje de Margarita Ruiz en la serie de Chespirito (que se refiere a ella) no la representa en lo absoluto.

Florinda Meza negó demanda contra hijos de Roberto Gómez Bolaños y escritores de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

La actriz Florinda Meza subió este sábado un video en su perfil de Instagram, mismo en el que, en primera instancia, niega una supuesta demanda en contra de Paulina y Roberto Gómez Fernández, hijos de Chespirito y escritores de la serie biográfica.

Florinda Meza se lanza contra 'Chespirito: sin querer queriendo'. (Foto: Especial El Financiero).

Aunque aseguró que actualmente no inició acciones legales, tampoco descartó que en un futuro ocurra, pues no sabe lo que pueda pasar más adelante, pues considera que sus derechos fueron vulnerados.

“No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, escribió Florinda Meza, que lanzará un documental de su vida próximamente.

Además, cuestionó al público que, basándose en la serie de HBO sobre Roberto Gómez Bolaños, difunden en redes sociales historias sin que ella tenga la posibilidad de dar réplica.

“Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas”, agrega en su mensaje.

Florinda Meza asegura que no respetan su derecho a no responder acusaciones en su contra. (Foto: Especial El Financiero)

Florinda Meza reprocha que se ‘descontextualicen’ entrevistas que dio en el pasado

Desde que se estrenó Chespirito: Sin querer queriendo, bioserie de Roberto Gómez Bolaños, algunos usuarios en redes sociales ‘desempolvaron’ entrevistas pasadas de Florinda Meza y Chespirito, con las cuales critican a la actriz que dio vida al personaje de ‘la Chimoltrufia’.

Uno de los mejores ejemplos es la conversación en la que habló de ‘los 7 defectos’ de Chespirito, refiriéndose a sus 6 hijos y su esposa, Graciela Fernández. Y sobre ello, también se dijo atacada.

“Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta”, señala Meza.

Florinda, quien tuvo una relación con el director Enrique Segoviano antes de convertirse en novia de Chespirito cuando él todavía estaba casado con Graciela, lamentó que su nombre ‘se manchara’ con la ola de historias y comentarios que surgieron sobre su vida en las últimas semanas.

Florinda Meza dijo en una entrevista de 2004 que los hijos de 'Chespirito' eran "sus defectos". (Foto: Especial El Financiero)

“Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”, explica.

Florinda Meza desmiente a la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: ¿Qué ha dicho?

Desde su lanzamiento en junio pasado, Florinda Meza criticó la serie y compartió varias publicaciones en su cuenta de Instagram para desmentir hechos que narra la ficción de HBO, producida por Roberto Gómez Fernández.

“La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood… Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía”, es uno de los comentarios que la famosa actriz hizo.

Publicación de Florinda Meza desmintiendo la serie de 'Chespirito'. (Foto: Captura de pantalla)

Además, en sus publicaciones se dedica a responder algunos comentarios de personas que le preguntan, de buena o mala forma, qué tanto hay de cierto en la bioserie del comediante.

Incluso, hace citas al libro biográfico de Roberto Gómez Bolaños, Sin querer queriendo, memorias, para sustentar sus comentarios.