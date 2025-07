‘Lady Racista’ es actriz y modelo: Esta es la trayectoria de Ximena Pichel en México

Ximena Pichel ‘Lady Racista’, actualmente es conocida por sus agresiones en contra de un policía en la CDMX, pero no solo es conocida por el video viral, también tiene una trayectoria en México con proyectos de modelaje y televisivos.

La argentina se volvió tendencia por los comentarios ofensivos por el color de piel de un elemento de tránsito en la colonia Condesa.

Esto porque el policía trató de colocarle una ‘araña’ al vehículo marca Mercedes-Benz de ‘Lady racista’, expareja del actor Aarón Beas, por no contar con un pago activo del parquímetro y por estar estacionado en diagonal.

Ximena Pichel trabajó con diferentes marcas de belleza. (Foto: Tiktok @ximenapichel)

¿Quién es Ximena Pichel, modelo y actriz conocida como ‘Lady Racista’?

Ximena Pichel es una mujer que nació en Argentina, pero en algún momento de su vida llegó a nuestro país para vivir en la Ciudad de México.

Ella compartió diferentes proyectos de modelaje en su cuenta de TikTok, donde muestra su trabajo durante diferentes años.

Si bien ‘Lady Racista’ no trabajó con Pantene, ella hizo una colaboración con la marca Fermodyl, esto se sabe gracias a un video que publicó, en el cual aparecen unos documentos con el nombre de la marca de productos capilares y de belleza.

En sus redes sociales, se le ve en diferentes campañas de modelaje, pero se desconoce la marca o el sello de moda con el cual colaboró, pues, solo aparece frente a las cámaras mientras sonríe o posa para las fotografías.

Ximena Pichel o ‘Lady Racista’, también cuenta con una faceta como actriz, ella tuvo una breve aparición en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, mismo que ella subió en su TikTok, en abril de 2022, el resto de sus cuentas personales se encuentran privadas.

Ella apareció en un episodio de la telenovela mexicana Entre el amor y el deseo lanzada en 2010, de acuerdo con la página de IMDB, ahí compartió créditos con actores y actrices como Lorena Rojas y Víctor González.

‘Lady Racista’ intentó consolidar una carrera en la música, lo que la llevó a interpretar el tema ‘No sabes cuanto’, del cantautor Alex Sirvent, canción del soundtrack oficial de la telenovela Amigas y rivales, protagonizada por la actriz Ludwika Paleta, de acuerdo con Las Estrellas.

El video donde aparece como segunda voz en la interpretación del también actor Sirvent fue estrenado en 2001.

Actualmente, se conoce que fue expareja del actor Aarón Beas, quien también es el papá de su hijo, el menor de edad que aparece en el video de la agresión al policía en la CDMX.

‘Lady Racista’ ofrece disculpas tras agresión a policía de la CDMX

Ximena Pichel, más conocida como ‘Lady Racista’ ofreció disculpas después de la viralización de dos videos donde ofende a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

“Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dije estuvo mal, no hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan, fue un error que asumo con responsabilidad“, dijo, según un comunicado compartido por el medio Reforma.

“No busco compasión ni excusas, tampoco me tiro al piso, yo lo que busco es transformar este momento en un punto de partida para crecer y demostrar que los errores no nos definen si tenemos la voluntad de enmendarlos con acciones reales”, finalizó.