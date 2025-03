Ludwika Paleta se quedó sin trabajo por ser mamá joven: ‘Me quitaron mi exclusividad cuando me embaracé’

Ser madre joven puede representar un rato grande para muchas mujeres, tal como le ocurrió a la actriz Ludwika Paleta, quien a los 20 años tuvo a su primogénito, el también actor Nicolás Haza.

Sin embargo, las cosas no sucedieron al inicio como ella pensó, pues incluso le retiraron la exclusividad que tenía con la empresa en la que trabajaba, donde ya era una reconocida actriz, gracias a convertirse en mamá.

Aunque en ese momento la situación se tornó complicada, la actriz de Carrusel (1989) encontró una oportunidad que no solo le regresó su carrera como actriz, también la llevó a ‘resurgir como Ave Fénix’.

Ludwika Paleta habla sobre cómo fue para ella ser mamá joven

Durante una entrevista para la serie Mi Vida de Canela TV, Ludwika Paleta, casada con Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, habló de lo complicado que fue para ella convertirse en mamá a los 20 años.

Ludwika Paleta tuvo a su hijo Nicolás cuando tenía 20 años. (Foto: Instagram @ludwika_paleta)

Para Ludwika Paleta, tener a su hijo Nicolás es una de las mejores experiencias que ha vivido, aunque confiesa que eso le cambió un poco los planes de vida que tenía en ese momento.

“Me embaracé a los 20 años y pues estaba yo enamorada, con mucha ilusión de tener a Nicolás. No me imaginaba yo lo mucho que me iba a cambiar la vida (…) probablemente habría hecho castings para proyectos que a mí me interesaban, estar, no sé, en Los Ángeles buscando entrar en a lo mejor en las películas de Hollywood, no sé”, asegura la actriz de origen polaco.

Ludwika Paleta perdió exclusividad en Televisa tras embarazo

Una de las situaciones más complicadas a las que se enfrentó durante su embarazo fue perder la exclusividad en Televisa, empresa donde trabajó en telenovelas como María la del Barrio (1995).

“Cuando yo me embaracé me quitaron mi exclusividad en Televisa. Entonces dejé de trabajar. Cuando nació Nicolás, pues yo no tenía trabajo, no sabía ni siquiera que iba a volver a la televisión”, explica Paleta.

Por un tiempo se dedicó a la crianza y cuidado de su hijo Nicolás Haza, a quien tuvo con su expareja Plutarco Haza. Sin embargo, regresó más pronto de lo que pensaba a la televisión gracias al productor Emilio Larrosa.

Tras perder su exclusividad con Televisa, Ludwika Paleta se dedicó a la crianza de su hijo. (Foto: Instagram @ludwika_paleta)

¿Cómo fue el regreso de Ludwika Paleta a la televisión después de tener a su primer hijo?

Por una situación fortuita, la actriz se encontraba en Miami, donde cruzó camino con el productor de Televisa Emilio Larrosa; ella asegura que ambos hicieron contacto visual, pero no pasó de ahí en ese momento.

“Estaba yo en Miami. Y un productor, Emilio Larrosa, me vio y yo me acuerdo que lo vi. Yo sabía quién era él y él, por supuesto que sabía quién era yo. Y cruzamos miradas, no lo conocía y no me acerqué, él tampoco”.

Sin embargo, tiempo después le llamarían para trabajar en una producción que no solo marcó su vida, también fue un hitazo en México y Latinoamérica: la telenovela Amigas y Rivales (2001).

Ludwika Paleta regresó a las telenovelas con 'Amigas y Rivales'. (Instagram: @ludwika_paleta)

“Cuando regresé a México, al par de días, me llamaron de su oficina y me entrevisté con él. Fue una persona muy respetuosa conmigo siempre. Me invitó a participar en esa telenovela que fue otro ‘boom’ (…) Ya estaba yo en un momento mucho más maduro”, comparte la actriz.

El estreno de aquella telenovela donde actuó con Angélica Vale marcó un antes y después en su vida. “La gente me vuelve a voltear a ver, me vuelven a tener en el radar. Y bueno, pues de ahí no dejé de trabajar”, agrega.