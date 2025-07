‘Lady racista’ se disculpa por insultar a policía en La Condesa: ‘No busco compasión ni excusas’

Ximena Pichel, conocida como ‘Lady racista’, ofreció una disculpa pública luego de que realizara insultos racistas contra un policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Ahora que ‘Lady racista’ enfrenta una denuncia formal del policía agredido ante la Fiscaía General de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), la actriz y modelo argentina que vive en México admitió sus actos y dijo que no tenían justificación.

¿Qué dice la disculpa pública de ‘Lady racista’?

“Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dije estuvo mal. No hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan. Fue un error que asumo con responsabilidad”, dijo ‘Lady racista’ en un comunicado compartido por el diario Reforma.

La mujer, quien discriminó a un policía al llamarlo “negro” y dijo que odiaba a las personas de dicho color de piel, además de maldecirlos, dijo que su disculpa no tiene reservas y asumió que sus insultos racistas no solo afectaron al policía, sino a “muchas personas”, quienes se enfrentan a la discriminación y desprecio.

“No busco compasión ni excusas. Tampoco me tiro al piso. Lo que busco es transformar este momento en un punto de partida para crecer y demostrar que los errores no nos definen si tenemos la voluntad de enmendarlos con acciones reales” dijo Ximena Pichel.

‘Lady racista’, con una denuncia formal que se persigue por querella, podría recibir hasta 3 años de cárcel de acuerdo con el Código Penal, así como una serie de multas que van desde sanciones económicas hasta labores comunitarias.

Mientras avanza el proceso en su contra, ‘Lady racista’ reconoce que cometió un “grave error”, y que está dispuesta a “aprender, cambiar y ser mejor”; sin embargo, no dijo si colaborará con las autoridades por los insultos registrados en video contra un policía y contra la trabajadora de un edificio.

“A la persona que ofendí directamente, pido perdón con honestidad. A quienes se sintieron heridos o decepcionados por mí, también les ofrezco mi disculpa más genuina”, enfatizó Ximena Pichel en su comunicado.

Aarón Beas, expareja de ‘Lady racista’, también se disculpa a nombre de su hijo

Antes de la disculpa pública de ‘Lady racista’, el actor Aarón Beas, quien fue su expareja, también se pronunció sobre el tema y pidió disculpas a nombre de su hijo de 16 años.

El joven participó en la agresión contra el policía y un trabajador del Gobierno de la Ciudad de México, a quienes empujó y les quitó la araña inmovilizadora que iba a ser aplicada en el auto de ‘Lady racista’.

De acuerdo con Aarón Beas, el joven defendió a su madre, pero no de la mejor forma.

“Quiero pedir una disculpa pública a nombre de mi hijo, porque así como lo ven de grandote, finalmente es un niño... yo creo que es un poco inmaduro para su edad y obviamente se dejó llevar por la preocupación de ver a su madre tan mal”, dijo el actor.

A pesar de la acción para defender a su madre, el hijo de ‘Lady racista’ tuvo una actitud “bastante reprobable”, dijo Beas, quien además explicó problemas con su expareja y la educación que le dan a sus hijos.