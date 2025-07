Policía agredido denuncia a ‘Lady racista’: ¿De cuántos años de cárcel es la pena por discriminación?

El oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que fue víctima de una agresión racista de parte de una mujer en la Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, presentó una denuncia formal por el caso.

Pablo Vázquez, titular de la SSC, confirmó la denuncia este lunes 7 de julio a través de sus redes sociales, y dijo que, con ayuda de las direcciones generales de asuntos jurídicos y de derehos humanos, el oficial presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Evitar la Discriminación (Copred).

“Nuestro compañero cuenta con todo el apoyo de esta Institución y de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Continuaremos apoyando a la Fiscalía y daremos seguimiento a las investigaciones correspondientes del caso”, dijo Pablo Vázquez.

La SSC reprobó el acto ocurrido el viernes 5 de julio en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando una mujer utilizó insultos racistas contra el oficial luego de que este intentara colocar la araña inmovilizadora a su auto tras presuntamente incumplir con el pago del parquímetro.

- No me estés insultando, pinch* negro, no me estés insultando, culer*, dice la mujer.

- Hasta racista eres, le dice el oficial en repetidas ocasiones.

- A huevo. Odio a los negros como tú. Los odio. Los odio por nacos. Porque negros está bien, ¿pero culer*s? Los odio... Malditos, replica la mujer mientras ingresa a su auto.

En otro video se observa cómo dos de sus acompañantes agreden a personal del Gobierno de la Ciudad de México e incluso le quitan la araña para después gritarles.

La mujer, apodada ‘Lady racista’, fue identificada como una modelo y actriz argentina que vive en México.

Cuenta con al menos 26 infracciones de tránsito y al momento de la sanción que le iba a poner la autoridad no contaba con tarjeta de circulación ni licencia para conducir vigente.

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar ‘Lady racista’?

Luego de que se formalizara la denuncia del policía contra la mujer ante la Fiscalía de la Ciudad de México y Copred, es posible que ‘Lady racista’ se enfrente a una sanción en caso de que se compruebe su culpabilidad al realizar insultos racistas al llamarlo ‘negro’.

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 206, se prevé una sanción contra quien, “por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”:

Provoque o incite al odio o la violencia.

o la violencia. Veje o excluya a personas o a grupos de personas.

En ese sentido, algunas de las sanciones que se podrían aplicar contra ‘Lady racista’ son:

Uno a tres años de prisión .

. 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad.

Multa de 50 a 200 días.

Esta clase de casos de racismo solo se persiguen por querella, por lo que era necesaria la denuncia del policía para que las autoridades tomaran cartas en el asunto.

Clara Brugada inicia campaña contra discriminación y racismo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su rechazo a cualquier agresión basada en prejuicios o estereotipos, y en coordinación con Copred, lanzarán una campaña contra la discriminación. Sus comentarios se suman a los de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reprobó los actos de ‘Lady racista’.

“El pasado 3 de julio, un policía de la Subsecretaría de Tránsito fue víctima de actos discriminatorios mientras realizaba su trabajo en la colonia Hipódromo Condesa“, remarcó Brugada, quien agradeció el apoyo de la SSC para que se realizaran las denuncias.

Finalmente, dijo que “una ciudad que se respeta, respeta a todas y todos“.