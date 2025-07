(VIDEO) ‘Lady Racista’: Mujer insulta a policía de CDMX tras no pagar parquímetro en la Condesa

Los insultos racistas de una mujer hacia un policía vial de la Ciudad de México (CDMX) causaron indignación entre usuarios de las redes sociales, quienes ya la apodaron ‘Lady Racista’. Los hechos ocurrieron este sábado en la colonia Condesa, donde varios transeúntes grabaron el altercado.

En los videos, que ya se han vuelto virales en Facebook y X, se muestra a la mujer lanzando insultos discriminatorios contra un agente de tránsito, quien se disponía a colocar una ‘araña’ inmovilizadora a su vehículo.

De acuerdo con testigos, la conductora se estacionó en diagonal y no pagó el parquímetro de la zona, por lo que autoridades capitalinas procedieron con la sanción administrativa; sin embargo, al momento de intentar colocar el inmovilizador, la mujer reaccionó de forma agresiva y comenzó a discutir a gritos con el oficial.

‘Los odio por nacos’: ¿Qué pasó con ‘Lady Racista’?

En una de las grabaciones, se observa que la conductora de un vehículo Mercedes-Benz se pone delante del oficial y lo enfrenta con frases como “Pinch* negro” y “Odio a los negros como tú”.

Ella y dos jóvenes que la acompañaban -quienes aseguraban ser menores de edad- impidieron que un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) colocara el dispositivo en la llanta delantera.

- “No me estés insultando, pinch* negro, no me estés insultando, culer*” - le espeta la mujer.

- “Hasta racista eres” - le replica el oficial.

- “A huevo, odio a los negros como tú. Los odio. Los odio por nacos” - le contesta ella.

Al subir nuevamente a su coche, la mujer siguió con los insultos: “Odio a los put** negros como tú, culer**, porque negros está bien, pero cule**, los odio. Maldito”, gritó desde el asiento del conductor.

En otra grabación del mismo incidente, se muestra que la discusión entre la mujer y el policía continúa, e incluso en algún momento ella lo amenaza con golpearlo.

- ¿Qué quieres? ¿qué te rompa tu mad**?, ¿quieres seguir peleando, pende**?

La mujer, a quienes algunos usuarios identificaron como ciudadana de nacionalidad argentina, se refirió en varias ocasiones al oficial como “indio”, “naco” y “negro”, como se escucha en los videos compartidos difundidos en redes.

Luego de que la apodada ‘Lady Racista’ se hiciera tendencia en redes, usuarios expresaron su indignación por el caso y hubo quien pidió que fuera identificada y detenida por la actos de discriminación hacia el servidor público.

Otros más recordaron que es precisamente por este tipo de actitudes que se llevó a cabo una marcha contra la gentrificación en la CDMX.

“Que #LadyRacista se haga viral al mismo tiempo que un chin** de gente estaba defendiendo a este tipo de personas que abunda en la Condesa es poético. Así de simple se le da todo el sentido a la protesta de ayer e invita a seguir protestando y hacer cada día más ruido.”, escribió un usuario en X.