El deporte en vivo se reinventa en México

A unos días de que México vuelva a ser escaparate mundial con el Mundial de Futbol, hay una industria que ya juega en otra liga: la del deporte en vivo como negocio de experiencias. Porque hoy, ir a un partido, una función de lucha libre o una pelea de box ya no significa únicamente ocupar una butaca; significa entrar a un ecosistema donde convergen turismo, tecnología, entretenimiento, hospitalidad y, por supuesto, marcas y patrocinios.

Ana María Arroyo (Ilustración de Lorena Martínez)

Y los números empiezan a confirmarlo: de acuerdo con el estudio Sports State of Play de Ticketmaster, que en México encabeza Ana María Arroyo y que se dará a conocer en las próximas semanas, el aficionado cambió radicalmente su comportamiento: viaja más, gasta más y exige experiencias cada vez más personalizadas alrededor del deporte en vivo. Casi una cuarta parte de los fans está dispuesta a recorrer más de 10 horas para asistir a un evento internacional y a descubrir nuevos deportes.

El fútbol sigue siendo el rey, con 81 por ciento de preferencia, pero el boxeo, el automovilismo, el béisbol y el tenis vienen creciendo con fuerza, particularmente entre generaciones más jóvenes que entienden el deporte como parte de su estilo de vida y no solo como espectáculo de fin de semana y es ahí donde está justamente la clave del negocio.

México se está convirtiendo ya no sólo en uno de los mercados más atractivos para los grandes artistas, que ha quedado confirmado con las ventas agotadas en minutos y los festivales que nacen cada día para todos los gustos; ahora el deporte en vivo es el siguiente negocio que crece a ritmo acelerado.

Y esto porque el consumidor mexicano y extranjero no solo compra un boleto: compra pertenencia, narrativa y experiencia. Por eso los aficionados asisten, en promedio, a 4.3 eventos deportivos nacionales y 1.7 internacionales al año. El gasto ya no termina en la entrada; incluye vuelos, hospedaje, alimentos, mercancía oficial y contenido digital para presumir la experiencia. Haga cuentas, también es un buen negocio para las ciudades.

Y las marcas lo saben, por eso hoy quieren estar en las arenas, en los estadios, en las zonas VIP, en las apps y hasta en la fila de acceso móvil. Las grandes firmas globales estén aumentando sus presupuestos para patrocinios deportivos en México.

La reinvención también pasa por la tecnología, hoy el fan exige entradas digitales sin fricciones y mejores experiencias, incluso en Estados Unidos ya hay en cierto estadio butacas que miden el nivel de adrenalina de los fans, qué tanto se mueve, aplaude, gesticulan y eso, les permite al aficionado tener acceso a una primera fila de un futuro juego, ya que las mediciones de inteligencia artificial se usan para saber qué tanto te emociona el equipo, ya les contaremos más.

La mezcla entre deporte y espectáculo.

En el fondo, el negocio del deporte en vivo en México ya no gira únicamente alrededor del marcador, por eso el Mundial de 2026 no será solamente una fiesta futbolística, será la confirmación de que México aprendió a monetizar la pasión deportiva como industria integral. Una industria que, además, parece reinventarse cada temporada.

El nuevo rostro financiero de Pemex

Todo indica que, por fin, por fin, Pemex tiene ya al frente el perfil que requiere para continuar saliendo del bache financiero que ha tenido desde que estaba un agrónomo al frente y en donde los números nada más no cuadraban.

Juan Carlos Carpio (Ilustración de Lorena Martínez)

El nuevo director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Juan Carlos Carpio Fragoso ha trabajado de la mano con el actual secretario de Hacienda, Edgar Amador y con la secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González en el reordenamiento financiero, que ha hecho que al menos, el día de hoy, ya no sea un tema alerta roja las finanzas de la paraestatal, aunque eso no significa que no haya mucho trabajo pendiente.

Por lo pronto, el nombramiento de Carpio Fragoso apunta hacia una lógica poco común en la petrolera: la de las finanzas ordenadas. En un entorno donde históricamente el debate energético se ha concentrado en producción, política o ideología, el perfil técnico de Carpio abre espacio a otra conversación: la viabilidad financiera de la empresa más importante del país.

Lo más importante es que no llega desde la improvisación, ya que su paso por la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina dejó credenciales en manejo de deuda, liquidez y negociación financiera. Y justamente ahí parece estar la apuesta de Hacienda: fortalecer a Pemex sin estridencias, pero con disciplina presupuestal y una relación más cercana con los mercados.

Desde su llegada a la petrolera en 2024, los números comenzaron a mostrar señales de estabilización. Reducción del costo financiero, menor presión de deuda y una participación más ordenada en el mercado local reflejan una estrategia coordinada con la Secretaría de Hacienda.

Más que un operador político, Carpio proyecta la imagen de un técnico que entiende que rescatar a Pemex no depende sólo del barril, sino de recuperar confianza financiera y ahí es donde el sector financiero, precisamente, no ve hoy como alerta roja a Pemex, como si lo veía al cierre del sexenio pasado, y es que todos coinciden que, en tiempos de volatilidad, ese perfil puede convertirse en uno de los principales activos de la petrolera.

La rebelión de la toga: JUFED contra el OAJ

Julia García González (Ilustración de Lorena Martínez)

Donde las aguas están más que agitadas es en el Poder Judicial y es que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, JUFED, que encabeza la magistrada Julia María del Carmen García González, por la defensa de jueces y magistrados, ha lanzado un dardo directo al Órgano de Administración Judicial (OAJ) y en efecto, es por la bendita reforma judicial.

Dicen los que saben que la paciencia se agotó, pues mientras el discurso oficial presume una reforma de “justicia”, en los hechos el OAJ se ha convertido en el principal obstáculo para cumplir con lo que ellos mismos escribieron y es que hay cientos de juzgadores en retiro que siguen esperando el pago de sus pensiones y el pago del famoso Décimo Transitorio, que nada más no llega.

La pregunta que circula en los pasillos judiciales es simple, ¿si ya tenían los recursos, en qué se los gastaron? Porque el argumento de la falta de presupuesto suena más a pretexto que a realidad contable y por ello, este 25 de mayo se van a manifestar frente a las oficinas de Avenida Revolución, y un día después en la Embajada de Estados Unidos, así es ya que se escuche el “desmantelamiento profesional” en el Poder Judicial y ahora con tantos temas en el ambiente, el reclamo puede ser bien tomado por el país vecino.

En la lógica de los magistrados que esperan el pago, si el Estado no es capaz de cumplir con las indemnizaciones que él mismo diseñó, la señal para los inversionistas y el Estado de derecho es, por decir lo menos, de alerta roja y no están dispuestos, dicen, a perder todo

Preocupación por seguro de gastos médicos

Es un hecho, que existe una gran y legítima preocupación en el gremio actuarial por el actual modelo de seguros de gastos médicos en México debido a la insostenible y acelerada alza que han sufrido los costos hospitalarios y los honorarios de los doctores.

Luis Huerta (Ilustración de Lorena Martínez)

El tema fue tratado en el Foro sobre Seguros Médicos y Adultos Mayores en México realizado en la Universidad Anáhuac y quedó claro que los números no mienten. Los costos son tan elevados que es insostenible seguir esa tendencia. Actuarios de todo el país, coordinados por Luis Huerta, director General en EKA, advirtieron que, de no ajustarse el actual sistema de seguro médico, las primas seguirán creciendo y miles de familias no podrán costearlo en su vejez.

De acuerdo con el diagnóstico presentado, mientras la inflación general acumulada entre 2020 y 2024 ronda niveles cercanos al 30 por ciento, los honorarios médicos y costos hospitalarios registran incrementos acumulados cercanos al 70 por ciento en el mismo periodo.

Esta diferencia ha presionado de manera importante las primas de seguros médicos, especialmente en personas mayores de 65 años, cuyo costo de atención puede llegar a ser hasta seis veces superior al de un asegurado de entre 25 y 44 años.

Ante ello, propusieron migrar a esquemas segmentados para garantizar viabilidad, como son seguros híbridos con ahorro, redes médicas cerradas, productos indemnizatorios, telemedicina y uso de inteligencia artificial.

También pidieron incentivos fiscales como tasa cero de IVA en primas y deducibilidad total en ISR para adultos mayores, además de fortalecer la colaboración público-privada, las propuestas están y es tiempo de que autoridades, legisladores y gremio trabajen en conjunto, urgen cambios.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.