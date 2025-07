Sheinbaum critica a ‘Lady Racista’ por agredir a un policía de tránsito en CDMX: ‘Es deplorable’

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México y también se refirió al caso de ‘Lady Racista’, la mujer que agredió a un policía de tránsito tras no pagar el parquímetro en la colonia Condesa.

“Es deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos; no sabía que era argentina, pero cualquier mujer u hombre que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarlo. De igual manera que nosotros debemos respetar”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 7 de julio de 2025.

Sheinbaum hizo un llamado a evitar el racismo, clasismo y otros actos de discriminación en México contra los extranjeros o cualquier otra persona.

Además, sobre el caso de ‘Lady Racista’, la mandataria agregó que habrá sanciones desde la Comisión para Prevenir la Discriminación (Copred) porque la discriminación también es un delito penal.

Así fue la agresión de ‘Lady Racista’ contra un policía de la CDMX

En redes sociales se hizo viral el video de una mujer quien fue apodada ‘Lady Racista’ quien conducía un automóvil Mercedes Benz e insultó a un policía de tránsito al impedir que le pusiera una ‘araña’ a su vehículo.

Según los testigos, la conductora estaba mal estacionada y no pagó el parquímetro por lo que el policía de tránsito le aplicaría un movilizador, pero al intentar colocarlo, la mujer le gritó insultos al oficial.

“No me estés insultando, pinc** negro, no me estés insultando, cule**. Odio a los put** negros como tú”, fueron parte de las agresiones verbales de la mujer contra el policía por su tono de piel.

Además, en otra grabación también amenaza al oficial de tránsito con golpearlo y repitió los insultos como “indio”, “naco” y “negro”.

Los videos causaron indignación en redes sociales y se sumaron a las críticas contra la gentrificación en distintas colonias de la capital del país, luego de que la mujer afirmara ser de nacionalidad argentina y reaccionara de esa forma contra un mexicano.

¿Cuáles serán las sanciones contra ‘Lady Racista’ por agredir a un policía?

‘Lady Racista’ se salvó de que le colocaran un inmovilizador a su auto, pero no de las sanciones tras la agresión al policía.

Uno de los ‘castigos’ será por discriminación, según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum, al haber cometido un delito que está penado por la ley.

Además, el auto que conducía la mujer tiene al menos tres sanciones por hechos también ocurridos en la colonia Condesa, según la página de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Una de las multas asciende a más de 3 mil pesos por agredir a personal de tránsito, según el artículo 7, fracción I, del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Otra de las sanciones contra la mujer es por conducir sin licencia vigente, por lo que la multa equivale a más de 2 mil pesos.

Además, ‘Lady Racista’, fue castigada anteriormente por no mostrar su tarjeta de circulación vigente. Sin embargo, según el portal, el auto que conduce la mujer tiene un total de 26 infracciones, incluidas las tres últimas.