Niega Sheinbaum que el modelo de salud de la ‘4T’ vaya a fracasar

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no llegó al “gobierno para robar” y aseveró que el modelo de salud de la autodenominada ‘cuarta transformación’ no va a fracasar.

Al inaugurar el Hospital Materno Infantil IMSS Bienestar de Coatzacoalcos, Veracruz, la mandataria –en medio del desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales del sector público, originado en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador– criticó a quienes “no nos quieren” y desean que fracase el sistema de salud.

“Algunos que no nos quieren, que no les gusta la ‘cuarta transformación’, quieren que fracasemos en nuestro modelo de salud, pues no sólo no vamos a fracasar, sino al contrario, les vamos a demostrar que este es el mejor camino posible para el pueblo de México. Un verdadero sistema de salud que atienda al que menos tiene, con dignidad, con afecto y con profesionalismo”, dijo.

La titular del Ejecutivo federal destacó que en 2018 llegó a la presidencia “un extraordinario dirigente, un gran presidente, el mejor de México, Andrés Manuel López Obrador”, cuyo sexenio, destacó, “fueron seis años de un cambio profundo, pacífico, electoral, pero un cambio profundo”.

Agregó: “Tenemos principios en el gobierno, tenemos causas, no llegamos a gobernar para administrar, no llegamos al gobierno para robar, no, llegamos al gobierno para servir al pueblo, esa es la esencia de la ‘cuarta transformación’ de la vida pública de México.

“Esos principios son lo que no les gusta a los que gobernaban antes, por eso llenan de mentiras, de odio. Los principios son muy claros, nosotros gobernamos para todas y para todos, pero por el bien de todos primero los pobres, ese es un principio irrenunciable de la ‘cuarta transformación’”.

Cuenta regresiva para cumplir compromiso de abastecimiento de medicamentos

El 22 de junio pasado, Sheinbaum, de gira por Campeche, prometió que el abasto de medicinas se normalizaría en julio, lo cual, hasta ahora no ha sucedido.

“Tuvimos un problema con la primera licitación de medicamentos; hubo algunos que quisieron pasarse de vivos, y luego, también las farmacéuticas, que les gusta siempre, a algunas, quedar en primer lugar.

“Fue necesario suspender una licitación, pero el domingo terminó prácticamente toda la compra de medicamentos, y poco a poco están llegando a Campeche y a todo el país. En julio estaremos esperando que se normalice todo el abasto”, expresó en aquella ocasión.

La semana pasada, la mandataria culpó al expresidente Felipe Calderón del desabasto de medicinas.