Con los sándwiches no: Profeco ‘amenaza’ con retirar marcas de jamón de supermercados; ¿cuál es la razón?

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 7 de julio de 2025 desde Palacio Nacional, en compañía del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Profeco revisará marcas de jamón: ¿Qué sabemos de las que serían retiradas de los supermercados?

La Profeco anunció que se analizarán marcas de jamón que incumplen con las características y las especificaciones de salud por no ofrecer el producto que anuncian.

Tras el estudio de calidad ‘Jamones y otros productos que se presentan como embutidos’, se revisarán las características del etiquetado y posibles incumplimientos de leyes y normas.

Para ello se enviarán oficios a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofrepris) para dar a conocer los hallazgos obtenidos tras el estudio.

Como consecuencia de incumplir con estas reglas, las marcas serían retiradas del mercado. Se informará a los proveedores y distribuidores sobre los incumplimientos, resaltando la irresponsabilidad de comercializar con los productos y la información presentada en el empaque.

Tren al AIFA: ¿Por qué se retrasó la fecha de inauguración?

Luego de que se había anunciado que en julio sería la inauguración del tren hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la presidenta Sheinbaum reconoció que se retrasó la fecha.

“Hubo un problema con algunas comunidades que no estaban de acuerdo con el paso del tren en esa zona, pero ya se resolvió. Hay diálogo con esas comunidades”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum critica protesta vs. gentrificación: ‘Hay que condenar muestras xenofóbicas de esa marcha’

Al ser cuestionada sobre la marcha contra la gentrificación, la presidenta Sheinbaum condenó las agresiones hacia los extranjeros, pero también las expresiones de clasismo y racismo.

“Debemos tener muy presente el no a la discriminación, no al clasismo, no al racismo, no a la xenofobia, no al machismo. Todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos”, dijo la mandataria.

Sobre el caso de ‘lady racista’, la mujer argentina que agredió a un policía de la CDMX y lo insultó por su color de piel, Claudia Sheinbaum calificó el caso como “deplorable”.

“No sabía que era argentina, pero cualquier persona extranjera que quiera venir a México, debe respetar. Nosotros somos un país incluyente y abierto al mundo, entonces exigimos lo mismo”, añadió Sheinbaum.

¿Cuáles son las gasolineras donde se vende el combustible hasta en 23 pesos? Esto dice Profeco

Sobre el precio de la gasolina, el titular de Profeco informó que el costo promedio por litro de la gasolina regular se mantiene en 24 pesos, pero hay gasolineras donde se vende hasta en 23 pesos y se trata de las siguientes:

Gasolinera Los Pinos, en Avenida Juárez, San Pedro, Coahuila, vende la gasolina regular en 23.13 pesos.

Gasolinera Full gas, en Puebla, ofrece la gasolina en 23.13 pesos.

Repsol, en Tlapa, Tabasco, vende la gasolina en 23.13 pesos.

Pemex occidente, en distintas gasolineras se vende el combustible en 23.14 pesos.

Gasolinera Arco, en carretera federal Chihuahua, ofrece el combustible en 23.19 pesos.

Precio de la canasta básica: ¿Cuál es el supermercado de Edomex donde se vende más barata?

El titular de Profeco, Iván Escalante, informó que hay un supermercado en el Estado de México donde se vende más barata la canasta básica. Se trata de Chedraui Atizapán, que ofrece dichos productos en 781.30 pesos.

Otros supermercados donde se vende más barata la canasta básica son: