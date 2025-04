DiDi apuesta por los servicios financieros digitales en México con soluciones al alcance de todos

Para atender esta necesidad, DiDi se ha posicionado como un actor clave en el sector financiero, con soluciones digitales como DiDi Préstamos, DiDi Card y DiDi Pay, diseñadas para hacer la planificación, gestión y pagos más accesibles, rápidos y flexibles en un solo clic.

Tecnología como facilitadora de las finanzas en México

Como plataforma tecnológica, DiDi ha evolucionado más allá de la movilidad y la entrega de alimentos, consolidando su presencia en el sector financiero. Hoy en día, la tecnología es clave en la vida diaria de los usuarios, quienes buscan soluciones ágiles, seguras y accesibles para gestionar su dinero de manera sencilla y sin trámites innecesarios. Con este enfoque, DiDi sigue innovando para responder a las necesidades financieras de los mexicanos en la era digital.

Explora las soluciones de DiDi para obtener financiamiento y tarjetas de crédito sin complicaciones, diseñadas para la era digital.

Soluciones financieras: ¿Qué ofrece DiDi en México?

DiDi Préstamos: acceso a crédito sin barreras. En respuesta a la incertidumbre económica, DiDi Préstamos surgió como una alternativa accesible, permitiendo a los usuarios obtener financiamiento de hasta $30,000 MXN de forma sencilla. Su impacto es claro: en 2024, los créditos otorgados crecieron un 100% vs. 2023. Además, el 74% de los solicitantes entre julio y octubre no habían recurrido a otras instituciones en los últimos 90 días, consolidándose como una opción rápida y confiable cuando más se necesita.

DiDi expande su oferta, facilitando acceso a servicios financieros digitales como préstamos y pagos, impulsando la inclusión y la comodidad.

DiDi Card: acelerando la bancarización. Con más de un millón de tarjetahabientes, DiDi Card ha demostrado ser una herramienta fundamental para muchos mexicanos que inician en el viaje de tomar el control de sus finanzas personales y su adopción va en crecimiento, incluso con personas que antes no tenían una tarjeta. De acuerdo con datos de la empresa, entre julio y octubre de 2024, el 60% de los solicitantes no contaban previamente con tarjeta de crédito, lo que subraya la capacidad de DiDi para atraer a nuevos usuarios al sistema financiero. A diferencia de las opciones tradicionales, la tarjeta no cobra anualidad y ofrece cashback en compras, haciendo de este producto una opción atractiva y económica para quienes buscan una alternativa simple y accesible.

Crecimiento exponencial de DiDi Pay: DiDi Pay, el servicio de pagos digitales de DiDi, ha experimentado un crecimiento del 400% en 2024, alcanzando más de 10 millones de transacciones. Esta opción permite a los usuarios realizar pagos de servicios, recargas y compras de tarjetas de regalo en línea sin comisiones, eliminando la necesidad de hacer filas y ayudando a los usuarios a gestionar mejor sus finanzas diarias desde la palma de la mano.

El siguiente paso en México: impulsar la innovación en las finanzas digitales

Como parte de su estrategia de expansión, en junio de 2024, DiDi obtuvo la aprobación para adquirir una SOFIPO, reforzando así su presencia en el sector. Esta adquisición le permite desarrollar nuevas soluciones financieras adaptadas a sectores con acceso limitado a la banca, operando bajo una estricta supervisión regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

DiDi Pay revoluciona las transacciones en línea, con un crecimiento del 400% y facilitando pagos y recargas sin comisiones.

Con estas iniciativas, DiDi reafirma su compromiso con la innovación y la inclusión financiera, aprovechando la tecnología para reducir las barreras para los usuarios y reducir los costos operativos. Estas eficiencias permiten a la compañía optimizar los beneficios para los usuarios, brindando servicios financieros más accesibles, de alta calidad y rentables que satisfagan las necesidades del mercado mexicano y generen nuevas oportunidades para millones de personas.

Servicios financieros a nivel global: la experiencia de 99Pay de DiDi en Brasil.

Desde julio de 2020, 99Pay se ha convertido en la primera cuenta digital creada por una app de movilidad en Brasil, facilitando el acceso financiero a la población no bancarizada. Actualmente, cuenta con más de 20 millones de usuarios, y esta exitosa experiencia refuerza la capacidad de DiDi para desarrollar e implementar soluciones financieras digitales que promueven la inclusión y brindan acceso a servicios financieros a millones de mexicanos.