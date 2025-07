¿'Lady Racista’ es actriz y modelo? Pantene niega colaboración con mujer que insultó a policía en la Condesa

¿‘Lady Racista’ es actriz? En la colonia Condesa de la Ciudad de México fue captado un episodio donde una mujer lanzó insultos discriminatorios por su color de piel a un oficial de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El policía intentó colocar un inmovilizador (“araña”) en un vehículo Mercedes-Benz estacionado en diagonal y sin pago de parquímetro, pero la mujer se opuso de manera agresiva y gritó insultos racistas y clasistas.

Como toda persona que se vuelve tristemente célebre en internet, los usuarios le dieron un ‘título nobiliario’: la apodaron ‘Lady Racista’ y más tarde el ‘stalkeo’ intenso la identificó como Ximena Pichel, actriz y modelo de origen argentino.

Una mujer lanzó insultos racistas a un elemento de la SSC. (Foto: Captura de pantalla).

¿Qué dijo ‘Lady Racista’?

Los videos comenzaron a circular el 3 de julio en la plataforma X (antes Twitter) y se viralizaron en pocas horas. En las grabaciones, captadas por transeúntes, se observa a la mujer dirigirse al oficial con expresiones como:

“Pinch* negro”

“¿Qué quieres? ¿qué te rompa tu mad*?”

“No me estés insultando, pinch* negro. Odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

“Odio a los p*tos negros como tú, culeros. Porque negros está bien, pero culeros, los odio”.

En varias ocasiones, ella utiliza palabras como “indio”, “naco” y “negro” de manera despectiva. En los videos también se aprecia que dos jóvenes acompañaban a Pichel; ellos aseguraron ser menores de edad.

La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH) emitió un comunicado donde condenó las expresiones racistas contra el oficial de la SSC y afirmó que el racismo constituye una forma de violencia que vulnera la dignidad humana:

“Desde esta institución hacemos un llamado urgente a combatir el racismo en todas sus formas, tanto desde las instituciones como desde el ámbito social y cultural. Reiteramos que la discriminación racial no es un hecho menor, sino una violación a los derechos humanos que debe ser reconocida, sancionada y erradicada”.

Usuarios expresaron su indignación ante los insultos de la mujer y solicitaron que autoridades la identificaran y presentaran cargos por discriminación. Algunos mensajes en redes vincularon este episodio con las recientes protestas contra la gentrificación en Ciudad de México, en especial en zonas como la Condesa.

¿Quién es Ximena Pichel?

Las autoridades no señalaron oficialmente a la mujer, pero en redes usuarios la han reconocido como Ximena Pichel.

Pichel es una argentina que reside en la Ciudad de México, en Tik Tok se describe: “Soy mamá, actriz, modelo y cantante” y tiene alrededor de dos mil seguidores, sin actividad desde 2023.

Ha participado en campañas publicitarias y desempeñado funciones como hostess en eventos. Su actividad en redes sociales muestra fotografías y publicaciones relacionadas con su vida personal y profesional.

Ximena Pichel es actriz y modelo. (Foto: Tik Tok / @ximenapichel).

Aunque los usuarios comentaron en Tik Tok que trabaja con Pantene, la marca lanzó este 6 de julio un comunicado deslindándose:

“Confirmamos que la persona involucrada en el video viral no ha colaborado con Pantene, ni ha formado parte de ninguna campaña publicitaria o de influencer marketing (...) las imágenes en las redes sociales de esta persona en las que aparece en una campaña de cuidado del cabello no tienen nuestro logo ni forman parte de ninguna producción de Pantene. Tenemos total certeza de que no es contenido oficial de Pantene”.

La empresa rechazó cualquier forma de racismo, “lo que vimos en el video viral es inaceptable, y no representa de ninguna manera los valores que defendemos como marca”.