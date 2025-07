Muere Lee Seo Yi a los 43 años: ¿Quién fue la actriz de k-dramas y florista coreana?

Murió la actriz de k-dramas Lee Seo Yi, quien también ejerció como florista, a los 43 años, confirmó su representante, Lee Seo-bin Song, recientemente en redes sociales.

De acuerdo con medios de comunicación surcoreanos, la actriz murió el pasado 20 de junio pero la noticia se confirmó hasta este 1 de julio. Las causas de la muerte no se han dado a conocer al momento.

Su mánager publicó un mensaje en la cuenta de redes sociales de la actriz, donde la describió como “la hermana más hermosa, bondadosa y brillante” que tuvo.

Según explicó, Lee Seo Yi “se convirtió en una estrella en el cielo”, anunciando así el deceso, el cual explicó que lo hizo en nombre de los propios padres de la actriz.

“Sé que muchos de ustedes deben estar sorprendidos y profundamente entristecidos por la noticia de su partida, pero les pido amablemente que oren para que pueda ir a un lugar bueno y hermoso”, agrega.

Representante anuncia la muerte de la actriz de k-dramas Lee Seo-yi, quien falleció (Foto: Captura de Instagram).

La sorpresiva muerte de Lee no sólo extrañó a la industria sino que también a sus seguidores, pues hasta hace poco seguía activa en televisión y redes sociales. Apenas en mayo, terminó su participación en la serie coreana Seguro contra divorcio.

Además, medios locales reportan que sus seguidores en redes sociales aún comentaban sus publicaciones recientes. Pero tras darse a conocer la noticia, amigos y conocidos dejaron mensajes de despedida.

Uno de sus conocidos, recordó una vieja foto junto a ella y escribió: “Siempre diste lo mejor de ti y viviste con sinceridad. Espero que ahora estés en paz”. Otro lamentó la pérdida y aseguró que espera volver a encontrarse con ella: “Nos veremos algún día y, como siempre, compartiremos soju (licor coreano) con sashimi”..

Lee Seo-yi no solo tenía una gran pasión por el mundo del entretenimiento, donde poco a poco se volvió en alguien más reconocida. Y es que años atrás trabajó como florista, empleo en que muchas personas la recuerdan con cariño por su calidez.

¿Dónde ver los k-dramas de Lee Seo Yi en México? Esto sabemos

Los aficionados de los k-dramas y la cultura coreana querrán rememorar lo mejor del trabajo en las producciones que participó la actriz Lee Seo Yi.

Sin embargo, su carrera no fue muy larga. De acuerdo con el perfil de Lee Seo Yi en IMDb, inició en 2014 y apenas cuenta con ocho acreditaciones de entre series y películas. Muchas de ellas son de papeles menores o producciones que no están disponibles en México.

De entre las que sí se pueden ver desde México, se encuentran un par de dramas, como la reciente serie Seguro contra divorcio (2025) o Special Laws of Romance (2017), las cuales puedes ver desde México de la siguiente manera en streaming:

Seguro contra divorcio (k-drama) - Prime Video (suscripción)

(k-drama) - Prime Video (suscripción) Special Laws of Romance (k-drama) - Viki (gratis)

Entre otras de sus producciones, se encuentran su obra debut en el cine Scarlet Innocence (2014) del director Yim Pil-sung, Royal Tailor (2014) de Lee Won-suk o su primera aparición en televisión con la serie dramática Cheongdam-dong Scandal.

En trabajos más recientes, se encuentran trabajos como El fiscal (2017) de Han Jae-Rim, How to live in this world (2019) de Yang-Joong Shin o Romance asesino (2023) de Lee Won-suk.