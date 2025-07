Creador de ‘El Juego del Calamar’ compara a Elon Musk con los millonarios de la serie: ‘Se parecen a él’

¿Elon Musk fue inspiración para El juego del calamar? Hwang Dong-hyuk, creador de la serie de Netflix, reveló similitudes entre el dueño de SpaceX y sus personajes.

La tercera temporada de El juego del calamar (y las anteriores) tienen a unos millonarios como espectadores de los violentos acontecimientos entre los jugadores.

Y fue justamente con los llamados VIP, donde Hwang Dong-hyuk encontró aspectos que nota en el empresario Elon Musk.

Los VIP aparecen en la temporada 3 de 'El juego del calamar' con máscaras. (Foto: Netflix)

¿Quiénes son los VIP en ‘El juego del calamar’ y por qué el creador de la serie los comparó con Elon Musk?

Estos personajes aparecen por primera vez en el episodio siete de la primera temporada de El juego del calamar, lanzada en 2021, y son quienes están detrás del sanguinario espectáculo que presencian desde un balcón con vista directa a las arenas donde los jugadores mueren uno tras otro.

En la nueva entrega de la serie de Netflix los vemos comer y beber en sus copas de cristal mientras avanzan los sucesos capítulo tras capítulos y son justamente ellos quienes tienen semejanzas con Musk.

“Elon Musk está en todas partes estos días, ¿verdad? Todos hablan de él, pero no solo es el jefe de una gran empresa tecnológica que controla casi el mundo, sino que también es un showman, después de escribir la serie, por supuesto que pensé que algunos de los VIP se parecen un poco a él”, explicó el creador de El juego del calamar en una entrevista para la revista Time.

Los VIP presencian los acontecimientos de la temporada 3 de 'El juego del calamar' desde un balcón. (Foto: Netflix)

A partir de este momento hay spoilers de la nueva temporada de la serie de Netflix, así que te recomendamos terminar los capítulos y luego regresar acá.

Dicho lo anterior, llega un momento donde los VIP votan para decidir si la bebé de la jugadora 222 participa en los retos o la dejan en paz, la mayoría de ellos apoya la moción de incluirla sin importar si puede morir o no, eso genera un conflicto en el Front man.

Este suceso tuvo inspiración en la división que para Hwang Dong-hyuk genera la política en Estados Unidos.

“EU es conocido por su democracia liberal y ver la profunda división que las elecciones, el voto y las opiniones políticas pueden generar en la gente fue muy impactante, así que también fue parte de los acontecimientos actuales que me inspiraron”.

La división política es generada por los multimillonarios quienes públicamente expresan su apoyo a los candidatos muy similar al acto de “quitarse la máscara” para dejar claro que ellos “mandan”, aspecto retratado en la temporada 3 de El Juego del Calamar de Netflix.

“Últimamente, hablamos mucho de oligarquía, pero estos supuestos dueños de las grandes tecnológicas dan un paso al frente y le dicen a todo el mundo a quién apoyan con su dinero (...) Se quitan la máscara voluntariamente, casi como si dijeran ‘somos quienes lo controlamos todo y tenemos el control’, es impactante”.

El magnate Elon Musk tiene similitudes con los VIP de 'El juego del calamar'. (Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER) (ALI HAIDER/EFE)

¿'El juego del calamar’ tendrá tercera temporada?

La respuesta corta es no, por lo que la nueva temporada de El juego del calamar, de Netflix, marca el fin de la historia del jugador 456.

Hwang Dong-hyuk, creador del programa, explicó que tiene un acuerdo con la productora para realizar solo 3 entregas, además, para él es un cierre “correcto” de la trama.

“Después de ver la temporada 3, algunos pensarán que hay espacio para una temporada 4, mientras que otros pensarán que no es necesaria, solo les digo que no hay planes para crear una más. Esta decisión se tomó tras platicarlo detenidamente con Netflix“, explicó para The Hollywood Reporter.