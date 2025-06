¡Jugadores, listos! Los memes más ‘letales’ del estreno de ‘El Juego del Calamar 3’

Las series que se estrenaron este año le han roto el corazón a más de uno, basta con recordar el segundo episodio de The Last of Us, de Pedro Pascal; y ahora es la tercera temporada de El Juego del Calamar, quien jugará con nuestros sentimientos.

Tras seis meses de espera, la última entrega de la famosa serie de Netflix se estrenó durante la madrugada de este viernes y sí, hubo quienes se desvelaron para evitar todos los spoilers.

Sin contarte nada sobre lo que sucede, como es bien sabido, en esta temporada se define el futuro de Seong Gi-Hun, mejor conocido como el jugador 456, quien está una vez más en El Juego del Calamar con el objetivo de parar este concurso letal, ¿lo logró?

Los mejores memes de ‘El Juego del Calamar 3’

Si todavía no ves la serie, aún estás a muy buen tiempo de hacer maratón para evitar que alguien te cuente el final, lo cual es una preocupación para muchas personas, quienes han hecho memes sobre lo difícil que será evitar spoilers.

Los mejores memes de 'El Jugo del Calamar 3'. (Foto: Captura de pantalla)

También, hay quienes bromearon sobre lo mucho que se desvelaron para poder acabar de ver la serie en la madrugada, pues la nueva temporada de El Juego del Calamar se estrenó a las 2:00 de la mañana de este 27 de junio.

Y sí, ¡aquí vienen los SPOILERS! Si todavía no ves la serie, te recomendamos acabar todos los episodios antes de seguir leyendo, o de lo contrario, te arruinarás la experiencia.

Sin decir mucho sobre la trama de la serie, hubo quienes se mostraron sumamente triste por todo lo que sucede en los últimos seis capítulos, ya que la serie toma un giro inesperado.

Tanto es así que muchas personas ya no quieren ver el programa después del segundo capítulo, en el cual los personajes de El Juego del Calamar más queridos comienzan a morir.

No obstante, la verdadera sorpresa viene al final, cuando el jugador 456 se sacrifica para salvar a la bebé de la jugadora 222, pues él y el recién nacido eran los últimos en la competencia.

El ver la muerte de Seong Gi-Hun y cómo defendió sus ideales hasta el final, fue desgarrador para muchos; mientras otros se mostraron molestos. A pesar de ello, hay quienes tomaron con humor que un bebé se convirtió en el ganador.

¿Habrá cuarta temporada de ‘El Juego del Calamar’?

Si llegaste hasta aquí, ya viste la serie, entonces sabrás que al final hay una escena en la cual la actriz Cate Blanchett hace un cameo y no es para menos, ya que ahora es ella quien se encarga de reclutar a nuevos jugadores mediante el Gonghi.

Esto avivó las esperanzas sobre la continuidad de la historia, pero Hwang Dong-hyuk, creador de la serie El Juego del calamar, aseguró que no habrá una cuarta temporada de su exitoso programa de televisión.

'El juego del calamar' estrena su tercera y última temporada. (Foto: Especial El Financiero)

“Después de ver la temporada 3, algunos pensarán que hay espacio para una temporada 4, mientras que otros pensarán que no es necesaria, solo les digo que no hay planes para crear una más”, comentó el director en una conferencia de prensa compartida por Collider.

No obstante, la esperanza no se pierde del todo: Hwang Dong-hyuk también habló sobre la posibilidad de expandir el mundo de El Juego del Calamar: “si surge la oportunidad, sería en un spin‑off”, agregó, pero por el momento, no habrá más episodios.