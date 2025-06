Estreno de ‘El juego del Calamar 3′: ¿A qué hora y cuándo sale la nueva temporada en México?

Es momento de escuchar nuevamente ‘jugaremos, muévete luz verde’ con el estreno de la tercera temporada de El juego del calamar.

La historia se centra en Seong Gi-Hun, el Jugador 456, que comienza cuando llega a una competencia por problemas económicos, pero para su sorpresa, los participantes mueren en cada una de las pruebas y solo queda un ganador, quien se vuelve millonario.

El juego del calamar tiene dos temporadas y en la tercera llega el desenlace de la trama que envuelve a los personajes que conocimos en 2021.

'El Juego del Calamar 3' continúa con la historia del jugador 456. (Foto: Netflix).

¿En qué se quedó la temporada 2 de ‘El juego del calamar’?

En la segunda temporada de El juego del calamar vimos a Seong buscar venganza en contra de los organizadores del mortal concurso.

Él regresa a la competencia para descubrir los secretos detrás de las personas que reclutan a los participantes y desenmascarar a los creadores de esta idea.

En los capítulos aparecen personajes que complican las cosas, principalmente Thanos, el jugador 230. A pesar de las dificultades, Seong consigue incitar a la rebelión contra “los hombres de rojo” y diferentes participantes se unen a él.

El grupo rebelde sufre una traición y la revuelta concluye con la muerte de casi todos los jugadores y el sometimiento de Gi-Hun.

'El Juego del Calamar 3' es la última temporada de la serie de Netflix. (Foto: Netflix).

Temporada 3 de ‘El juego del calamar’ en Netflix: Hora y fecha del estreno de la serie en México

La temporada 3 de El juego del calamar llega a la plataforma de streaming Netflix el viernes 27 de junio.

El horario de lanzamiento de las nuevas producciones de Netflix es a la medianoche del tiempo del Pacífico, eso significa que para México el estreno es a la 1:00 am del tiempo del centro.

Los episodios que conforman la tercera y última entrega de este programa de origen surcoreano son 6 y actualmente no se conocen sus nombres, ni se sabe la hora de duración.

De acuerdo con información compartida por Netflix, todos los capítulos van a estar disponibles al mismo tiempo, lo ideal para un maratón de fin de semana.

¿'El juego del calamar’ tendrá cuarta temporada?

Hwang Dong-hyuk, creador de la serie El Juego del calamar, descartó cualquier tipo de plan para una cuarta entrega del programa.

El motivo es porque considera concluida la trama del Jugador 456 y porque no tiene nada más por compartir.

“Para mí la tercera temporada es el final, sentí que era la conclusión que la historia merecía, porque con esta trama, he podido contar todo lo que quería expresar a través de la narrativa de la serie y desde la perspectiva del personaje de Gi-hun “, explicó para The Hollywood Reporter.

El director de cine complementó sus declaraciones durante una conferencia de prensa compartida por Collider el pasado 14 de junio:

“Después de ver la temporada 3, algunos pensarán que hay espacio para una temporada 4, mientras que otros pensarán que no es necesaria, solo les digo que no hay planes para crear una más. Esta decisión se tomó tras platicarlo detenidamente con Netflix, eso no significa que nunca volveré a El juego del calamar. Si surge la oportunidad, sería en un spin‑off”