Calendario de revelaciones de ‘La Casa de los Famosos México’ 3: ¿Dónde se anuncian los habitantes 2 y 3?

¡Banderazo de salida! Ya tenemos al primer habitante de La Casa de los Famosos México 3 y fechas clave para conocer la identidad de otros dos participantes.

El elenco toma forma rumbo al estreno de La Casa de los Famosos, cuya tercera temporada promete más drama, risas y momentos virales.

Facundo, el primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025

Este 30 de junio, Galilea Montijo confirmó que el comediante Facundo, conocido por su estilo irreverente y por programas como Incógnito, es el primer habitante.

Durante el anuncio en el noticiero Despierta de Danielle Dithurbide, Facundo recordó que en Big Brother VIP 2002 perdió contra Montijo, quien ahora es la conductora principal del reality: “Estoy feliz de que Gali no está en La Casa de los Famosos México porque ahora sí podré ganar”.

En una entrevista posterior con Marie Claire Harp, Facundo confesó que sus hijas, Valentina y Mía, fueron clave para aceptar entrar al reality, pues ya había sido invitado anteriormente. “Ellas fueron las máximas convencidas de que yo estuviera. Ahora como estoy pobre y ellas entraron a la universidad…”, bromeó.

El comediante Facundo llega a la tercera temporada de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Especial / @lacasafamososmx).

Calendario de revelaciones: ¿Cuándo y dónde anuncian a los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

La producción ya confirmó el calendario de otras dos revelaciones:

Miércoles 2 de julio de 2025 : durante el programa Hoy se dará a conocer la identidad del segundo habitante , del que ya se lanzó una pista: unos tacones plateados y un vestido azul , lo que confirma que es una mujer famosa.

: durante el programa se dará a conocer la identidad del , del que ya se lanzó una pista: , lo que confirma que es una mujer famosa. Viernes 4 de julio de 2025: también en Hoy se anunciará al tercer participante. No hay hora exacta, pero el programa inicia a las 9:00 a.m.

Los fans ya especulan sobre la participación de celebridades como Ninel Conde, quien rechazó La Casa de los Famosos en otras ocasiones, pero no ha descartado por completo su participación.

“No estoy segura, está complicado (...) Estoy en pláticas, pero pues es el tercer año que estoy en pláticas, entonces, pues no (...) Cada año ha sido lo mismo, al final me echo para atrás. ¡Ay, que no me vayan a ver los grandes ejecutivos!“, dijo ‘El Bombón Asesino’, exparticipante de Big Brother VIP (2004), en una entrevista con Yordi Rosado.

Anteriormente, la influencer Wendy Guevara dio otras pistas sobre los posibles habitantes en un encuentro con medios: ya vio la lista, pero no está segura de Ninel Conde. También dijo que hay varios exparticipantes de Big Brother y descartó a ‘Las Perdidas’ (Karina Torres y Paola Suárez) en esta edición.

¿Cuándo y dónde se estrena ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llega el domingo 27 de julio de 2025 a las 8:30 p.m., con transmisión en Las Estrellas, Canal 5 y en la plataforma ViX, donde los fans podrán vivir la experiencia 24/7 con acceso a todas las cámaras de la casa.

Facundo es el primer habitante confirmado de LCDLFM 2025. (Foto: @lacasafamososm).

¿Quiénes son los conductores de La Casa de los Famosos México 2025?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México no solo traerá nuevos participantes, sino también un equipo de conductores diseñado para mantener al público enganchado en cada emisión.

Galilea Montijo regresa como la anfitriona principal, encargada de las galas dominicales de eliminación, donde se viven los momentos más tensos de la semana.

Galilea Montijo es la conductora de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram: @lacasadelosfamososmx)

En tanto, Odalys Ramírez y Diego de Erice asumen la conducción de las galas entre semana, con la tarea de presentar las nominaciones, las salvaciones y las dinámicas que marcan el rumbo de la convivencia.

Una de las grandes novedades es la incorporación de Marie Claire Harp, recordada por su paso como habitante en la primera temporada, quien ahora se convierte en la host digital oficial. Su misión será conectar al reality con los seguidores en redes sociales, ofreciendo contenido exclusivo y reaccionando a los momentos más virales.

Finalmente, el toque de humor y análisis correrá a cargo de la dupla formada por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes se encargarán de las pre y post galas, con sus impresiones, entrevistas y resúmenes de lo más comentado de la casa.