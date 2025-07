Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX levantan paro tras acuerdo con el Gobierno capitalino

Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) acordaron levantar el paro de labores que inició hace más de un mes, gracias a un convenio con el gobierno logrado este viernes 4 de julio.

Tras casi cuatro horas de reunión este viernes, los trabajadores del Poder Judicial capitalino afirmaron que se logró un acuerdo para levantar el paro, por lo que regresarán a sus labores a partir del lunes 7 de julio.

“Se firmó que convenio que propuso el gobierno central, firmaron las mayorías de las sedes, se quedó democráticamente con la mesa de los representantes de sede, que era 50 más 1. Se quedó, en el caso mío, el 132 no firmé, no tuve la oportunidad de consensar con la base por el día y la hora, entonces el 132 no firmó, no obstante en un acto democrático y como habíamos acordado nosotros, se levanta el paro”, explicó Ericka Ojeda, trabajadora del PJCDMX.

No obstante, los trabajadores del PJ de la CDMX no lograron un acuerdo con el Gobierno capitalino para el aumento salarial del 10 por ciento, que formaba parte de sus exigencias.

Empleados del Poder Judicial de la capital han estado en paro de labores durante junio, exigiendo mejores condiciones salariales y laborales. Los trabajadores han dicho que el sistema judicial capitalino está “al borde del colapso” por los años de “rezago, simulación e improvisación”.

Las cinco demandas de los trabajadores judiciales de la CDMX son: basificación progresiva; aumento directo al salario no menor al 3 por ciento; no aplicar represalias por el paro; mesa de diálogo permanente; y una auditoría independiente al presupuesto del Poder Judicial.

Los empleados del PJ también hicieron la petición de un incremento salarial del 10 por ciento, renovación sindical y otras mejoras laborales.

En varias ocasiones, el presidente del PJCDMX, Rafael Guerra, hizo llamados para que los más de 10 mil trabajadores regresaran a sus puestos de trabajo y los responsabilizó por la falta de disposición para llegar a un acuerdo.

Tras el acuerdo de este viernes, Eduardo Vélez, trabajador del PJCDMX, adelantó que se acordó un bono especial para diciembre y que se comenzará a estudiar el tema de la basificación e trabajadores: “no va haber represalias en cuanto a cambios de adscripción como represalias económicas y se va a retomar el cobro de los vales que tenemos pendiente desde diciembre del 2020”, destacó.

Previamente, debido al paro de labores, el columnista Alejo Sánchez Cano advirtió que la protesta de los trabajadores del Poder Judicial en la CDMX ha creado también una bomba de tiempo, pues existe una inmensa carga de trabajo que empeora con la cancelación diaria de audiencias y procesos judiciales.