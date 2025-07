‘No puedo cantar sin llorar’: ¿Cuál es la historia detrás del meme viral de Florinda Meza?

El estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, revivió algunas declaraciones y polémicas de Florinda Meza, entre ellas una entrevista donde dijo ‘no puedo cantar sin llorar’.

La frase se convirtió en tendencia en redes sociales y generó algunos videos o memes, donde utilizan las frases de la exesposa de Roberto Gómez Bolaños.

En las publicaciones (hechas en X y TikTok principalmente) se escuchan canciones de diferentes artistas, desde Jenny Rivera hasta cantantes de K-pop, pero, ¿cuál es el origen de la frase?

Florinda Meza lloró al cantar una canción que le recuerda a Chespirito (Cuartoscuro).

¿Cuál es el origen de ‘no puedo cantar sin llorar’, frase de Florinda Meza?

Existen historias de origen como la del video del canguro en el aeropuerto (que es IA) o del trend de ‘La lámpara se ve rara’, y en el caso de ‘no puedo cantar sin llorar’ todo inició en una entrevista con la exprometida de Enrique Segoviano.

La actriz estuvo en el programa De primera mano en agosto de 2020, cuando recordó una canción que escribió, sin embargo, se negó a cantarla en vivo porque “no iba a poder”.

“Hay una canción que yo hice, es muy bonita, pero es difícil interpretarla porque se me quiebra la voz, no, es algo que me genera mucha nostalgia”, declaró.

Gustavo Adolfo Infante le pidió, por favor, que entone el tema de su autoría, a lo que ella aceptó. Antes de comenzar, mencionó a Chespirito porque “convirtió su vida en algo interesante”, además que la letra le recordaba al comediante.

“Yo le agradezco mucho a Chespirito por convertir mi vida en algo interesante (...) Esto me recuerda a él y hasta a mi perrito, de los amigos perdidos, de la familia”. La letra de la canción, de la cual no compartió el nombre, es la siguiente:

“Cuando el amor se te acaba, la vida se va, pero hay un soplo de aliento si vuelves a amar y habrá luz en tu vida, una antorcha encendida en la oscuridad y el tiempo será grato, la magia de un relato nos hará soñar por la vida, amemos sin demora, busquemos la salida que habrá una nueva aurora, ten paciencia que todo es pasajero, la vida y la clemencia es nuestro asidero, estoy viva y por tanto adiós melancolía, caminemos hermano con hermano, tomados de la mano y al mundo abrazaremos, no temas, habrá un mejor futuro, pues yo te lo aseguro, brillará de nuevo el sol”.

En ese momento ella no continuó con el tema y dijo “no puedo cantar sin llorar”, dando origen a los memes y a la tendencia en redes sociales.

“Ay, Dios, no puedo cantar sin llorar, perdónenme, quisiera poder grabarla para todos, pero me gana, se me despegó una pestaña, por eso no debo llorar”, finalizó.

Memes de Florinda Meza y su frase ‘No puedo cantar sin llorar’

Luego de la difusión de la entrevista de Florinda Meza de hace 5 años, se viralizaron videos y memes con la frase ‘Oh, Dios, no puedo cantar sin llorar’.