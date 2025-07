La historia de ‘El Abelito’: De los circos, a la carrera de Economía y ‘La Casa de los Famosos México’

Abel Sáenz R., conocido como ‘El Abelito’, fue presentado como el habitante sorpresa en el estreno de La Casa de los Famosos México 2025: apareció en escena desde una esfera tipo disco, de la cual salió tambaleándose por el mareo.

El participante de La Casa de los Famosos México 3 es economista, cantante y creador de contenido. No proviene del medio tradicional de la televisión, sino del ecosistema digital.

¿Quién es ‘El Abelito’, habitante sorpresa de ‘La Casa de los Famosos México’ 3?

Abel Sáenz R. nació el 27 de septiembre de 1999 en Villanueva, Zacatecas. Se describe como una persona de talla baja con falla motora.

“Yo estoy a escala, mis órganos están chiquitos, es como si fuera un niño por dentro”, explicó en el pódcast Aca Entre Nozz, donde mencionó que gracias a ello no tiene problemas de salud ni de movilidad.

“Yo vengo de una familia de clase baja porque todos somos bajitos”, bromeó en el canal de YouTube de Jorge El Burro Van Rankin. El habitante del cuarto Noche de La Casa de los Famosos México mide 1.14 metros, sus papás también presentan dicha condición, al igual que un hermano mayor, quien falleció a los cuatro años debido a complicaciones respiratorias.

Abelito ha señalado que no considera su estatura una desventaja. La define como una característica que ha influido en su camino profesional, ya que ha aprendido a usarla dentro del contenido que produce sin permitir que le falten al respeto.

'La Casa de los Famosos México' arrancó la temporada 3 este 27 de julio de 2025. (Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira).

‘El Abelito’: ¿A qué se dedicaba antes de ser famoso?

Desde su infancia estuvo vinculado al mundo del espectáculo. Su padre trabajaba en circos regionales como Hermanos del Circo o Hermanos Berti, donde conoció a su mamá. Desde muy joven, Abelito lo acompañaba a espectáculos públicos y privados.

En esa etapa adoptó el apodo de 'Frijolito’, nombre artístico con el que participó en shows, narró a Multimedios: “Desde muy chiquito me gustó la escuela, le echaba ganas, pero a veces los fines de semana acompañaba a mi papá a hacer los shows, de repente me pusieron de payasito (...) Yo agradezco mucho a mi papá que me hubiera jalado, fue lo que me abrió al mundo, tener esa perspectiva”.

Abelito cursó la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Antes de dedicarse a las redes sociales.

¿Cómo se volvió famoso ‘El Abelito’?

Desde adolescente, Abel mostró interés por la producción de videos. Junto a amigos creó un canal de YouTube, en el que experimentaron con distintos formatos. Aunque inicialmente se resistía a abrir una cuenta en TikTok por no sentirse cómodo con las tendencias de baile.

“Tik Tok fue mi trampolín para darme a conocer”, dijo en 2023 en entrevista con Multimedios. Su primer video viral fue una recopilación humorística sobre rutas de transporte.

Desde entonces, ha mantenido una presencia constante en redes sociales, en especial en TikTok, donde supera los 3.9 millones de seguidores, aunque recordó en dicha conversación que le bloquearon su plataforma temporalmente: “antes estaba rasurado, imagínense, la gente que me ve de espaldas piensa que tengo ocho años, de frente ahorita el bigotito es el que se respeta”.

Además de su trabajo digital, Abelito ha participado en televisión. Apareció en el programa Tentados por la Fortuna de TV Azteca y en videoclips musicales de artistas como Marca Registrada. También ha lanzado canciones propias como ‘Chi’, ‘La 380′ y ‘Miami Vice’.

Entre sus metas se encuentran incursionar en el cine y continuar desarrollando su faceta como cantante. Está trabajando en una bebida de marca propia, llamada Beliconas, pero por ahora podría encontrar otro nivel de popularidad en la temporada 3 de La Casa de los Famosos México.