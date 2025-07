Ninel Conde se opera horas antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos México’: ‘Estoy con un poquito de dolor’

La actriz Ninel Conde, participante de La Casa de los Famosos México 2025, se sometió a una intervención quirúrgica a pocas horas de entrar al reality show, donde estará aislada y monitoreada las 24 horas al lado de otras 13 celebridades.

‘El Bombón Asesino’, expareja de José Manuel Figueroa, anunció en historias de Instagram que estaba por someterse a una intervención en Clínica Nascere, su publicación fue replicada por su médico, el doctor Gerardo Barroso Villa, especialista en fertilidad de dicho sitio en Paseo de Tamarindos en Ciudad de México.

Ninel Conde usó un vestido rosa 'Barbie' cuando la revelaron como habitante de 'La Casa de los Famosos México'. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Qué operación se hizo Ninel Conde antes de ‘La Casa de los Famosos México’?

Ninel Conde rechazó varias veces La Casa de los Famosos México antes de darle el “sí” para la temporada 3, sin embargo, poco antes de llegar al hotel para aislarse las 10 semanas del programa, tuvo un tema de salud, no una operación estética.

El sábado, la actriz narró su llegada a la clínica en una historia de Instagram: “(Vengo) a que me hagan la intervención del retiro del quiste en el ovario muy temprano (...) Aquí viniéndonos a quitar un quiste. Pero bueno, vamos a darlo todo en el nombre de Dios. Gracias por acompañarnos”.

Horas después de la intervención, la actriz de Rebelde reapareció en video donde estaba alistándose para entrar en La Casa de los Famosos México, que se estrena este domingo: “Hola, mis bebés hermosos, gracias por preocuparse por mí, pero gracias a Dios ya estoy aquí en el hotel. Eh, estoy con un poquito de dolor, pero creo que ya mañana amaneceré mucho mejor”.

Ninel Conde compartió el proceso de su cirugía y recuperación en historias de Instagram. (Fotos: Capturas de pantalla @ninelconde).

En ese mismo mensaje, invitó a sus seguidores a unirse a su canal de Telegram para seguir de cerca su participación en el reality: “Tal vez son de las últimas historias que les voy a poder hacer. Así que, por favor, únanse todos, todos juntos, somos más fuertes. Aquí vamos a estar comentando, enterándose de todas las cosas, las dinámicas, las activaciones, los regalitos... Les voy a estar mandando mensajitos hasta que me quiten el teléfono”.

La actriz ha hablado anteriormente de las críticas por sus cirugías estéticas, como en diciembre de 2024: “Para que hablen con provecho (...) Quiero las chichis arriba, las nalgas más arriba, la cintura más chiquita, la cara no porque está perfecta”.

Además, en ese entonces mencionó que tenía una ‘bolita’ benigna en el seno y analizaba su retiro: “Tengo como una pequeña bolita que es benigna, me hice la mamografía y todo, y lo que me recomendaron es que fuera con cirujano plástico a que me checara qué es la bolita que tengo ahí, y pues bueno, en una de esas, ya estando ahí, pues que suceda lo que tenga qué suceder”.

¿Qué son los quistes en el ovario?

Medline Plus define a un quiste como "un saco lleno de líquido que se forma sobre o dentro de un ovario".

De acuerdo con Mayo Clinic, un quiste en el ovario en general se detecta en exámenes pélvicos o pruebas por imágenes, su tratamiento depende de factores como el tamaño y tipo.

Dicho sitio de salud agrega que la cirugía para extirparlo suele sugerirse si es grande, si no tiene el aspecto de un quiste funcional o si crece y causa dolor. Hay varios procedimientos y puede hacerse con laparoscopia (mínima intervención):

Cistectomía: se extrae el quiste sin quitar el ovario.

Ooforectomía: se extrae el quiste y el ovario que lo contiene.

"Los quistes ováricos sólidos que aparecen después de la menopausia pueden son cancerosos (malignos). Por eso es importante hacerse exámenes pélvicos con regularidad“, agrega Mayo Clinic.

¿Dónde y a qué hora ver a Ninel Conde en ‘La Casa de los Famosos México’?

La participación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025 inicia oficialmente el domingo 27 de julio a las 8:30 pm (hora del centro de México).

La gala de estreno se transmite en TV abierta a través de Canal 5 y Las Estrellas, además de estar disponible en streaming por ViX, donde los suscriptores del plan Premium podrán seguir la señal 24/7 en vivo desde la casa.

Esta tercera temporada del reality promete nuevas dinámicas, sorpresas y un elenco renovado que buscará conquistar al público desde su ingreso al aislamiento. Ninel se perfila como una de las figuras más esperadas.

Estos son los 14 habitantes: