Claudia Mollinedo describe cómo la despidieron de un medio por polémica ‘Lady Polanco’: ‘Me enviaron Whats’

Diría Shakira, ‘lo hecho está hecho’, y en el caso de Claudia Mollinedo, apodada ‘Lady Polanco’, la consecuencia de un video viral en el que se queja del restaurante Bagatelle por pedirle que se retirara después de la hora de salida llegó dos días después, pues la despidieron.

Pese a que se maneja como una “suspensión”, lo cierto es que actualmente no colabora en el medio que despidió a Claudia Mollinedo gracias a los comentarios que hizo en un video el pasado 26 de julio.

A cuatro días de lo que pasó, ‘Lady Polanco’ se disculpa con empleados del restaurante Bagatelle por lo ocurrido, y además comparte la forma en que le informaron que ya no trabajará en El Independiente, al menos de forma ‘provisional’.

“Digamos que estoy suspendida de manera temporal hasta que se aclaren los hechos (…) Tampoco tengo (idea de qué hechos). Ya le pedí a El Independiente que me pueda dar una explicación”, explica en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Claudia Mollinedo hizo polémica por su reacción contra empleados del restaurante Bagatelle. (Foto ilustrativa, generada con IA)

¿Cómo despidieron a Claudia Mollinedo? Esto explica ‘Lady Polanco’

Claudia Mollinedo compartió que, además de la cancelación en redes sociales que protagonizó, le llegó una consecuencia a nivel profesional y fue la suspensión del diario en el que participaba como columnista.

Esto ocurrió el 28 de julio, dos días después de que se viralizó el video en el que no solo se queja del restaurante Bagatelle Mexico City, también señala directamente a un empleado del lugar y lo graba sin su consentimiento.

Por ello, el medio digital compartió un comunicado en el que no solo se deslindan de los comentarios de Mollinedo, también anuncian una separación de su colaboración semanal, no sin antes comunicarle a ella la decisión.

“Debido a todo lo que se suscitó en redes sociales en cuestión de horas, ellos emitieron un comunicado que me hicieron llegar también, de manera unilateral, vía WhatsApp, para decirme que se me suspendía de manera temporal, es textual. ‘Se me suspendía de manera temporal hasta que los hechos se aclararan’″, externa.

La periodista Claudia Mollinedo fue separada como columnista de El Independiente. (Fotos: Shutterstock)

¿Dónde trabajaba la periodista Claudia Mollinedo ‘Lady Polanco?

La periodista Claudia Mollinedo trabajaba en El Independiente, donde tenía una columna semanal llamada ‘Desús’, en la que publicó 19 artículos entre marzo y julio.

Tras lo sucedido a las afueras del restaurante en Polanco, en redes sociales compartieron un comunicado para anunciar la separación de la periodista, que hacía crítica a temas políticos y de narcotráfico, además de dar voz a algunas denuncias ciudadanas.

“Los comentarios dichos en ese video son a título personal, sin mencionar al periódico El Independiente. Nuestro medio no comparte su punto de vista, por lo que suspenderá su colaboración semanal”, externa el comunicado subido a sus redes sociales el 28 de julio.

Claudia Mollinedo está dispuesta a aclarar su situación a El Independiente

No obstante, la periodista apodada ‘Lady Polanco’ se dice desconcertada porque no sabe qué hechos deben aclararse, tras hacerse viral con un video en redes sociales donde expone a un restaurante en Polanco y a su personal por no dejarla a ella y un grupo de amigas estar más tiempo del de la hora de cierre.

La periodista Claudia Mollinedo fue apodada como 'Lady Polanco' por su queja sobre un restaurante. (Foto: Gemini AI / Shutterstock)

“No sé qué haya que aclarar, estoy totalmente abierta a hacer cualquier tipo de aclaración, por eso estoy aquí (…) sí quería, sí tenía la necesidad de hacerlo, de ofrecer una disculpa”, señala.

La nueva ‘Lady Polanco’ se dijo confundida, pues a pesar de cometer un error y disculparse por él, también considera que estar en su situación es difícil, “porque no sabes qué viene, y la incertidumbre es terrible”.

Claudia Mollinedo acusa a las redes sociales por su cancelación

Además, la famosa periodista acusa a las redes sociales por su ‘funa’, y las describe como “un tribunal virtual ni rostro”, donde cada vez hay menos posibilidad de apelar.

“Te ves obligado a asumir consecuencias que tienes que asumir (…) pero también se nos olvida que detrás de cada video viral hay una historia, una persona que se equivoca como todos, que comete errores, y creo que ese debería ser el inicio de la civilidad virtual".

Claudia Mollinedo es una periodista que se hizo viral con el apodo de 'Lady Polanco'. (Foto: Gemini AI)

Tras esta lección que recibió, asegura que será más empática con las historias de otras personas, y considera dar más voz a las personas, sobre todo aquellas que sufran “linchamiento mediático”, como lo hizo ella recientemente.