Angélica Aragón alerta sobre Sasha Sokol y Luis de Llano: ‘No es el único caso’

Angélica Aragón, actriz de cine y televisión de México, enfatiza que la situación ocurrida entre Sasha Sokol y Luis de Llano no es un caso aislado en el medio del entretenimiento.

Sasha Sokol ganó un juicio contra Luis de Llano por daño moral. Esto, emanado de comentarios del productor sobre una relación que inició cuando la cantante era aún menor de edad.

Esto dejó un precedente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los delitos sexuales contra menores ya no prescriben; podrán ser denunciados en cualquier momento de la vida de las presuntas víctimas.

Angélica Aragón reacciona al caso Sasha Sokol vs. Luis de Llano y comparte experiencia personal

Tras ser cuestionada sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, la actriz Angélica Aragón aprecia que se haya revelado lo ocurrido: "me parece muy importante que lo hayan ventilado porque finalmente no es el único caso“, dice sobre el medio del entretenimiento.

Luis de Llano fue condenado en el caso contra Sasha Sokol (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM). (Isaac Esquivel Monroy)

La actriz espera que con este precedente “los malhechores, se sientan evidenciados para que se controlen” y comparte que ha tenido que trabajar con muchas menores, a quienes procura para evitar que ocurran más casos como éste: “yo las protejo mucho, las aconsejo, y, sobre todo, a las mamás”.

Además, Aragón comparte una experiencia en carne propia. Relata que cuando iba en tercero de primaria, tenía 8 años de edad, se dio cuenta del mal actuar de uno de sus profesores.

“Me di cuenta (...) que el maestro había hecho cosas indebidas como fue sentarme en sus piernas (...). Afortunadamente, estaba su esposa, que también trabajaba en esa escuela, y llegó circunstancialmente a tocar la puerta porque necesitaba las llaves del carro o algo. Y cuando yo vi la cara de ella (...) le hizo así como ‘ven acá’, y él me puso en el suelo (...). Yo dije, ‘Uy, aquí hubo algo que no estaba bien’”, relata.

¿Qué otras personas han reaccionado a Sasha Sokol vs. Luis de Llano?

Una de las voces en el caso Sasha Sojol vs. Luis de Llano es la de Julissa, hermana del productor, quien dijo no apoyar a su hermano en el caso, aunque también acepta desconocer detalles del tema.

“No digo que le dé apoyo; yo estoy ahí, soy su hermana, pero no le puedo dar otro tipo de apoyo. Hablando del problema de mi hermano, en vez de apoyarlo, voy en contra de él, yo no quiero hablar de eso”, expresa.

Otro comentario es el del exintegrante de Timbiriche Benny Ibarra, quien dice que el tema era complejo para él al ser sobrino de Luis de Llano y considera a Sasha como ‘hermana’: “prefiero no decir nada, entiendo que se me asesora en no dar ningún comentario, no quiere decir que no me duela de un lado u otro”.

El comunicador Yordi Rosado, quien provocó la polémica al publicar la entrevista a Luis de Llano, aceptasus errores al abordar la entrevista: "me faltó tacto y en lugar de haber preguntado eso, haber dicho completamente que era un ilícito, una situación muy delicada. (...) Consideré que ellos no habían tenido un problema con el tema".

Sergio Mayer celebra la victoria legal de Sokol pese a considerarse amigo de Luis de Llano: “Me congratulo de que (a) Sasha se le esté haciendo justicia porque, no importa quién ni en qué momento, creo que las víctimas deben justicia y que sean escuchadas", comenta a la prensa.

Sasha Sokol inició el proceso legal ante Luis de Llano en 2022 (FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Otra voz en favor de Sasha Sokol es la de la cantante Itatí Cantoral: “Gracias que haya salido culpable Luis de Llano porque es justo y ojalá que sea uno de muchos que tienen que tener una condena”, expresa.

También hay voces en favor de Luis de Llano, como la de su propio hijo o la exintegrante de Garibaldi, Katia: “nunca vi en él otra cosa más que a un hombre íntegro, caballeroso, generoso y comprometido con su trabajo, con su familia y con la carrera de muchos artistas”, escribe la cantante en Instagram.

También hay comentarios neutros como el de la actriz Laura Zapata, quien recuerda la relación entre su hermana, Thalía y Alfredo Díaz Ordaz, quien falleció como prometido de la cantante.