¿Qué le pasó a Alfredo Díaz Ordaz, el prometido de Thalía que murió mientras ella grababa ‘Marimar’?

Gracias a que Laura Zapata opinó el caso de Sasha Sokol vs. Luis de Llano, se revivió uno de los capítulos más nostálgicos en la vida de su hermana Thalía: la relación que tuvo con Alfredo, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

El tema salió a la conversación después de que Laura Zapata normalizó las relaciones en las que el hombre es considerablemente mayor a la mujer, como en el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, que en realidad se llama grooming.

“Para mí es tan difícil de pensar en la palabra ‘víctima’ cuando, de alguna manera, parecía una relación que fluía, consensuada. Me parece un tema bastante delicado (…) creo que, en esa época, eso se podía usar de una manera sencilla. Vimos a muchas mujeres muy jóvenes con hombres mayores”, aseguró Zapata en conversación con algunos medios.

Laura Zapata habla sobre relación entre Thalía y Alfredo Díaz Ordaz

Al abordar el tema de las relaciones con marcada diferencia de edad, recordó la historia de amor de Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, una relación que marcó la vida personal de su hermana.

“Yo creo que ella estaba muy contenta, la pasaba muy bien; él era muy generoso, muy gentil, muy correcto. Yo la vi muy enamorada”, compartió la polémica Laura Zapata.

La actriz Laura Zapata habló sobre la relación de Thalía y Alfredo Díaz Ordaz. (Especial El Financiero).

La relación de Thalía con el hijo del expresidente Díaz Ordaz marcó un capítulo intenso y doloroso en la vida de la cantante y actriz mexicana. Aunque muchas personas conocen a Thalía por su carrera artística y sus telenovelas, como María la del Barrio, pocos recuerdan la historia de amor que vivió con quien fue su prometido a principios de los años noventa y que terminó de forma trágica.

La historia de amor de Thalía y Alfredo Díaz Ordaz

Thalía y Alfredo sostuvieron una relación sentimental que duró alrededor de cuatro años, aunque no fue bien recibida del todo gracias a la diferencia de edad, pues ella tenía 19 años y él, casi 40.

La cantante conoció a Alfredo Díaz Ordaz en 1989, cuando ella quería incursionar como solita tras su salida de Timbiriche; él era productor musical, así que trabajaron juntos en los primeros dos discos en solitario de la hermana de Ernestina Sodi.

Mientras trabajaban juntos, la química entre ellos se hizo evidente y, cuando se les preguntaba si entre ellos la relación profesional escaló a terrenos personales, nunca lo negaron.

“Nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos tanto musicales como emocionales y pues no sé, tiempo al tiempo”, comentó Thalía en una entrevista de aquel entonces. Y pasó: la relación se formalizó cuando ella era una joven promesa musical, mientras él ya había pasado por un divorcio y tenía dos hijas.

Thalía nunca negó la química entre ella y Alfredo Díaz Ordaz. (Foto: Instagram @thalia)

Alfredo no solo fue su pareja sentimental, también pieza clave en el despegue de su carrera como solista, ayudándola a lanzar sus primeros discos y a definir su estilo musical tras su salida de Timbiriche.

La familia del productor no estaba de acuerdo con su relación, por lo que se distanciaron una temporada. No obstante, la relación se mantuvo estable y un par de años después se comprometieron, aunque su boda no se concretó por una lamentable razón: Alfredo Díaz Ordaz murió en 1993.

¿De qué murió Alfredo Díaz Ordaz y a qué edad?

Aunque ella no habló del tema durante varios años, más tarde reveló en entrevistas que el fallecimiento de Alfredo fue uno de los episodios más difíciles de su vida personal.

El 15 de diciembre de 1993, Thalía estaba en grabaciones de la telenovela Marimar, que protagonizó con Eduardo Capetillo, cuando recibió una llamada en la que le dijeron que su prometido falleció de Hepatitis C a los 43 años.

“Fue terrible porque estábamos grabando la escena de la entrada de la telenovela que estoy en la ventana, como en un ojo de piedra, donde Marimar salía con su perrito. Estábamos filmando eso y corte a comer”, compartió en una entrevista con Verónica Castro en el programa Mentiras y Verdades, en 2007.

Thalía estaba en grabaciones de la telenovela 'Marimar' cuando le informaron la muerte de Alfredo Díaz Ordaz. (Foto: YouTube Cafecito con Telenovela)

“De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿Oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer", agregó la cantante de ‘Arrasando’.

La reacción de Thalía tras la pérdida de su prometido Alfredo Díaz Ordaz

La muerte de Alfredo dejó una huella profunda en el corazón de Thalía. Tras su fallecimiento, la cantante mexicana pasó por una etapa de duelo silenciosa, alejada del escándalo mediático, aunque al momento de recibir la noticia lo primero que hizo fue correr, según describió ella misma.

“Me quedé petrificada, como en shock; como ‘esto no está pasando’, y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue (que) salí a correr; dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, reveló.

Después de correr, le habló a su entonces prometido y, sin esperar alguna respuesta, ocurrió una serie de situaciones que le hicieron saber que Alfredo la escuchó y no solo eso, sino que le envió un mensaje para tranquilizarla.

“Recuerdo muy bien que me senté en un árbol y me puse a llorar, y recuerdo que dije: ‘Espero que estés bien, donde quiera que estés, ¿estás bien?’, y en ese momento vino un viento, no me preguntes cómo. Ese árbol se empezó a mover con el viento y cayeron flores, muchas florecitas chiquitas”, contó la cantante Thalía.

Thalía y Alfredo Díaz Ordaz mantuvieron una relación de aproximadamente cuatro años a principios de los noventa. (Twitter: @charly_cachito)

Gracias a que las flores tenían un significado muy especial en su relación, para ella fue una señal que le enviaba el hijo menor del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

“Eso fue como un alivio, diciendo: ‘Estoy bien, sigue adelante, trabajando, haciendo tus cosas, estoy bien’”, agregó.

La pérdida de Alfredo Díaz Ordaz la marcó emocionalmente, pues fue un proceso que le costó superar. A pesar del dolor, Thalía siempre recuerda a Alfredo con cariño y agradecimiento, reconociendo su papel clave en su carrera y en su vida personal.