Natalia Téllez denuncia presuntos casos de abuso infantil en Kinder de CDMX: ‘Nadie hace nada’

Los casos de abuso infantil en México lamentablemente no cesan, y para muestra, una denuncia en redes sociales que hizo la conductora Natalia Téllez, quien documentó lo que algunos padres y madres de familia señalan de un Kinder particular de CDMX.

Presuntamente, en una institución educativa para etapa preescolar (entre 3 y 6 años) se cometen abusos a los menores que asisten en ella, sin que hasta ahora haya algún detenido o responsable claro.

La también locutora explicó que, aunque no es algo que ella viva de primera mano, sí le preocupa la situación, de la cual está enterada porque el Kinder se ubica frente a su casa.

¿Qué dijo Natalia Téllez sobre los casos de presunto abuso infantil en un Kinder?

En sus historias de Instagram, la integrante de Netas Divinas compartió su preocupación por un tema que considera delicado, pues desde hace algunos días varios padres y madres de familia se manifiestan a las afueras de un Kinder en la colonia Hipódromo, en la CDMX.

Con grafitis en paredes, puertas y camionetas propiedad de la institución, varias personas se manifiestan para exigir justicia por los presuntos abusos a niños en el colegio, que tiene distintas sedes en los alrededores.

Natalia Téllez se mostró preocupada por la situación en el kinder frente a su casa. (Foto: Captura de pantalla)

“Despertamos con la horrible noticia, es un kínder, se llama Kent, Grupo Educativo (…) aparentemente abusan niños y lo han estado encubriendo. Solo cierran planteles y siguen operando y nadie hace nada (…) Está en Ensenada 89 (dirección del Kinder)”, dijo Natalia en redes sociales.

¿Qué pasa en Kent Grupo Educativo? Esto explicó Natalia Téllez

De acuerdo con la narración de Natalia Téllez, varios padres y madres de familia señalan que algunos niños que acuden al Kent Integral Kids en la calle de Ensenada, colonia Hipódromo, sufrieron abusos de los trabajadores de la institución.

Las autoridades del colegio, lejos de atender las denuncias de los padres, presuntamente encubren a los abusadores, situación que, desafortunadamente, no es la primera vez que pasa.

“No sé qué más hacer, más que grabar (…) La directora no da razón. Ya hay carpetas de investigación (pero) no se hace nada; no sé qué más hacer, no sé a quién más acudir. En el instituto Kent violan niños (…) es una absoluta vergüenza y un enorme dolor”, asegura la conductora de TV.

En otra historia muestra a un grupo de padres y madres de familia manifestarse a las afueras del plantel, con insignias como: “No, no, no, con los niños no” y “Hoy somos la voz de todos los niños, las infancias”, se escucha en el clip.

Grupo Kent: Las denuncias de presunto abuso infantil

Esta no es la primera vez que se habla de presunto abuso sexual a menores en colegios de Grupo Kent, aunque uno de los más recientes es por el que actualmente se manifiestan padres, madres y colectivos.

De acuerdo con Proceso, la madre de una menor aseguró que su hija presenta lesiones en su zona íntima derivadas de una agresión por un hombre que trabaja como personal administrativo del plantel de Ensenada 89.

Sin embargo, las autoridades educativas no atienden el caso y hacen omisión de lo ocurrido, tal como en otros planteles que pertenecen a la misma institución; el de Tonalá, en la colonia Roma de CDMX, es otro ejemplo.

El comunicador Antonio Nieto publicó en marzo pasado la denuncia de un padre de familia en contra de la directora del plantel por el presunto abuso sexual a un menor; su hijo, de 4 años. Y aunque legalmente hay carpetas de investigación, las autoridades siguen sin esclarecer los hechos.

Natalia Téllez denunció lo que ocurre a las afueras de un kinder en CDMX. (Foto: Captura de pantalla)

La respuesta de Kent Grupo Educativo a denuncias por presunto abuso sexual a menores

Cuando esta denuncia se viralizó, la institución lanzó un comunicado negando la situación. “Es importante aclarar que el plantel de la foto, cerró sus puertas en el año 2020, por lo que cualquier referencia a esta escuela en relación con eventos actuales carece de fundamento y es completamente falsa”, explica el mensaje.

De igual forma, compartieron que en ningún momento recibieron notificación de las autoridades sobre alguna denuncia en contra de directivos o personal de la institución. “Durante toda su trayectoria, es importante recalcar que No toleramos ni encubrimos ninguna conducta que ponga en riesgo a los niños”, agrega el mensaje.