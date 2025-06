SCJN sobre caso Sasha Sokol: Delitos de abuso sexual infantil no prescriben

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un nuevo precedente con el caso de Sasha Sokol: los delitos de abuso infantil no prescriben.

No existe un plazo máximo para denunciar un caso de abuso infantil en México, determinó este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a raíz del caso Sasha Sokol.

Este es un nuevo precedente que se estableció en una sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte, donde por unanimidad se confirmó la condena contra el productor mexicano Luis de Llano por abuso sexual en perjuicio de la cantante Sasha Sokol.

La cantante, exintegrante del grupo mexicano Timbiriche, recibió una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en mayo de 2023, tras denunciar abuso por parte de Luis De Llano cuando ella tenía 14 años y el 39, mientras fue su representante artístico.

Aunque De Llano intentó impugnar su caso con un amparo hasta el máximo tribunal, la Primera Sala de la Corte validó la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ya había condenado al productor por daño moral.

“A los 14 años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que ‘en la mente de una niña fantasiosa’”, expresó la artista en sus redes sociales.

El proyecto elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo reconoce que la prescripción representa una sanción para la víctima, al considerar las secuelas graves que los abusos generan y el tiempo que puede tomar procesarlas.

Sokol celebró que la sentencia, avalada por unanimidad, confirma no solo la condena, sino que estableció un precedente legal al declarar que, en casos de abuso sexual infantil, no aplica la prescripción para la vía civil, lo que abre así nuevas posibilidades para que otras víctimas puedan acceder a la justicia sin limitaciones de tiempo.

“Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la Primera Sala de la SCJN ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores. Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad”, manifestó Sokol.

La sentencia del tribunal capitalino obligaba a Luis De Llano a ofrecer una disculpa pública, abstenerse de hacer declaraciones sobre el caso y pagar una indemnización, misma que Sokol ha dicho que donará a organizaciones de apoyo a víctimas de abuso sexual.