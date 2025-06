‘México no es piñata de nadie’: La ‘tiradera’ de Sheinbaum al Tesoro de EU por sanciones a bancos

“México no es piñata de nadie”, respondió con contundencia la presidenta Claudia Sheinbaum al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que señalara a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo.

“Si leen la documentación que se publicó ayer, no hay ninguna prueba; son dichos, pero no hay evidencia de dónde está el lavado de dinero. ¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa; no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar”, expresó la mandataria desde Salón de Tesorería.

La declaración se dio horas después de que el Departamento del Tesoro prohibiera a instituciones estadounidenses transferir fondos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras acusarlos de “haber desempeñado un papel prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México”.

“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles mexicanos”, señaló la dependencia en un comunicado emitido el miércoles 25 de junio.

Además, las autoridades estadounidenses señalaron que estas operaciones financieras habrían proporcionado a los cárteles los recursos necesarios para adquirir precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.

Tras este anunció, la presidenta aprovecho su conferencia matutina de este jueves para solicitar al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas que indiquen que existe lavado de dinero.

“Tenemos antecedentes en la relación México-Estados Unidos de temas en donde, incluso —por ejemplo, el caso de (Salvador) Cienfuegos—, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba. Tan es así que, al no haber pruebas, soltaron al general Cienfuegos. Nosotros actuamos si hay pruebas”, afirmó.

En este sentido, la mandataria afirmó que, de existir pruebas, su gobierno acompañará a Estados Unidos en el proceso correspondiente; sin embargo, advirtió que, sin evidencia clara, no puede haber reconocimiento por parte de México sobre presunto lavado de dinero. “Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no”, subrayó.

“Ni lo negamos ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas, ya sea de la propia investigación de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hubo lavado de dinero, se actúa —administrativamente, incluso penalmente. (...) Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, concluyó.

¿Qué dijo Hacienda sobre los presuntos nexos entre bancos mexicanos y cárteles?

La Secretaría de Hacienda informó que fue notificada previamente por el Departamento del Tesoro sobre las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector, en el marco del acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos.

“El Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones. Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, puntualizó en un comunicado.

Sin embargo, Hacienda dijo que las autoridades de EU no mandaron “ningún dato probatorio” de sus investigaciones.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido“, añadió.