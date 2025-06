Sheinbaum critica al Tesoro de EU por sanciones a bancos: ‘No tienen pruebas de lavado de dinero’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia ‘mañanera’ desde Palacio Nacional este jueves 26 de junio de 2025.

La presidenta estuvo acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y por mandatarios de distintas entidades, entre ellos las gobernadoras de Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Campeche, Estado de México; y los gobernadores de Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Michoacán, Hidalgo y Durango.

Sheinbaum dice que Tesoro de EU no tiene pruebas de lavado de dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este jueves sobre las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— y aseguró que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas sobre el presunto lavado de dinero.

“Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte un reconocimiento de lavado de dinero. Para determinar si lo hubo o no, se necesitan pruebas claras. Si esas pruebas existen —ya sea por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores—, se actúa, ya sea administrativa o penalmente. Pero si no las hay, no se puede proceder. Esa es nuestra posición: no vamos a encubrir a nadie, no hay impunidad, pero debe demostrarse con pruebas contundentes. Y algo muy importante: México no se subordina a nadie”, dijo.

El Departamento del Tesoro acusó el miércoles 25 de junio a tres instituciones financieras de presuntamente participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo.

‘No está muy informada’: Sheinbaum responde a Bondi tras incluir a México como país ‘adversario’

Claudia Sheinbaum aseguró que la fiscal general, Pam Bondi, no está bien informada sobre la colaboración entre México y Estados Unidos, luego de que, durante su comparecencia ante el Comité de Gastos del Senado de EU, advirtiera que su país no se dejará “intimidar” por naciones como Irán, China, Rusia o México.

“Hay mucha coordinación; estamos a punto de cerrar un acuerdo de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. Está muy avanzado, siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto mutuo entre ambos gobiernos. Esta es nuestra posición: se seguirá colaborando y coordinando”, declaró.

Pam Bondi elogió durante su comparecencia el liderazgo del presidente Donald Trump frente a crisis internacionales, como el conflicto en Medio Oriente, y subrayó su papel en la protección de la ciudadanía contra amenazas externas, incluida la epidemia de sobredosis de drogas.