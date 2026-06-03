Carlos Bonavides aconseja a Sergio Mayer sacar su Pensión del Bienestar: ‘Tiene derecho’

Sergio Mayer adelantó que, una vez que cumpla 65 años, solicitará la Pensión del Bienestar. [Fotoarte. El Financiero]

No sólo te limites a los beneficios de la tarjeta del INAPAM, mi Sergio, también tramita tu pensión. El actor Carlos Bonavides no sólo defendió a Sergio Mayer luego de que anunciara que tramitará su credencial del INAPAM, sino que también le sugirió que solicite la Pensión del Bienestar cuando cumpla 65 años.

Durante un encuentro con medios, al ser cuestionado por la decisión de Sergio Mayer, el intérprete de ‘Huicho Domínguez’ aseguró que los apoyos para adultos mayores no deben condicionarse por errores o posturas políticas, en medio de la polémica que rodea al exdiputado tras su salida de Morena.

“Todos tenemos derecho en el INAPAM. Eso está en la Constitución mexicana. Tú cuando cumplas mi edad, cuando cumplas mi edad, vas a tener derecho a recibir un dinero. No quiere decir que porque cometes un error o porque cometes una cuestión política o que no es política, no tengas derecho a lo que marca la Constitución", comentó.

Estas declaraciones de Carlos Bonavides surgen después de que el propio actor defendiera el programa social del gobierno federal y de que saliera a la luz que recibía un sueldo de hasta 30 mil pesos como concejal del PAN en la alcaldía Azcapotzalco.

Carlos Bonavides Carlos Bonavides ha señalado que no le avergüenza ser beneficiario de la Pensión del Bienestar. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué Carlos Bonavides defendió la Pensión del Bienestar?

El protagonista de la telenovela El Premio Mayor, Carlos Bonavides, ha defendido en las últimas semanas el apoyo económico para adultos mayores. Aseguró que actualmente lo recibe y que accedió a él al cumplir con la edad requerida.

El actor señaló que la pensión debe entenderse como un derecho constitucional, no como un beneficio condicionado por afinidades políticas o situación económica.

“La solicité porque todo el mundo lo ha hecho, en todos los aspectos y en todos los ambientes”, comentó. Además, subrayó que todas las personas mayores de 65 años tienen acceso a este apoyo sin distinción.

Además, Carlos Bonavides reiteró que recibe este apoyo sin sentir vergüenza y como parte de un programa dirigido a la población.

“Yo lo recibo con mucho gusto. Claro. Con mucho gusto y sin avergonzarme y orgulloso de que por primera vez un gobierno le dé algo práctico al pueblo”, comentó.

Sus declaraciones se dan luego de que fuera criticado en meses anteriores por Laura Zapata, quien cuestionó que recibiera el programa social. “Pobrecito, le dan lana… Cuando la gente tiene hambre, pues ni modo, se calla y ya no dice nada”.

¿Qué dijo Sergio Mayer sobre tramitar su tarjeta del INAPAM?

Sergio Mayer, quien recientemente renunció a su militancia en Morena, cumplió 60 años el pasado 21 de mayo, motivo por el cual aseguró que ya forma parte de la población adulta mayor y comenzará el trámite de su credencial del INAPAM.

El participante de la Casa de los Famosos, explicó que busca aprovechar los beneficios que ofrece la tarjeta, principalmente los descuentos en distintos servicios.

“La del INAPAM ya la puedo sacar, ya la vamos a tramitar, para tener descuentos, sí, siempre es buena, siempre para lo que sirva”, dijo en tono de broma ante medios de comunicación.

Incluso, Sergio Mayer también adelantó que, una vez que cumpla 65 años, solicitará la Pensión del Bienestar, el programa social que ha sido defendido a capa y espada por Carlos Bonavides. “La vamos a sacar cuando nos corresponda, a los 65 y más”, comentó.

El actor de Fuego en la sangre y La fea más bella estuvo en el ojo del huracán luego de que en su momento renunció a su puesto como diputado para participar en una nueva edición de La Casa de los Famosos y, tras las críticas de algunos compañeros del partido, decidió presentar su renuncia a Morena.