‘Me puede decir como quiera’: Carlos Bonavides recuerda críticas de Laura Zapata por su pensión del Bienestar

Carlos Bonavides recordó las críticas de Laura Zapata con relación al hecho de que el actor reciba la Pensión del Bienestar y aclaró la relación que tiene con la hermana de Thalía.

Al ser cuestionado sobre la renuncia de Sergio Mayer de Morena luego de su polémica participación en La Casa de los Famosos de Estados Unidos, Bonavides defendió el que cometió un ‘error político’ pero que no debería dejar la actuación ni dejar de exigir sus derechos.

“Todos tenemos derecho en el INAPAM. Eso está en la Constitución mexicana. Tú cuando cumplas mi edad, cuando cumplas, cuando cumplas mi edad, vas a tener derecho a recibir un dinero. No quiere decir que porque cometes un error o porque cometes una un una cuestión política o que no es política, no tengas derecho a lo que marca la Constitución”, expresó.

Carlos Bonavides aclara su relación con Laura Zapata

Tras hacer alusión a la Pensión del Bienestar, los reporteros le preguntaron sobre una ocasión en que la actriz Laura Zapata lo criticó por admitir públicamente que él cobraba su pensión. En ese sentido, aclaró que son muy cercanos.

“Laura Zapata es mi hermana. Me puede decir como sea, yo la conozco, la quiero y la adoro. Convivimos juntos en el multifamiliar Miguel Alemán. Yo ya sé su carácter”, expresó.

Carlos Bonavides se sintió emocionado cuando se enteró que tiene una hija. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

Asimismo, defendió el que no le llama por su nombre real, razón por la que, especula, no sabían que se estaban refiriendo a él: “Además, a Laura Zapata no se le puede criticar por eso porque desde que somos jovencitos me dice ‘Lito’. Entonces, de repente un periodista le dijo ‘Carlos Bonavides’, pues la sacó de contexto. En ese momento no sabía de quién se trataba”.

Pese a su buena relación, su ideología política no coincide: “Lo que pasa con Laura Zapata es que tenemos distintos pensamientos y sobre todo políticos, pero la raíz de todo es el amor, el respeto, el conocernos desde siempre. Y yo no me voy a defender de lo que diga, al contrario, le mando un saludo”.

Asimismo, aseguró que calificativos como ‘hambreado’ no lo ofenden, puesto que, aunque considera tener un estilo de vida ‘modesto’, presume que lo hace gracias al fruto de su trabajo.

“No me ofende absolutamente que me diga hambreado, porque de mí han dicho que estoy en banca rota, que no tengo un centavo; yo, mantengo mi casa, mantengo a mi hijo, tengo un nivel de vida modesto, pero un nivel de vida que yo los lo mantengo con mi trabajo, con mi trabajo”, presumió.

El actor Carlos Bonavides. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Laura Zapata sobre Carlos Bonavides?

Durante la Marcha de la Generación Z, Laura Zapata fue cuestionada sobre los actores que reciben la Pensión del Bienestar y le dieron como ejemplo a Carlos Bonavides.

“Pobrecito le dan lana, cuando la gente tiene hambre, pues ni modo, se calla y ya no dice nada”, dijo la actriz.

En ese entonces, Bonavides fue cuestionado al respecto con una postura muy similar a la que tiene actualmente, aunque aseguró que la forma de pensar de Zapata era ‘antigua’.

“Ortega y Gasset decía que el hombre es el hombre y sus circunstancias y sus ideas. Entonces, las ideas de Laura son ideas políticas anacrónicas, antiguas, que no le hicieron nada bien al país”, dijo.