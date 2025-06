Productor niega chamba a Laura Zapata por sus opiniones políticas: ‘No vine a ser cómoda’

La polémica actriz Laura Zapata lanza constantes opiniones políticas en redes sociales y ha visto algunas consecuencias en su trabajo en producciones.

La hermana de Thalía afirmó a medios de comunicación que ella apoya al teatro, aunque el teatro no la apoye, ya que un productor le negó un papel por sus ideologías políticas.

¿Por qué un productor le negó el papel a Laura Zapata?

Este 12 de junio, la actriz leyó a medios de comunicación un mensaje que recibió de un productor cuyo nombre no reveló: "Laurita, estoy más que apenado contigo porque tengo que decirte la verdad: los empresarios no se quieren aventar por cómo tiras (...) Llevarte en una gira sería poner en peligro tu integridad y la de los compañeros. Elegiste un camino muy difícil, amiga".

Laura Zapata formó parte de la 'Marea Rosa'. (Foto: X / @LAURAZAPATAM)

En respuesta, ella agradeció por su franqueza y reiteró sus posturas: ”Lamento que muchos prefieran pactar con el miedo antes que con la dignidad, yo no vine a ser cómoda, vine a ser congruente".

No obstante, la villana de María Mercedes afirma que de momento está muy bien en lo económico: “Por supuesto que me van a contratar en algún momento (...) Tengo mis ahorros, he sido muy precavida, he trabajado toda mi vida”.

A su parecer, el hábito del ahorro le permite ahora tomar las decisiones y el camino que quiera: “Que nadie te compre y que no te vende”.

Laura Zapata opina de la situación en Los Angeles

Laura Zapata también comentó que la situación en Los Angeles, con protestas y redadas contra migrantes: “le está dando la razón a (Donald) Trump. Yo lo único que quiero es que Trump cumpla con las promesas de campaña de acabar con los narcotraficantes".

Laura Zapata en la Marcha por la Democracia 2024. (Foto: Instagram / laurazapataoficial).

Además, ella cree que en Los Angeles no son los mexicanos quienes ondean la bandera: “Hay muchos intereses geopolíticos, me imagino que pueden ser venezolanos, cubanos, grupos de choque que dicen ‘ahorita es cuando’ y le dan la razón a Trump. Yo creo que los mexicanos que trabajan en el extranjero cuidan su trabajo”.

¿Qué ha dicho Laura Zapata sobre la política?

Laura Zapata apoyó a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México en las elecciones de 2024, hasta amagó con cerrar Reforma cuando los votos no le favorecieron en el avance del PREP. “Hoy la sociedad mandó, votó,que no nos quieran ver la cara, porque si no cerramos Reforma”, expresó en el canal de YouTube Atypical Te Ve el 2 de junio del año pasado.

Laura Zapata tiene ahorros para evitar crisis económicas por falta de trabajo. (Cuartoscuro)

La actriz fue a las marchas de la ‘Marea rosa’ y fue una de las celebridades que se opusieron a la reforma al poder judicial. En 2022, Laura Zapata también se quejó de los apoyos sociales.

Además, ella ha apoyado abiertamente a Donald Trump: "Para todos los que me llaman ‘traidora a la patria’, les dejo algo claro: la patria no necesita lacayos (...) Yo no traiciono, yo defiendo. La traición es quedarse callado y ser cómplice del saqueo. Ah, se me olvidaba: #EstoyConTrump #YoApoyoTrump", escribió en Instagram el pasado 19 de enero.