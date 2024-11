Gaby Spanic critica a Thalía frente a su hermana Laura Zapata: ‘Antes de Mottola era una obrera asalariada’

¿Dejó salir a la malvada Paola Bracho, de La Usurpadora? La actriz venezolana Gaby Spanic juzgó la trayectoria artística de Thalía mientras almorzaba con su media hermana Laura Zapata.

En el reality show Secretos de villanas, de Canela TV, en el cual también participa Sabine Moussier (de La Casa de los Famosos México 2024) reúne a varias antagonistas de telenovelas, quienes en la temporada 3 conviven en Marbella, España.

En el episodio cuatro, estrenado hace unos días, Gaby Spanic, Laura Zapata y Aylín Mujica pasean por las calles de la ciudad y aprovechan para almorzar y comentar de sus colegas en la industria, así que el nombre de Thalía salió a relucir.

¿Qué dijeron Laura Zapata y Gaby Spanic sobre Thalía?

Todo empezó cuando Gaby comentó: “A mí me llama la atención que muchas mujeres del espectáculo brillan más después de que se casan con alguien muy pudiente, muy poderoso”.

Thalía y Tommy Mottola se casaron en el 2000.(Foto: Instagram / @thalia)

Zapata opinó que algunas brillan menos y al ser cuestionada por Aylín como a quién se refería, la actriz de La Usurpadora se dirigió a Laura: “tu hermana”.

Thalía se casó con Tommy Mottola en el 2000, actualmente el productor tiene 76 años y ella 53, son una de las parejas más sólidas del espectáculo. Para ese entonces la actriz ya había hecho telenovelas como Quinceañera (1987), María Mercedes (1992), Marimar (1994), María la del Barrio (1995) y Rosalinda (1999).

Laura no contuvo su sorpresa e hizo una seña con la mano de que no diría nada: “En boca cerrada no entran moscas, la última vez que hablé hasta lesbiana me dijeron... ni me pregunten, yo no puedo comentar sobre ese tema, todo lo que diga será usado en mi contra”.

“(Thalía) muy famosa, muy linda, muy trabajadora, pero sí le fue mucho mejor”, dijo Spanic, quien también puso de ejemplo a Aracely Arámbula con Luis Miguel, “son más caras después de casarse”.

Gaby Spanic y Laura Zapata participan en Secretos de villanas.

“Yo no quiero decir ‘cazafortunas’... pero lo tienen clarísimo, se planean una meta, no les interesa enamorarse, se enamoran del estatus”, comentó Aylín.

“Mi abuelita siempre decía: ‘el mismo trabajo enamorarte de un pobre que de un rico’”, comentó Zapata; “y se lo decía también a Thalía porque alguna vez la escuché decir eso”, contestó Aylín.

Gaby luego agregó en el detrás de cámaras: “Thalía antes de Tommy Mottola era una obrera asalariada como cualquier mortal. No era ni la mejor cantante ni la mejor actriz, de repente se casa y sube al nivel de Cher, de Madonna. El que cree que ese ascenso es por talento, es pendejo o cree que los demás lo somos”.

Gaby Spanic protagonizó La Usurpadora. (Foto: Especial El Financiero)

La venezolana también mencionó que ella tenía algo en común con Arámbula “haberse empatado con unos padres irresponsables, solo que el padre de mi hijo no es ‘El sol de México’ ni ‘La sombra de Venezuela’”.

Más tarde, Laura Zapata comentó dicha conversación sin decir nombres: “Las prostitutas aumentan de categoría según los clientes que consigan, algunas artistas también consiguen mejores personajes, mejores críticas de acuerdo al poder adquisitivo del marido o del nivel que maneje”.

Thalía es una de las hijas de Ernesto Sodi Pallares y Yolanda Miranda Mange, matrimonio del cual nacieron Ernestina, Gabriela, Federica y Miranda; todas ellas son medias hermanas de Laura Zapata, hija de Guillermo Zapata Pérez, quien desde hace años se ha distanciado de la cantante de ‘Amor a la mexicana’.