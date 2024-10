¿Qué enfermedades tiene César Bono? Actor dice que tuvo la misma bacteria que André Marín

César Bono, conocido por interpretar a Frankie Rivers en Vecinos, habló sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y comentó: “Se los digo con el corazón en la mano, muy seriamente, cuando supe de los estudios que tiene quedé gratamente impresionado”. Esto lo mencionó durante un breve encuentro con los medios en los 23 años de su obra Defendiendo el cavernícola, esto tras ser cuestionado sobre lo que pensaba del comentario de Rafael Inclán hacia Sheinbaum.

A pesar de acudir a eventos mediáticos por sus obras de teatro, Bono enfrenta problemas de movilidad y sufrió una infección por la misma bacteria que afectó a André Marín.

César Bono protagoniza. 'Defendiendo al Cavernícola'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Problemas de salud de César Bono

En 2018, el intérprete de la serie Vecinos sufrió de distintas enfermedades en los últimos años que han afectado desde su movilidad hasta su estómago.

Infartos cardíacos y cerebrales

Infartos cardíacos y cerebrales, los cuales afectaron la movilidad de su mano izquierda, aunque de que estos ocurrieron en el hemisferio derecho.

“Estoy jodido de la movilidad. No puedo recuperarla. Tengo mi mano espástica. Le doy órdenes y simplemente no se abre. No obedece. Los infartos fueron del lado derecho, pero provocan que se pierda la movilidad del lado izquierdo”, mencionó el famoso en una entrevista después de su recuperación en el 2018.

César Bono contó que su médico no sabe por qué está vivo; pidió a sus hijos despedirse. (Foto: Cuartoscuro)

En el 2021 sufrió de un contagio de Covid-19, mismo que lo llevó a declarar que no le tiene miedo a la muerte.

“Yo te lo digo sin miedo, yo he tenido muchos accidentes en esta vida”, relató tras ganar una demanda a una inquilina a la que denunció por deberle un año de renta de un inmueble en el Estado de México.

Problema de úlcera en el estómago

César Bono tuvo un cambio de sonda biliar en 2022, tras serle detectada una úlcera estomacal que le provocó una hemorragia y lo llevó a ser hospitalizado de emergencia. Posteriormente, fue intervenido por una perforación en el duodeno, lo que resultó en una estancia de hasta tres semanas en terapia intensiva.

Problema de una bacteria en el estómago

César Bono reveló que hace 15 años sufrió de la misma bacteria que infectó al periodista deportivo André Marín, conocida como Clostridium difficile.

“Yo tuve esa bacteria en una función y, mira, me puse muy mal. Morris me preguntó: ‘¿Qué sientes?’, y yo respondí: ‘Siento que me voy a morir’”, mencionó el actor de Defendiendo al cavernícola.

“Esa bacteria que mató a André Marín entra a tu organismo por vía oral, y cuando llega a la boca se encuentra con la humedad y la temperatura perfecta para desarrollarse. Se puede ir a tu corazón, a tu cerebro o a tus pulmones. A mí me la quitó un especialista cuyo enfoque es cuello y cabeza”, señaló el actor en un video recuperado por Arriba el telón con Hugo Enrique.