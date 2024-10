¿El Kompayaso dejó testamento? Familia del comediante Eleazar del Valle habla de su ‘herencia’

La muerte del Kompayaso, ocurrida el pasado 17 de octubre después de casi una semana en coma inducido, ha dado pie a varias incógnitas entre sus seguidores, y una de ellas tiene que ver con lo que pasará después de su muerte.

Un día después se realizó su funeral, al que asistieron amigos del comediante Eleazar del Valle, nombre del Kompayaso sin máscara, así como familiares y amigos del medio, entre ellos la Wanders Lover.

Su hermana Alicia del Valle y su Sobrina Ximena Santamaría estuvieron cerca del comediante desde su ingreso al hospital el viernes 11 y hasta su lamentable fallecimiento, y hablaron sobre lo que harán con su cuerpo y otros temas.

“Ya me decía: ‘es que este cuerpo ya no puede’. Yo creo que fue lo mejor para él, aunque a nosotros nos duela en el alma. Llegó inconsciente al hospital (…) Si hubiera despertado y ve que está en el hospital, hubiera sido super frustrante. Estaba en verdad cansado, y Dios ya se apiadó”, señaló.

¿Qué harán con el cuerpo del Kompayaso tras su muerte?

El cuerpo del comediante se cremó este viernes en la Funeraria Juárez, en donde iban a recibir a todo aquel que quisiera despedirse de Eleazar hasta las 2 de la tarde. Posteriormente, cremaron su cuerpo y sus cenizas estarán un tiempo en su casa.

“De momento van a estar en la casa las cenizas. Ya después vamos a ver, parece que vamos a hacer unas oraciones por Zoom y yo les comunicaría”, mencionó Alicia en una entrevista con el programa De Primera Mano.

El comediante Eleazar del Valle estaba detrás del 'Kompayaso', un personaje que utilizaba máscaras de payaso. (INstagram @elkompayasoreal / YouTube / GRANDE)

Otra de las personas cercanas al Kompayaso era su sobrina Ximena Santamaría, quien mencionó que tanto ella como su mamá y hermano estuvieron al pendiente del comediante desde que se supo que tenía quistes en los riñones y hasta su fallecimiento.

Familia del Kompayaso habla de su herencia y testamento

Poco se sabía sobre la vida privada de Eleazar del Valle, por lo que cuestionaron a su hermana Alix con respecto al testamento y herencia del comediante, para saber si dejó todo ‘en regla’ antes de fallecer.

“No dejó nada, no tenía nada. Tiene un hijo en Los Ángeles que adora con toda su alma; la exesposa que cuida de su hijo, Mateo se llama mi sobrino, este están muy preocupados, pero no pudieron venir”, aseguró su hermana.

No obstante, el nombre de su personaje sí tiene registro y la familia es quien lo posee, por lo que en cuestiones de derechos están en regla.

“El nombre del ‘Kompayaso’ está registrado, lo registró mi papá, entonces no tenemos problemas”.

El Kompayaso siempre quiso dedicarse a la comedia, aseguró en diversas entrevistas. (Foto: Instagram @elkompayasoreal)

¿Habrá homenaje al Kompayaso? Esto dijo su familia

En la misma conversación le preguntaron a su hermana y su sobrina si tenían pensado hacer algún tipo de homenaje para él, pues era un personaje muy querido por el público.

“Sí nos gustaría, la verdad es que dejó un legado, unos zapatos bien grandes para llenar que no se van a llenar, pero sí nos encantaría hacer un homenaje. Ya hay unas pláticas para poder (hacerlo)”, dijo Ximena.

“Probablemente en Beer Hall (un pub conocido como ‘la casa del stand up’) pronto se haga algo”, agregó Alicia, pero sin dar detalles sobre lo que podrían hacer para honrar la memoria del querido comediante.