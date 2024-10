‘Kompayaso’, de insuficiencia renal a derrame cerebral: Los problemas de salud del comediante

Después de una larga lucha contra distintas complicaciones de salud, el comediante Eleazar del Valle, conocido en el mundo artístico como el Kompayaso, murió este 17 de octubre. Tenía alrededor de una semana en coma inducido.

El 11 de octubre fue llevado de emergencia a un hospital después de sufrir lo que aparentemente fue un derrame cerebral, de acuerdo con su sobrina. Hoy, su hermana dio a conocer la triste noticia.

De acuerdo con Alicia del Valle, conocida como ‘Alix’, los médicos hicieron lo posible por estabilizarlo y determinar si había algún tipo de daño, pero no pudieron hacer mucho.

“Se le subió la presión, tuvo daño cerebral que nunca pudimos evaluar de qué tamaño. Desde el viernes en la noche estábamos en el hospital, estaba intubado, lo operaron, esperábamos que despertara; desafortunadamente no fue así”, explicó en una entrevista para Telediario.

Salud de Eleazar del Valle: ¿Qué enfermedad tenía el Kompayaso?

La salud de Eleazar del Valle, conocido en la industria del espectáculo como Kompayaso, estuvo comprometida desde su infancia. Los riñones fueron algo con lo que batalló siempre, aunque en los últimos años se le complicó.

El mismo payaso compartió en una entrevista con Mara Patricia Castañeda en 2023 que sus problemas en los riñones se trataban de un mal congénito, por lo que desde temprana edad padeció de estos órganos.

Kompayaso fue un famoso comediante mexicano, tuvo varios problemas de salud de insuficiencia renal y un derrame cerebral. (Fotos: Instagram @elkompayasoreal).

“Desde niño, o sea, me están saliendo quistes en los riñones. Obviamente del niño, de joven, joven adulto, no tuve problemas, nunca me revisé, pero conforme iba pasando el tiempo se iban deteriorando los riñones por estos quistes”, compartió.

En realidad, él desconocía la gravedad de su condición de salud hasta que hace 11 años aproximadamente acudió al médico, donde le hicieron estudios y determinaron que tenía quistes en los riñones, pero no le dijeron la cantidad, por lo que él pensaba que eran “dos o tres”.

Kompayaso tenía quistes en los riñones: ¿En qué momento se complicó la salud del comediante?

Eleazar del Valle comentó que su padecimiento se agravó por la imprudencia de una invitada con la que compartió en el programa de TV Tengo talento, mucho talento, a lado de Ana Bárbara.

“Bromeando con una luchadora me pone una ‘golpiza’ ahí en el escenario y me cae sentada en los riñones. Salgo, voy al baño (y) pura sangre. Me llevan al hospital y ahí fue donde me entero de que no eran dos o tres quistes: estoy infectado de quistes”, aseguró.

Además, los médicos le indicaron que sus riñones ya no estaban funcionando correctamente, pues lo hacían a menos del 20 por ciento en aquel entonces, así que tarde o temprano necesitaría iniciar con tratamientos como las diálisis.

El comediante conocido como 'el Kompayaso' necesitaba realizarse hemodiálisis varias veces por semana. (Cuartoscuro)

Al comentarle a su hermana de la situación, ella le habló de una persona que hacía terapias alternativas y prometía ‘regenerar’ sus órganos, aunque él estaba consciente de que médicamente no era posible. Y en efecto, eso no pasó, aunque sí le habría ayudado.

“Lo que este tratamiento hizo más bien fue detener el deterioro, y por los siguientes tres años en vez de que perdiera el funcionamiento de los riñones siguieron funcionando”, dijo el comediante.

Diagnostican al Kompayaso con insuficiencia renal: Así se deterioró su salud

Pese a que el tratamiento de medicina alternativa detuvo el deterioro de sus órganos por algunos años, las complicaciones regresaron y ahora con mayor fuerza, pues ya no se iba a librar de la hemodiálisis.

“Ni me acuerdo cómo estuvo el rollo, no me acuerdo si me anestesiaron o no, yo estaba perdido y cuando desperté ya tenía dos mangueritas saliendo del cuello y un mes me la pasé hospitalizado”, dijo en aquella conversación.

Después acudió con un médico, quien le dijo que los quistes en sus riñones estaban infectados y por lo tanto le sugería un tratamiento. Inicialmente se hacía hemodiálisis tres veces por semana, y al ver mejoría fue disminuyendo hasta ir solo una vez.

El 'Kompa Yaso' desarrolló insuficiencia renal por el daño en sus riñones. (Instagram/@elkompayasoreal/Shutterstock)

Comediante Eleazar del Valle necesitaba un trasplante de riñón

Para ese momento, estaba esperando recuperarse con el objetivo de recibir un trasplante de riñón. En 2022 hizo público que se encontraba enfermo de insuficiencia renal y por lo tanto necesitaba ese proceso médico.

En febrero de este año, su hermana Alicia del Valle dijo que se encontraban en espera de practicarle el trasplante, pues en aquel mes tuvo una recaída por la que fue hospitalizado y tuvieron que regresar a hacerle la hemodiálisis con más frecuencia.

“Está delicado. No es agradable decir, pero estuvo vomitando ayer, se ha sentido muy débil, ahorita, lo traje al hospital (…) Le urge la hemodiálisis, se lo estuvo haciendo con la frecuencia que debe, pero el martes no se la hizo porque se sentía mal”, mencionó.

¿Qué le pasó al Kompayaso?

Lo último que se supo sobre su estado de salud fue que lo tuvieron que internar de emergencia el viernes pasado, pues sufrió un evento cerebrovascular.

“Por lo mismo (de la enfermedad renal) tiene la presión alta, entonces puede que haya influido con todo esto”, explicó su sobrina Ximena Santamaría en una entrevista con el programa De Primera Mano esta misma semana.

“El pronóstico que nos dan es reservado. No sabemos cómo va a despertar (o) si va a tener un daño cerebral; algún problema al hablar, caminar o ver, o despierte como si nada. Ni (los médicos) saben qué esperar cuando le quiten los medicamentos”, agregó la joven.