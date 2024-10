¿Cuál es el efecto del agua de limón con romero en los riñones?

¿Hay algo que no haga bien el agua con limón? Esta bebida no solo acompaña las jarras de verano para refrescar, durante todo el año es un popular remedio casero que encontramos a veces solo, otras muy bien acompañado de jengibre, cúrcuma, chía y no falta el romero.

Así que el agua de romero con limón es un brebaje que puede ir a la mesa durante las comidas, o bien, tomarse en ayunas o en ciertos momentos del día para buscar beneficios para los riñones y otras partes del cuerpo. ¿Y funciona?

Mientras la famosa planta mediterránea tiene sabor muy intenso y un olor fuerte y aromático, el fruto tiene un sabor cítrico que es muy valorado en bebidas, lo cual resulta en una mezcla deliciosa y saludable.

¿Qué hace el agua de romero con limón en los riñones?

Pero vamos por partes: una bebida con romero, limón y agua es saludable, son ingredientes que tienen propiedades probadas en la salud, además de que por separado han empleado en la medicina tradicional durante varias generaciones.

El agua de limón con romero es una deliciosa preparación muy sencilla de hacer e incluso puedes acompañarla con un poco de miel. (Foto: Especial El Financiero)

No obstante, como ocurre con muchos otros remedios caseros, no todo lo que se dice al respecto se cumple como se promete.

Si bien no hay estudios en conjunto del romero con limón (menos en remedios), estos alimentos por separado han mostrado beneficios. Así que podrías ver beneficios en sumarlos a tu alimentación.

¿Es bueno o malo para los riñones?

National Kidney Foundation dice que los cítricos como el limón y plantas como el romero son superalimentos, ya que dan sabor a los alimentos sin añadir azúcar o sal (el exceso afecta a los riñones) y tienen compuestos saludables.

El agua con limón puede beneficiar a órganos como el hígado y los riñones por sus antixidantes. (Foto: Especial / El Financiero).

Limón y romero son ingredientes ricos en antioxidantes, los cuales son compuestos que encontramos en algunos alimentos y ayudan contra el estrés oxidativo que a la larga causa enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, cardiopatías y cáncer, varias relacionadas con el daño renal.

El romero contiene ácido rosmarínico y ácido carnósico, los cuales han mostrado efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos, dice Healthline; en tanto, el limón tiene vitamina C, antioxidante que ayuda a reforzar el sistema inmune y la salud de la piel.

Promueve que tomes más líquidos saludables

¿Tomas suficiente agua a lo largo del día? Muchas personas no lo hacen y eso no es nada positivo para tus riñones, ya que la deshidratación severa causa daño renal, además de que no consumir la necesaria es causa de padecimientos como los dolorosos cálculos.

El limón puede tener beneficios a los riñones por sus compuestos. (Foto: Especial / El Financiero).

Harvard T.H. Chan School of Public Health aconseja motivar el consumo de agua al agregar ingredientes saludables a tu vaso y aquí entra el romero y el limón.

El NIH afirma que una de las claves para mantener saludables a los riñones es la ingesta de líquidos saludables: “Se recomienda beber de 1.5 a 2 litros de agua al día. El agua ayuda a eliminar el sodio y las toxinas de los riñones. También reduce el riesgo de enfermedad renal crónica”.

Podría prevenir cálculos renales

No es casualidad que este cítrico esté en tantos remedios caseros. National Kidney Foundation explica: “Los limones amarillos y verdes tienen citrato, que se usa para prevenir ciertos tipos de cálculos en el riñón”.

El romero es un superalimento que beneficia a los riñones. (Fotoarte: El Financiero / Especial).

El romero no se ha asociado en las investigaciones con la prevención de las piedras de los riñones, depósitos duros de minerales y sales (calcio, oxalato y el ácido úrico) en dichos órganos, algunas personas lo relacionan porque tiene cierto efecto diurético, es decir, hace que orines más.

En general, tomar suficientes líquidos ya es una forma de ayudar a evitar la formación de cálculos, así que esta mezcla es una buena idea de cualquier modo.

Podría ayudar contra infecciones urinarias y daño renal

Johns Hopkins Medicine explica que para prevenir infecciones urinarias hay que tomar suficiente agua y grandes cantidades de vitamina C, ya que eso evita el crecimiento de bacterias que hacen ácida la orina.

Agua con limón El agua con limón puede beneficiar a tus riñones por su citrato y vitamina C. (Foto: Especial / El Financiero).

En tanto, el romero se ha relacionado con un efecto protector de la función renal en estudios preliminares: un estudio en ratas publicado en Cureus (2023) evaluó los efectos del aceite esencial de romero y concluyó que podría tener efectos nefroprotectores gracias a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Recuerda que esto no es un tratamiento médico, solo son algunos indicios que se han encontrado, pero faltan más estudis.

¿Limpia los riñones?

Acá te vas a decepcionar. Si bien el agua de romero con limón se promueve como una bebida ‘detox’, hay una mala noticia: no funciona y es innecesario, ya que el cuerpo ya hace este proceso de ‘limpieza’ solo, a través de riñones, hígado y sistema digestivo.

El doctor Michael Smith dice en Web MD que el único tipo de dieta de desintoxicación que funciona es limitar los alimentos procesados, ricos en grasas y azúcares.

Así que si vas a tomar agua de limón con romero en reemplazo de refresco y demás bebidas azucaradas, entonces sí vas a encontrarte con una desintoxicación que funciona para tus riñones, ya que dichos alimentos procesados los afectan.

El agua de limón sin azúcar es un remedio popular para beneficiar a los riñones, de los pocos que sí tienen un efecto positivo. (Fotos: Especial El Financiero / Shutterstock).

Con miel: ¿Cómo preparar agua de romero con limón y cómo se toma?

Hay dos formas en las que puedes hacer esta bebida, en ambos casos se desaconseja añadir azúcar, en dado caso puedes agregar una cucharadita de miel.

Prepara una taza de té de romero, cuela, deja enfriar y agrega el jugo de uno o dos limones para luego servir con hielo y algunas ramitas de romero para adornar.

A un vaso de agua añade varias ramitas de romero troceadas, deja reposar varias horas y añade el jugo de un limón.

También puedes hacer cualquiera de los procesos anteriores a modo de limonada, es decir, licúa un limón enter en el agua infusionada con romero, solo recuerda que debes consumirlo al momento, para evitar que se amargue.

Aunque hay quienes aconsejan tomarlo en ayunas, no hay un efecto más potente al consumirlo a esa hora del día, si acaso funciona para iniciar el día hidratado.

Contraindicaciones: ¿Qué efectos secundarios tiene el agua de limón con romero?

En general, esta es una bebida saludable y segura para la mayoría de las personas, pero no se recomienda que cada vaso de agua que tomes sea de este tipo, ya que no reemplaza al agua simple, la única esencial para el funcionamiento del cuerpo.

Puedes alternar varios vasos con sabor a tu consumo habitual y hay algunas consideraciones, en especial con el exceso: