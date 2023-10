¿Cuál es el efecto del agua con limón en el hígado?

El agua con limón es una bebida saludable que forma parte de todo un almacén de remedios caseros dedicados a los beneficios de exprimir uno de estos frutos en un vaso de agua simple para diversos efectos, uno de ellos promete desintoxicar el hígado, ¿pero qué tanto sirve en realidad?

Para beber en ayunas, en la noche, antes de comer y en diversos momentos todos los días, esta mezcla promete desde adelgazar el cuerpo, curar el cáncer y hasta limpiar el hígado, sin embargo, no cumple con todo lo que se difunde en Internet.

Antes de que te lances a tomarla para todo mal, te contamos qué tanto se ha comprobado sobre esta combinación.

Beber agua con limón puede tener efectos positivos en el organismo. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

¿Cómo tomar agua con limón para limpiar el hígado?

La creencia popular dice que si tomas agua tibia con limón en ayunas vas a desintoxicar tu hígado, sin embargo, te tenemos malas noticias si es lo que buscas.

Web MD explica que una desintoxicación hepática es recurrida por quienes, después de un exceso como alcohol o alimentos pocos saludables, buscan ayudar a su hígado al eliminar las toxinas: “Si piensas que necesitas una desintoxicación del hígado, debes saber que no hay mucho que puede hacer por ti”.

El agua con limón es un remedio popular que puede tener beneficios a tu cuerpo, pero no se recomienda excederse. (Foto: Especial / El Financiero).

¿El agua con limón funciona para desintoxicar el hígado?

Según Medical News Today, la idea del agua con limón desintoxica se basa en que ayuda a eliminar los desechos del cuerpo a través de la orina y los movimientos intestinales, pero no existen pruebas de que con limón tenga mejores resultados que el agua simple:

“La mayoría de las afirmaciones de que los alimentos o bebidas pueden limpiar o desintoxicar los órganos no se basan en hechos científicos. Esto incluye las afirmaciones sobre la dieta de desintoxicación con agua de limón”.

El hígado tiene muchas funciones, una de ellas es eliminar los residuos y procesar nutrientes, medicamentos, alcohol y drogas, se puede ver afectado por hábitos como tomar mucho refresco (bebidas azucaradas) o cerveza (alcohol en general), entre otros.

Beber demasiado refresco o cerveza puede causar daños a tu hígado. (Foto: Especial / El Financiero).

Mayo Clinic detalla que en general las dietas depurativas en realidad son innecesarias y pocas veces cumplen con lo que te prometen: “Su hígado, riñones y tracto gastrointestinal hacen un buen trabajo de desintoxicación todos los días”.

Un artículo de The Conversation coincide y agrega que tampoco existen pruebas de que la vitamina C ayude: con o sin la ayuda de esa agua tibia con limón, tu cuerpo va a desintoxicar toxinas y exceso de nutrientes en el hígado, esas moléculas se eliminan a través de los riñones y se van directo al retrete en forma de orina.

“Así que cualquier afirmación de que el agua de limón te desintoxica es falsa. Si realmente necesitas una desintoxicación, probablemente necesites un trasplante de hígado”, menciona The Conversation.

El hígado apoya al cuerpo al desintoxicar la sangre. (Foto: Shutterstock)

¿Qué hace el limón en el hígado?

El limón se sigue estudiando por sus efectos en este órgano, aunque no hay nada concluyente, una investigación de BioMed Research International de 2017 encontró que el jugo de limón tiene efectos protectores para el hígado en ratones con lesiones hepáticas.

Como estos hay otros tantos estudios, pero Live Strong apunta que, aunque los estudios en animales sugieren que antioxidantes del limón pueden mejorar la salud del hígado y reducir los lípidos hepáticos, son necesarias más investigaciones para ver si esto sucede en humanos.

¿Qué bebida es buena para el hígado?

“La mejor manera de limpiar el organismo es beber mucha agua y tomar suficiente fibra para mantener regular el sistema digestivo”, dice Heatlhline.

Si bien no te va a ‘desintoxicar’ el hígado, puedes tomarte esa agua con limón como parte de tu rutina diaria para mantenerte hidratado, ya que tomar en general más agua simple no solo beneficia los riñones, sino también las funciones del hígado.

Mientras algunas bebidas pueden dañar a tu hígado, hay una en especial que lo protege: el café. (Foto: Especial / El Financiero).

Eat this, not that dice que bebidas como el té verde se han estudiado por su potencial para reducir la grasa del hígado y el jugo de betabel por su ayuda para reducir el daño oxidativo y la inflamación de este órgano.

No obstante, el café se considera de las mejores bebidas para el hígado, según expertos consultados por Eat this, not that, ya que tiene un efecto hepatoprotector, es decir, protege al hígado de enfermedades.

Si realmente quieres beneficiar a tu hígado, mejor puede empezar por lo que dejas de consumir: podrías sentirte mejor si tienes una dieta sin grasas sólidas y azúcar procesada, por lo que se recomienda evitar el refresco y las bebidas energéticas, limitar el consumo de alcohol.

Según Eat this, not that, también olvídate de los jugos ‘detox’, que pueden tener poca fibra y mucha azúcar.

El hígado puede sufrir consecuencias por el consumo de la cerveza. (Foto: Especial)

¿Para qué sirve tomar agua tibia con limón?

Pese a que no es un remedio ‘mágico’ para todo, sin importar si se sirve fría, caliente o tibia, el agua con limón aporta una buena dosis de vitamina C, promueve la buena digestión y es una de las mejores bebidas para los riñones.

En un escenario donde a muchas personas les cuesta tomar agua por su falta de sabor, agregarle limón es una forma de incentivar que el cuerpo se mantenga hidratado y haga funcionar a este órgano correctamente. La deshidratación es una causa frecuente de los cálculos renales.

Además, Healthline menciona que el agua con limón podría ayudar a prevenir los cálculos renales, ya que este fruto tiene citrato, un componente del ácido cítrico, que ayuda a que la orina sea menos ácida y es capaz de romper pequeños cálculos, aunque faltan más investigaciones.

El agua con limón puede beneficiar a tus riñones de varias formas. (Foto: Especial / El Financiero).

Otro de sus beneficios es como auxiliar para bajar de peso, según Cleveland Clinic, porque tomarla de forma habitual podría estimular la saciedad y verás resultados si sustituyes bebidas más calóricas (café con leche, jugos o refrescos) por esta.

Sin embargo, Medical News Today aclara que también hay muchos mitos a su alrededor, ya que el agua con limón no sirve para: