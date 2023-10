¿Cuál es la mejor bebida para el hígado?

¡Prepara tu taza! Mientras que hay bebidas que afectan las funciones de tu hígado, hay otras que las benefician y, por suerte, la mejor para este órgano no es un remedio casero complicado que provoca hacer gestos al beberlo, sino que es muy fácil de encontrar y saborear.

El hígado es uno de los órganos más importantes en tu cuerpo, tiene forma de balón, es de color marrón rojizo y tiene alrededor de 500 funciones esenciales como eliminar toxinas, procesar y regular los niveles de químicos en la sangre, secretar bilis para sacar desechos, crear nutrientes, descomponer medicamentos y alcohol.

¿Qué daña al hígado?

Esta parte de tu organismo también ayuda a digerir alimentos, el National Institutes of Health (NIH) explica que todo lo que se absorbe por el tracto intestinal se absorbe aquí. Es por ello que lo que bebes puede afectar o beneficiar a tu hígado.

El refresco en exceso puede afectar órganos como el hígado. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Al tener malos hábitos de alimentación, como excederte con bebidas azucaradas (refrescos) y alcohol (sidra y licores fuertes), se pueden presentar problemas que incluso pueden agravarse y terminar con la vida o en un necesario trasplante, por ejemplo:

Hígado graso: cuando la grasa se acumula en las células hepáticas, una causa es excederte con las bebidas azucaradas.

Hepatitis alcohólica: es la inflamación aguda que causa que mueran las células hepáticas y generen cicatrices, se debe a tomar demasiado alcohol por un periodo prolongado.

que causa que mueran las células hepáticas y generen cicatrices, se debe a tomar demasiado alcohol por un periodo prolongado. Cirrosis: pasa cuando el tejido cicatrizal abunda en lugar del sano, lo que ocasiona que la sangre no fluya bien a través del hígado.

¿Qué bebida natural es buena para el hígado?

Aunque en Internet podemos encontrar todo tipo de bebidas ‘detox’ que aseguran que van a desintoxicar tu hígado, la realidad es que las dietas depurativas son innecesarias y pocas veces cumplen con lo prometido, según Mayo Clinic: “Su hígado, riñones y tracto gastrointestinal hacen un buen trabajo de desintoxicación todos los días”.

El hígado puede sufrir consecuencias por el consumo de la cerveza. (Foto: Especial)

Usualmente, los beneficios al hígado pueden llegar más por lo que no tomas que por lo que bebes, por ejemplo, Eat this, not that habla de hábitos saludables para este órgano que implican bebidas:

Limitar bebidas azucaradas como el refresco.

Limitar consumo de alcohol.

Evitar bebidas energéticas (tienen demasiada azúcar).

Evitar los jugos ‘detox’: tienen poca fibra, incluyen mucha fruta por lo que están llenos de azúcar, así sean naturales (fructosa), en exceso pueden representar una alta dosis que a la larga desarrolla la enfermedad del hígado graso no alcohólico.

El hígado puede dañarse por malos hábitos alimenticios.

Dicho sitio de salud también menciona que hay bebidas saludables:

Un licuado con brócoli , el cual tiene un compuesto llamado indol que reduce la grasa en el hígado.

, el cual tiene un compuesto llamado indol que reduce la grasa en el hígado. Tomar más agua natural : no solo es esencial para los riñones, también beneficia las funciones corporales del hígado.

: no solo es esencial para los riñones, también beneficia las funciones corporales del hígado. Tomar té verde: sus catequinas han demostrado que puede reducir la grasa en el hígado y la inflamación.

Jugo de betabel: sus antioxidantes betalaínas pueden favorecer la salud del hígado y reducir el daño oxidativo y la inflamación.

Sin embargo, la mejor de todas es el café: la especialista en salud Courtney D’Angelo afirma a Eat this, not that que es una de las mejores bebidas que puedes tomar para tu hígado. El doctor Rashmi Byakodi coincide en que tiene propiedades bastante sorprendentes para este órgano.

El café puede traer ciertos beneficios para la salud, como prevenir el riesgo de cáncer de hígado. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

¿Qué hace el café en el hígado?

Un café negro sin azúcar tiene un efecto hepatoprotector, es decir, protege al hígado de enfermedades, por ello, se le considera lo opuesto al alcohol, el cual causa hepatotoxicidad (daño hepático).

Tomar de 3 a 5 tazas de café al día se considera saludable para la mayoría de las personas, ya que no solo tiene cafeína, está repleto de antioxidantes y compuestos que se relacionan con menos riesgo de enfermedades (diabetes tipo 2, Parkinson, Alzheimer, etc.), incluso representa un menor riesgo de muerte prematura.

Estos son los efectos que se han encontrado del café, a la que incluso National Library of Medicine (NLM) lo llama “el grano mágico para las enfermedades del hígado”:

Menor riesgo de cáncer de hígado : El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer explica que beber café de forma moderada puede disminuir las probabilidades de padecer cáncer de hígado.

: El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer explica que beber café de forma moderada puede disminuir las probabilidades de padecer cáncer de hígado. Menor riesgo de enfermedades hepáticas como cirrosis, hígado graso, fibrosis hepática, disminuye la capacidad de replicación del virus de la hepatitis C y las concentraciones de enzimas hepáticas en personas que toman mucho alcohol.

como cirrosis, hígado graso, fibrosis hepática, disminuye la capacidad de replicación del virus de la hepatitis C y las concentraciones de en personas que toman mucho alcohol. Una investigación de la revista Nutrients considera que podría ayudar a prevenir la cicatrización del hígado, aunque faltan más estudios.

considera que podría ayudar a del hígado, aunque faltan más estudios. Según Healthline, investigaciones han mostrado que entre más café beben las personas, menor es su riesgo de muerte por enfermedad hepática crónica: una taza al día redujo un 15% y cuatro al día se asoció a un riesgo un 71% menos.

El café es una bebida que influye en la salud del corazón y el hígado. (Foto: Shutterstock).

Courtney D’Angelo explica que este efecto en el hígado se debe a que el café aumenta los antioxidantes protectores (reducen el estrés oxidativo que causa enfermedades), además de que tiene la capacidad de reducir la acumulación de grasa.

¿Cómo es más saludable tomar café?

La mejor forma de beneficiar a tu hígado es tomar ese café solo, sin azúcar, crema ni edulcorantes, ya que, si te pasas con estos ingredientes vas a encontrarte con potenciales daños a este órgano.

Según la especialista Trista Best en Eat this, not that, una taza de café puede hacer tanto daño como un refresco si se le añaden demasiados complementos.

No se recomienda excederte de la dosis recomendada (400 miligramos de cafeína al día, equivalente a cuatro o cinco tazas de café), ya que podrías experimentar efectos secundarios.