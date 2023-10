¿La cúrcuma puede ser un ‘omeprazol natural’? Este es su efecto en el estómago

Aunque su consumo es milenario, en los últimos años la cúrcuma se ha convertido en la planta de moda en remedios caseros, combinada en todo tipo de brebajes con ajo, jengibre, pimienta, limón, leche, café o sola en una infusión, incluso se le ha llamado el ‘omeprazol natural’, ¿pero qué tantos de sus beneficios se han comprobado?

La cúrcuma se vende fresca, en forma de una raíz que se parece mucho al jengibre; o bien, seca, en un polvo de color amarillo-naranja intenso. Otra manera de encontrarla es en suplementos (cápsulas, pastillas o gomitas).

La cúrcuma puede ser consumida en un té. (Foto: Shutterstock)

¿Qué beneficios tiene la cúrcuma para el estómago?

En la India, la medicina ayurvédica ha usado la cúrcuma como hierba medicinal para tratar el dolor crónico y la inflamación.

Según Healthline, a la cúrcuma se le atribuyen beneficios por sus compuestos activos llamados curcuminoides, el más importante es la curcumina, el cual tiene potentes efectos antiinflamatorios y es un gran antioxidante, el cual previene el estrés oxidativo que causa diversas enfermedades.

Aunque se promueve esta planta se promueve para tratar incontables malestares, enfermedades como artritis, cardiopatías, depresión, mejor función del hígado y prevención de cáncer, la realidad es que muy poco se ha comprobado, pues se siguen investigando sus propiedades y muchos resultados son preliminares.

La cúrcuma tiene un compuesto llamado curcumina. (Foto: Shutterstock).

El efecto de la cúrcuma en el estómago también ha sido investigado, Medical News Today explica:

Debido a sus antioxidantes y antiinflamatorias, que disminuyen la inflamación intestinal, este alimento también suele recomendarse para una buena digestión , “la cúrcuma se utiliza en la medicina ayurvédica como agente curativo digestivo”.

, “la cúrcuma se utiliza en la medicina ayurvédica como agente curativo digestivo”. Esta planta estimula el estómago para que produzca más ácido gástrico , pero también puede afectarlo: “los mismos agentes de la cúrcuma que favorecen la salud digestiva pueden irritar cuando se toman en grandes cantidades”.

, pero también puede afectarlo: “los mismos agentes de la cúrcuma que favorecen la salud digestiva cuando se toman en grandes cantidades”. Se estudia si la cúrcuma puede ayudar con la inflamación intestinal y la permeabilidad intestinal, factores de la buena digestión, además como tratamiento del síndrome del intestino irritable (SII).

El té de cúrcuma es una bebida que puede traer beneficios a tu cuerpo. (Foto: Especial).

El especialista Sas Parsad detalla en Healthline que la cúrcuma tiene una larga historia que la asocia a beneficios digestivos y a la nutrición de un intestino sano, gracias a su curcumina, la razón es su capacidad para estimular la bilis:

“La curcumina estimula la vesícula biliar para que libere bilis, que ayuda a digerir las grasas. Una mejor digestión de las grasas puede reducir síntomas como la hinchazón y el malestar, favoreciendo aún más el bienestar intestinal”.

¿La cúrcuma puede reemplazar al omeprazol?

El omeprazol es un medicamento básico en la ‘achacosa’ vida adulta. Según Mayo Clinic, se usa para tratar malestares en los que hay demasiado ácido en el estómago, como úlceras gástricas, esofagitis erosiva y reflujo gastroesofágico (cuando el ácido del estómago sube al esófago).

En las últimas semanas, la cúrcuma ha sido descrita como un ‘omeprazol natural’ debido a una nueva investigación médica que analizó su eficacia para tratar la indigestión.

Mezclar cúrcuma y pimienta puede aportar diversos beneficios a la salud: mejora la absorción de la curcumina. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Se trata de un pequeño estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chulalongkorn y publicado el pasado 11 de septiembre en BMJ Journal en el cual se comparó la eficacia de la curcumina frente al omeprazol en pacientes con dispepsia funcional (malestar estomacal común y sin causa obvia).

En los resultados, tras ingerir suplementos de cúrcuma durante 28 días, los participantes experimentaron una reducción de los síntomas, con el paso de los días el efecto fue aún mejor: “La curcumina y el omeprazol tuvieron una eficacia comparable para la dispepsia funcional”, se concluyó.

Sin embargo, esto no quiere decir que tu té de cúrcuma va a funcionar igual que el omeprazol que te recetaron, ya que la mala noticia es que no se ha analizado suficiente a esta bebida de tu cocina, recuerda que los resultados fueron específicamente en suplementos, no en remedios caseros.

La cúrcuma en polvo o fresca es un alimento saludable. (Foto: Pexels)

Es más, aunque suena contradictorio, la curcumina presente en la cúrcuma es muy baja, solo de alrededor del 3 por ciento y se absorbe muy mal en el cuerpo humano directo de esa fuente. Aunque agregar pimienta negra puede ayudar a mejorar esta absorción gracias a su piperina, no hay garantías de que sientas mejoría equiparable.

Hace falta más investigación antes de reemplazar al omeprazol con cúrcuma, pero sí tiene potencial para tratar los síntomas de la indigestión, al igual que medicamentos.

Sas Parsad afirma que la curcumina podría ser una buena opción, ya que la ‘bomba de protones IBP’ de medicamentos como el omeprazol son eficaces, pero tienen efectos secundarios a largo plazo en la salud intestinal, por lo que la cúrcuma es una “alternativa prometedora” para el tratamiento de la indigestión.

¿Qué contraindicaciones tiene la cúrcuma?

Un té de cúrcuma podría no ser tan eficaz como un suplemento con alta dosis de curcumina, pero representa menos riesgos y tiene otros nutrientes, ya que demasiado de este compuesto activo puede tener efectos secundarios como irritación en el intestino o cálculos renales en algunas personas.

Durante el embarazo o al tomar otros medicamentos hay que consultar a un médico primero, pues la cúrcuma puede afectar la coagulación de la sangre, así que quienes toman anticoagulantes como warfarina o aspirina deben evitarla, también personas que ingieren antidepresivos o medicinas para regular la presión arterial.

Las altas dosis de cúrcuma aumentan el riesgo de cálculos renales en algunas personas. (Foto: Shutterstock).

¿Cómo tomar cúrcuma para el estómago?

Si se busca aliviar la indigestión, Parsad aconseja tomar cúrcuma en las siguientes formas: