¿Qué pasa si tomo agua tibia en ayunas y antes de dormir todos los días?

Al igual que otras recomendaciones como el té de jamaica sin azúcar, el ajo crudo, la cucharadita de aceite de oliva o el vinagre de manzana, el agua caliente o tibia forma parte de los tips que se sugieren popularmente, ¿pero para qué sirve beberla todos los días?

Una taza de agua caliente (sola o con un poco de limón) es una de las sugerencias en ayunas o antes de dormir, las personas creen que podría ayudar a adelgazar, desintoxicar, mejorar la digestión y más. Te contamos qué dicen las investigaciones sobre este hábito.

¿Qué pasa si tomo agua tibia en las mañanas o noches?

La gente asocia tomar algo en ayunas (ese momento en que el estómago está vacío) con un máximo aprovechamiento de sus beneficios, aunque usualmente no hace la diferencia ingerirlo en la mañana, antes de dormir o en cualquier otro momento del día.

En este caso, tampoco hay pruebas de que tenga mejores efectos al beber el agua caliente en ayunas o poco antes de ir a la cama, sin embargo, este puede ser un hábito para comenzar el día hidratado.

Además, “beber agua caliente antes de acostarse es una forma estupenda de relajarse después de un día ajetreado. Conocer sus beneficios para la salud te hará dormir a pierna suelta”, describe Healthline.

El agua es la única bebida indispensable para el cuerpo (Foto: Pexels)

¿Cómo tomar agua tibia?

Tomar agua caliente es seguro y saludable, se sugiere que no sea demasiado alta la temperatura para evitar escaldar la lengua o quemaduras. Se puede añadir un poco de limón para obtener una dosis de vitamina C, si el sabor no es muy atractivo.

De acuerdo con Medical News Today, “el café y los tés con cafeína pueden deshidratar el organismo, sobre todo en dosis elevadas, pero también ofrecen algunos beneficios para la salud con moderación”.

Beber agua con limón puede tener efectos positivos en el organismo. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

¿Qué beneficios tiene tomar agua tibia?

Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que el agua natural es la única bebida indispensable para el cuerpo humano, se ha ingerido durante miles de años y tiene beneficios: no tiene calorías, restaura líquidos perdidos por respirar, sudar y eliminar desechos; lubrica las articulaciones y tejidos, mantiene la piel sana y ayuda a la digestión; sacia la sed y rehidrata. ¿Pero tiene más potencial al tomarla caliente?

Cleveland Clinic dice que hay poca investigación científica sobre los beneficios de beber agua caliente en comparación con la que está a temperatura ambiente o fría.

Mantiene al cuerpo hidratado

Según Healthline, agua fría o caliente pueden hidratar, aunque personas señalan que sienten más beneficios si está caliente porque les ayuda a la digestión, aliviar la congestión y relajar; sin embargo, los supuestos beneficios sobre el agua caliente vienen de fuentes anecdóticas, ya que no hay muchos estudios al respecto.

Si bien el agua fría ayuda más a rehidratar, el hábito de tomar una taza caliente en las mañanas puede ser beneficioso porque la mayoría de las personas no toman suficiente agua al día.

Muchas personas no beben suficiente agua, en su lugar toman bebidas azucaradas. (Foto: Shutterstock)

Podría ayudar a perder peso

De acuerdo con Medical News Today, existe la idea de que beber más agua puede ayudar a perder peso, en parte porque aumenta la saciedad y este líquido ayuda al cuerpo a absorber nutrientes y eliminar residuos.

Hay investigaciones en las que se ha encontrado que pasar del agua fría a la caliente antes de comer puede ser más efectiva para esto porque se presenta un aumento metabólico; sin embargo, son necesarios más estudios.

Healthline agrega que usualmente el agua caliente se mezcla con jugo de limón para adelgazar, pero tampoco existen pruebas de que funcione:

“Se sabe que beber agua aumenta temporalmente el número de calorías quemadas, por lo que puede que sea el agua en sí la que ayude a perder peso, no el limón”.

Agua caliente o fría pueden hidratar. (Foto: Shutterstock).

El nutriólogo Daniel Ursúa dijo a El Español que para adelgazar es necesario cambiar hábitos alimenticios, no basta con supuestos remedios milagrosos, así que a su parecer tomar agua caliente en las mañanas va a ser eficiente dependiendo de qué se coma después de ese primer vaso:

“Si yo me acuesto a las 12 y me levanto a las nueve, llevaré todo ese tiempo de ayuno. Puedo tomar mi vasito de agua caliente y después un buen croissant con jamón y queso, por lo que va a resultar poco eficaz”.

Alivia la congestión nasal

Medical News Today expone que inhalar el vapor del agua caliente alivia la presión nasal de los resfriados y alergias, Healthline agrega que esto puede aliviar un dolor de cabeza sinusal.

Ambos sitios coinciden en que tomar el agua caliente sirve para mejorar el dolor de garganta causado por la acumulación de mucosidad, por lo cual mejora los síntomas de personas con tos y otros padecimientos respiratorios.

El agua caliente puede tener beneficios en personas con resfriados.

Facilita la digestión

Tomar el agua caliente puede ayudar a mantener el movimiento del sistema digestivo y colaborar para que se eliminen los residuos, describe Healthline, ya que se cree que puede disolver los alimentos ingeridos, aunque se requieren más investigaciones.

Al respecto, Cleveland Clinic describe que el tracto intestinal es un músculo que quizá se puede relajar al calor del agua caliente y así aliviar el estreñimiento.

Reduce el estrés

Cleveland Clinic menciona que las personas con estrés y ansiedad pueden encontrar efectos positivos en tomar este ‘remedio’, ya que las bebidas calientes pueden auxiliar con los malestares.

Además, según Healthline, no tomar suficiente agua (caliente o fría) influye en el funcionamiento del sistema nervioso, pues afecta el estado de ánimo y la función cerebral, se ha encontrado en estudios que beber agua tiene un buen resultado al realizar actividades exigentes y reducir la ansiedad.

“Beber agua caliente ayuda a mejorar las funciones del sistema nervioso central, puede que acabes sintiéndote menos ansioso si la bebes”, agrega dicho sitio de salud.

El agua caliente podría ayudar a disminuir el estrés.

Podría mejorar la circulación

“El calor de beber agua caliente o bañarse por la noche puede ayudar a relajarse y prepararse para un sueño reparador”, describe Healthline.

El agua caliente durante el baño es beneficiosa para la circulación de los órganos, pues las venas y arterias se dilatan y eso es bueno para llevar la sangre a todo el cuerpo; se cree que beberla podría tener un efecto similar, pero son necesarios más estudios.

Medical News Today agrega que si bien no se ha relacionado directamente al consumo de agua caliente con el alivio del dolor, podría ofrecer este beneficio, “es importante tener en cuenta que el calor también puede exacerbar la inflamación”.

Podría desintoxicar

Este es uno de los efectos más comentados: beber agua es importante para limpiar el organismo, al ingerirla caliente se piensa que puede ser más efectiva, pero no hay pruebas definitivas.

Tomar la cantidad adecuada de agua y una alimentación balanceada es necesario para el correcto funcionamiento del organismo.

El cuerpo naturalmente elimina las toxinas y para ello se requiere una dieta variada con frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas y fuentes magras de proteínas.