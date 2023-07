Ni como remedio: Grupos de personas que no deben consumir vinagre de manzana

¿Consumes mucho el vinagre? Este ingrediente que se encuentra en la mayoría de las cocinas mexicanas puede empeorar los síntomas de un padecimiento llamado hipopotasemia y también afectar la capacidad de ciertos medicamentos.

El vinagre es una sustancia líquida que tiene varios usos, desde cocinar hasta como remedio casero. Existen dos variaciones populares: el blanco y el de manzana.

Hay quienes consumen el vinagre por sus posibles beneficios, aunque Healhtline asegura que no hay suficientes bases que comprueben esos efectos, pero hacerlo en exceso puede afectar la presencia de uno de los minerales esenciales que necesita el cuerpo: el potasio.

El vinagre puede afectar los niveles de potasio

Según Medline Plus, el potasio es un mineral que el cuerpo necesita para funcionar correctamente, ya que ayuda con el funcionamiento correcto de los nervios y la contracción de algunos músculos.

De acuerdo con Eat this, not that, el consumo de vinagre de sidra de manzana puede tener un impacto negativo en la forma en la que el cuerpo absorbe potasio y otros minerales que provienen de diversos alimentos.

El sitio de Healthline asegura que, a pesar de que aún no hay estudios concretos sobre los efectos del vinagre con la absorción del mineral, existe el caso de estudio de una mujer que tuvo que ser hospitalizada por el consumo excesivo de este ingrediente.

Aquella mujer presentó bajos niveles de potasio y fue diagnosticada con pérdida ósea por el consumo en exceso de vinagre de sidra de manzana.

La especialista Juliana Tamayo, en conversación con el portal de Eat this, not that, explicó que “algunas personas toman 1-2 cucharadas diluidas en agua para ayudar a perder peso y reducir el apetito. Para todos los demás beneficios, como ayudar a controlar el azúcar en sangre y mejorar la microbiota intestinal, una cucharada en agua debería ser suficiente”.

¿Quiénes no deben tomar vinagre?

Personas con hipopotasemia

El portal especializado de Web MD explica que el consumo de vinagre de sidra de manzana puede reducir los niveles de potasio en la sangre, en el caso de las personas que padecen hipopotasemia puede empeorar los síntomas.

Según Mayo Clínic, la hipopotasemia es una afectación que ocurre cuando los niveles de potasio en el torrente sanguíneo son inferior a lo normal, que suele ser de 3.6 a 5.2 milimoles por litro (mmol/L).

Existen diversas causas que pueden provocar hipopotasemia, estas son algunas que enlista el sitio de Mayo Clinic:

Pérdida de potasio en la orina por el consumo de ciertos medicamentos

Consumo excesivo de alcohol

Deficiencia de ácido fólico

Nefropatía crónica

Cetoacidosis diabética

Uso excesivo de laxantes

Web MD recomienda no consumir vinagre de sidra de manzana si se tiene esta afectación para evitar prolongarla.

De acuerdo con Mayo Clinic, en la mayoría de los casos la hipopotasemia es detectada por medio de estudios en la sangre. Entre los síntomas que provoca este padecimiento se encuentran debilidad, fatiga, calambres musculares y estreñimiento.

La hipopotasemia también puede provocar ritmos cardíacos anormales, esto puede ser peligroso si una persona tiene alguna enfermedad en el corazón de la que no este consiente.

En la mayoría de los casos, se tiene que acudir con un especialista para determinar la causa de la falta de potasio. En algunos tratamientos se evita el consumo de ciertas medicinas que podrían ser la causa y se alienta al consumo de suplementos del mineral.

Personas que toman ciertos medicamentos

El sitio de Medline Plus cuenta con un listado de medicamentos que pueden tener ciertas interacciones negativas con el vinagre cuando este elemento se encuentra en el cuerpo. Estos son algunas de las medicinas que no se deben de combinar con aquel líquido:

Digoxina (medicamento para problemas cardiovasculares): Las bajas cantidades de potasio provocadas por el vinagre pueden aumentar los efectos secundarios del fármaco.

(medicamento para problemas cardiovasculares): Las bajas cantidades de potasio provocadas por el vinagre pueden aumentar los efectos secundarios del fármaco. Insulina: La ingesta de este elemento con vinagre de manzana puede provocar que los niveles de potasio en el cuerpo sean demasiado bajos.

Medicamentos para la diabetes: La mezcla de estos fármacos con vinagre de manzana puede provocar que caigan los niveles de azúcar en la sangre.

Medicamentos diuréticos: La mezcla de estos elementos con vinagre pueden provocar que caigan los niveles de potasio en el cuerpo.