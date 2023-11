¿Qué le hace el limón a los riñones?

¿Le echas limón a todo? Este fruto cítrico no solo es protagonista en mojitos y bebidas refrescantes cotidianas, sino que forma parte de toda una ‘farmacia’ de remedios caseros que prometen bajar de peso, desintoxicar el hígado, ayudar contra el resfriado o beneficiar a los riñones.

Mucho de lo que se dice del limón no tiene fundamentos y cae en el terreno de los mitos, sin embargo, de lo se dice sobre esta bebida y se ha estudiado a fondo es su efecto positivo en los riñones.

Estos órganos con forma de frijol tienen el tamaño de un puño y están justo debajo de tus costillas, National Institutes of Health (NIH) explica que cuando están sanos, los riñones filtran cerca de media taza de sangre por minuto, eliminan desechos, exceso de agua, producen orina y mantienen equilibrio de agua, sales y minerales.

El agua con limón puede beneficiar a tus riñones de varias formas. (Foto: Especial / El Financiero).

Esta parte de tu cuerpo se afecta principalmente por malos hábitos como no tomar suficiente agua, excederte con bebidas azucaradas como el refresco o bebidas alcohólicas.

En consecuencia, pueden empezar a aparecer, por ejemplo, los dolorosos cálculos renales, los cuales son bultos que se forman cuando cristalizan los desechos y se acumulan en los riñones. Cleveland Clinic dice que la expulsión de un cálculo renal “puede ser tan intensa como los dolores del parto sin el adorable bebé”.

Beneficios del jugo de limón para los riñones

La principal forma en la que se toma el limón para beneficiar a los riñones es una sencilla mezcla: agregar su jugo a un vaso de agua.

Según LiveStrong, beber esta combinación puede ser bueno para la vejiga y los riñones, se le relaciona con menos riesgo de cálculos renales e infecciones de vejiga.

De hecho, especialistas de Eat this, not that mencionan al agua con limón como una de las mejores bebidas para los riñones. ¿Pero cuál es la razón?

Beber agua con limón puede tener efectos positivos en el organismo. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

Prevenir cálculos renales

Healthline menciona que el citrato, el ácido orgánico más abundante en los limones, puede prevenir los cálculos porque aumenta el volumen y pH de la orina, lo cual hace menos favorable la formación de esas ‘piedras’.

El urólogo Smita De incluso menciona en un artículo de Cleveland Clinic que el jugo de limón y lima “actúa como criptonita para ciertos tipos de cálculos renales”, como los de calcio y de ácido úrico, los cuales se convierten en cálculos en entornos ácidos.

National Kidney Foundation agrega que, en general, beber más agua ayuda a prevenir los cálculos porque evita la acumulación del calcio y ácido úrico, aunque agregar el limón es un ‘plus’: más ácido cítrico reduce el riesgo.

El jugo de limón es más eficaz en conjunto con un tratamiento médico contra los cálculos, ya que citrato puede ser capaz de eliminar pequeñas piedras, pero es mejor tomar esta bebida como complemento.

En exceso, refresco y cerveza pueden ser dañinos para órganos como los riñones: pueden causar cálculos. (Foto: Especial).

Prevenir infecciones urinarias

Además, según LiveStrong, cuando se metaboliza el jugo ácido del limón en el organismo, el pH se eleva y la orina es más alcalina (menos ácida), lo cual también es bueno para la vejiga.

Johns Hopkins Medicine agrega que hay medidas para prevenir infecciones urinarias, además de beber suficiente agua, tomar grandes cantidades de vitamina C limita el crecimiento de bacterias que hacen ácida la orina… aunque el jugo de arándanos resulta mejor para este propósito.

El agua con limón es un remedio popular que puede tener beneficios a tu cuerpo, pero no se recomienda excederse. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Como tomar limón para los riñones?

El jugo de limón puede tener efectos secundarios en exceso, como dañar el esmalte de los dientes, por lo que para evitarlo es una buena idea diluirlo en agua y, además, beberlo con un popote para que estos no entren en contacto con el ácido.

Exprimir uno o medio limón en un vaso de agua se ha convertido en un hábito para tomar en ayunas o en la noche; si bien no hay pruebas de que en esos momentos den mejores resultados para el cuerpo, a cualquier hora esta mezcla puede auxiliar a los riñones. ¿Pero qué tanto tomar?

Media taza de jugo de limón (125 ml) al día puede dar suficiente ácido cítrico para prevenir los cálculos en personas que ya los han padecido, dice Healthline, “algunos estudios también han descubierto que la limonada previene eficazmente los cálculos renales, pero los resultados han sido dispares”.

El médico Brian Eisner dice en Harvard Health: "Los estudios han demostrado que beber 1/2 taza de zumo de limón concentrado diluido en agua cada día, o el zumo de dos limones, puede aumentar el citrato urinario y probablemente reducir el riesgo de cálculos renales".

Lo que no se recomienda es agregar azúcar, ya que eso cambia el perfil nutricional, en su lugar puede ser un poco de miel, o bien, unas rodajas de jengibre para dar más sabor.