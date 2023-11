¿Cuáles son los beneficios del agua con limón en tus riñones e hígado?

¿Cómo que el agua con limón es un remedio casero? Esta combinación es considerada un agua fresca, usual en las fonditas para acompañar cualquier platillo, pero también es posible que encuentres recomendaciones en las que se ‘prescribe’ para obtener diversos beneficios en el cuerpo, en órganos como los riñones y el hígado.

La principal línea que marca la diferencia entre el agua de limón como bebida cotidiana para la comida o remedio popular es el azúcar: para ‘echar taco’ no importa mucho la preparación, pero para obtener sus efectos positivos, en las recomendaciones se omite todo endulzante, si acaso se agrega un poco de miel.

El hábito de tomar esta combinación en ayunas, en la noche o antes de comer, se ha difundido no solo en México, donde casi se le echa limón hasta al pastel, sino que esta sugerencia circula en las cocinas de todo el mundo con diversas especulaciones sobre su eficiencia.

Aunque es una opción muy saludable para iniciar el día o mantener tu consumo de líquidos en el día, no todo lo que se dice sobre el agua con limón es cierto, pero sí puede traer beneficios a ciertos órganos.

El agua con limón es un remedio popular que puede tener beneficios a tu cuerpo, pero no se recomienda excederse. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Qué le hace el agua con limón a los riñones?

Los riñones son órganos capaces de filtrar cerca de media taza de sangre por minuto, aquí suceden acciones como la eliminación del exceso de agua (a través de la orina) y de otros desperdicios, asimismo, se da equilibro de sustancias químicas en el cuerpo.

El agua con limón es considerada una de las mejores bebidas para los riñones, según especialistas en salud consultados por Eat this, not that, al lado de otras opciones como el agua simple (indispensable para el cuerpo), el café y el jugo de arándano.

Esto se debe en especial a dos razones:

Según Cleveland Clinic , agregar limón al agua promueve la hidratación , es decir, hace que tomes más agua, en especial para personas a las que les cuesta consumir los líquidos necesarios para el buen funcionamiento del organismo. No beber suficiente agua se relaciona con problemas del riñón como cálculos renales.

, agregar limón al agua , es decir, hace que tomes más agua, en especial para personas a las que les cuesta consumir los líquidos necesarios para el buen funcionamiento del organismo. No beber suficiente agua se relaciona con problemas del riñón como cálculos renales. Healthline menciona que el contenido de citrato (componente del ácido cítrico) en los limones, se ha estudiado porque ayuda a prevenir cálculos renales, e incluso se cree que podría romper pequeñas de esas dolorosas ‘piedras’ al hacer que la orina sea menos ácida.

El agua con limón puede beneficiar a tus riñones de varias formas. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Como tomar limón para los riñones?

Aunque el agua con limón no sustituye a un tratamiento para cálculos en el riñón y hacen falta más investigaciones sobre el citrato en esta mezcla, hay varias recomendaciones sobre cómo consumirla para evitar este padecimiento:

National Kidney Foundation sugiere tomar 118 mililitros de jugo de limón concentrado con agua, como complemento para prevenir cálculos.

concentrado con agua, como complemento para prevenir cálculos. Esta combinación es parte de un listado de recomendaciones de Cleveland Clinic, ‘¿Qué hacer y qué no hacer para prevenir los cálculos renales?’, donde el urólogo Smita De también sugiere tomar media taza de jugo concentrado de limón o lima con el agua que se bebe a lo largo del día.

Esto, detalla Smita De, colabora para que se neutralice el ácido de la orina y no se hagan cálculos de calcio o úricos, ya que no se forman si la orina es alcalina (no ácida).

Hay bebidas que pueden ser beneficiosas para tus riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Qué le hace el agua con limón al hígado?

El hígado es un órgano que se encarga de más de 500 funciones esenciales, como regular los niveles químicos de la sangre, filtra toxinas (como las del alcohol), excreta bilis, crea nutrientes, ayuda a resistir infecciones y más.

Aunque hay quienes afirman que el agua tibia con limón en ayunas desintoxica al hígado, en realidad esto no es así, porque este proceso ya sucede por sí solo en el cuerpo: recuerda que el hígado elimina residuos y procesa nutrientes, medicamentos, alcohol y drogas.

Las dietas depurativas son innecesarias, reitera Mayo Clinic: “Su hígado, riñones y tracto gastrointestinal hacen un buen trabajo de desintoxicación todos los días”.

El agua con limón se promueve como un remedio desintoxicante para el hígado, energizante y calmante, aunque tiene beneficios, estos son más modestos de lo que prometen. (Foto: Especial / El Financiero).

Además, The Conversation agrega que no se ha probado que la vitamina C ayude al hígado a desintoxicar: “Si realmente necesitas una desintoxicación, probablemente necesites un trasplante de hígado”.

Según Live Strong, estudios previos en animales han visto una posibilidad del limón: es posible que sus antioxidantes puedan mejorar la salud del hígado y reducir los lípidos hepáticos, pero faltan mucha investigación para comprobarlo.

El agua con limón puede beneficiar indirectamente a tu hígado, ya que al mantenerte bien hidratado beneficias no solo a los riñones, sino también al resto de tu cuerpo para que cada órgano haga lo que debe hacer.

Beber demasiado refresco o cerveza puede causar daños a tu hígado. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Qué pasa si tomo agua con limón?

El agua con limón no es un remedio mágico, pero sí es una opción sana para tu día a día, no verás ningún efecto extraordinario al tomarlo en ayunas o antes de dormir, simplemente puede ser un buen hábito, aunque si la consumes antes de comer podrías beneficiar a tu digestión.

Ese limón que agregas representa una dosis de vitamina C, un antioxidante que ayuda a prevenir el estrés oxidativo, el cual causa enfermedades crónicas, además de que refuerza el sistema inmune.

Además, puede ser auxiliar para el control de peso si reemplazas con esta bebida que tiene solo 6 calorías a otras que hacen que subas de peso si te excedes, por ejemplo, el refresco, los jugos y el café con leche.

¿Quién no debe tomar agua con limón?

En general, es una bebida segura para la mayoría de las personas, que no representa grandes riesgos, solo cuida no excederte ni agregar limón a cada vaso de agua que tomes en el día.

Healthline, Cleveland Clinic y Eat this, not that mencionan que tomar demasiado de esta bebida puede: