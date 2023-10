¿Cuál es el mejor momento del día para tomar agua con limón?

“De día soy una, pero de noche soy otra”, hay personas que tienen la costumbre de beber agua con limón de manera diaria por sus posibles beneficios para la salud; sin embargo, ¿has considerado a qué hora es el mejor momento de beber este líquido?

El mundo de remedios caseros se compone de diferentes combinaciones como el té de jengibre con cúrcuma, ajo con miel y hasta las infusiones de diferentes especias como el ginseng y azafrán.

Uno de los remedios más sencillos que existen es el agua con limón que, como lo dice su nombre, se compone de dos ingredientes que se encuentran con facilidad en la mayoría de cocinas mexicanas.

¿Para qué sirve tomar agua con limón?

El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana explica que el limón es una fruta cítrica con piel verde o amarilla muy perfumada que produce un jugo ácido que se utiliza para la elaboración de diferentes platillos y bebidas.

Aunque hay quienes aseguran que beber agua con limón diario contribuye a bajar de peso, la realidad es que ninguno de estos dos ingredientes contienen propiedades de adelgazamiento.

“Ese mecanismo de acción no existe. No hay nada en el jugo de limón que vaya a quemar grasa o una conexión química para que eso ocurra. Siento decirlo, pero no es tan fácil”, aseguró la especialista Beth Czerwony en conversación con agua de limón.

A pesar de ello, el agua de limón es una bebida que contiene algunos beneficios para la salud del organismo. Entre estos efectos positivos, el limón es una fruta cítrica que puede contribuir a que el cuerpo no padezca cálculos renales.

Aunque no hay efectos adversos de consumir esta bebida en la noche, tanto la Clínica de Cleveland como el portal especializado de Healthline aseguran que es mejor tomar agua de limón por las mañanas antes de consumir alimentos.

Esta práctica ‘mañanera’ puede tener diferentes beneficios para el organismo, estos son algunos de los que señala la Clínica de Cleveland:

Apoya al proceso de digestión

Mantiene al cuerpo hidratado

Previene la oxidación de algunas células del organismo

Es una fuente de vitamina C para el cuerpo

Aporta altos niveles de potasio para el cuerpo

A pesar de que aún se necesitan más estudios para determinar su alcance, el portal de Healthline explica que beber agua de limón antes de comer puede estimular una mejor digestión. Asimismo, es recomendable mantener un consumo moderado de este líquido para evitar sus efectos secundarios.

¿Quiénes no deben de tomar agua con limón?

Hay individuos que acostumbran a beber el agua de limón con azúcar o algún tipo de endulzante; sin embargo, no es recomendable esta práctica debido a que afecta el valor nutricional de la bebida y le agrega calorías.

A pesar de los beneficios que puede aportar el agua con limón al organismo, existen ciertos grupos de personas que deberían alejarse del consumo excesivo de este líquido por algunos efectos secundarios.

Entre ellos se encuentran las personas que padecen de una mala salud dental, Eat this, not that señala que el ácido de los limones puede lastimar a estos órganos que forman parte del sistema digestivo.

“Los limones son ácidos, y demasiada acidez en los dientes puede provocar erosión dental”, explicó la especialista Lauren Manaker a Eat this, not that.

Asimismo, Medical News Today agrega que las personas que padecen de úlceras en la boca o reflujo gastroesofágico deberían abstenerse del consumo de limón debido a que puede empeorar síntomas como al ardor.