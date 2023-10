¿Qué tanto funciona el agua con limón para desintoxicar el cuerpo?

No le eches “limón a la herida”... mejor a un vaso de agua simple. Esta sencilla mezcla se ha convertido en uno de los remedios caseros que puede tener beneficios para órganos como los riñones, hígado y estómago. Hay quienes lo beben para ‘desintoxicar’ el cuerpo, ¿pero en verdad funciona para eso?

En contraste con muchos otros brebajes complicados que quizá te harán hacer gestos y no servirán para nada, como el café con aceite de coco o la cucharada de aceite de oliva en ayunas, el agua con limón es una bebida saludable que cumple con mucho de lo que promete, pero, también hay muchos mitos a su alrededor.

¿Cómo tomar agua con limón para desintoxicar el cuerpo?

El hábito exprimir un limón en un vaso de agua (fría o tibia) para tomar en ayunas o antes de dormir forma parte de todo un universo de recetas de dietas depurativas (’detox’ pa’ los cuates), las cuales, según Web MD, prometen que van a eliminar las toxinas de tu organismo.

Beber agua con limón es una dieta depurativa. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

Hay muchas, abundan en Internet, algunas se limitan a beber algo, otras a ayunar por varios días y solo tomar líquidos como agua con limón. La idea es que esto va a ‘limpiar’ el organismo.

Sin embargo, te tenemos una muy mala noticia si quieres desintoxicar tu organismo con agua de limón: no sirve.

¿El agua con limón ‘limpia’ el organismo de toxinas?

La respuesta corta es no. No lo dice uno, sino muchos especialistas que coinciden en que las dietas depurativas, incluso la de agua con limón, no cumplen lo que prometen.

Web MD explica que una dieta de desintoxicación puede ayudar a perder un poco de peso, pero seguramente se va a recuperar, además de que no es una forma saludable de adelgazar; en tanto, si buscas la ‘limpieza’ de tu organismo, ahí no ganas nada, no es necesario, porque ya se hace solo:

“Tu cuerpo es experto en deshacerse de las toxinas, comas lo que comas. Las toxinas no se acumulan en tu hígado, riñones o cualquier otra parte de tu cuerpo, y no vas a deshacerte de ellas con la última maravilla de desintoxicación”.

El agua con limón puede tener diversos efectos en el organismo, pero no 'desintoxica'. (Foto: Shutterstock)

La doctora Kate Patton reafirma a Cleveland Clinic que cada día el organismo descompone toxinas y las elimina a través de la orina, las heces y el sudor, tomes una dieta depurativa o no.

¿El limón tiene beneficios para desintoxicar el cuerpo?

The Conversation agrega que el hígado hace un buen trabajo en este proceso de sacar lo que el cuerpo no necesita, sin necesitar en específico del limón:

“No hay pruebas de que la vitamina C ayude en este proceso. Así que cualquier afirmación de que el agua de limón te desintoxica es falsa. Si realmente necesitas una desintoxicación, probablemente necesites un trasplante de hígado.

Además, la dietista Joy Dubost explicó a Healthline que las dietas de ‘desintoxicación’ con limón no sirven para nada y evitan que el cuerpo absorba los nutrientes necesarios: “La idea de que el cuerpo descanse de la digestión es ridícula”.

El agua con limón caliente o fría es un remedio popular con fines diferentes. (Foto: Especial / El Financiero).

De acuerdo con Healthline, los defensores del agua con limón creen que beberla en ayunas en lugar de otros alimentos va a mejorar la piel, el estado de ánimo y la energía, pero se pueden encontrar con una realidad contraria: se sentirán aletargadas porque no consumen los nutrientes y calorías necesarios.

“La mejor manera de limpiar el organismo es beber mucha agua y tomar suficiente fibra para mantener regular el sistema digestivo”, agrega dicho sitio. Para completar este vaso de engaños... el agua de limón no tiene la fibra necesaria para que esto pase.

Probablemente sea más útil cuidar más tu alimentación en general y evitar bebidas en exceso que dañan tu hígado, como refresco o cerveza.

El agua con limón es un remedio popular que puede tener beneficios a tu cuerpo, pero no se recomienda excederse. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Qué efecto produce el agua con limón en el cuerpo?

Sin embargo, tomar agua con limón como parte de una alimentación equilibrada puede tener otros beneficios para tu cuerpo, así que puede ser un hábito saludable tomarla al empezar el día o en otros momentos, no como sustituto de la comida: