¿Cuáles son los efectos de tomar agua de limón sin azúcar?

Para el ‘calorón’ o en cualquier momento, el agua con limón es un algo más que una bebida refrescante presente en restaurantes y fonditas, es también un remedio casero que se puede preparar con facilidad y ha sumado adeptos de todo el mundo.

En México, el país de las aguas frescas, las opciones para espantar al calor son casi infinitas, encontramos en las jarras del diario jamaica, horchata, chía, bugambilia, jengibre o limón, pero tienen un asunto que les resta algunos puntos para la salud: el azúcar.

Un vaso de agua solo con un limón exprimido tiene perfil nutricional diferente a una a la cual se le agregan varias cucharadas de este tipo de endulzantes.

La versión sin azúcar es encontrada con frecuencia en remedios caseros, pero también en restaurantes, por ejemplo, en Francia venden en el menú una bebida llamada ‘fruits pressés’, no es más que jugo de limón mezclado con agua de la llave y se vende en alrededor de 7 euros.

En general, en México esta combinación puede ser más económica y es una de las pocas recomendaciones de Internet que sí puede tener beneficios para el cuerpo.

El agua con limón es una bebida saludable y refrescante. (Foto: Especial / El Financiero). (Shutterstock)

¿Cuáles son los beneficios de tomar agua con jugo de limón sin azúcar?

Las personas acostumbradas a las bebidas azucaradas quizá le hacen gestos al agua con limón sin azúcar aun antes de darle el primer trago; sin embargo, es una alternativa con saludable que se puede complementar con hojas de menta, unas rebanadas de jengibre o de pepino.

Si bien no es una bebida ‘milagrosa’, hay varios efectos positivos de sumarla a tu día a día.

Alternativa al refresco

Bebidas cotidianas como los jugos, refrescos, deportivas o energéticas suelen tener demasiados azúcares añadidos y consumirlas con frecuencia puede aumentar el riesgo de enfermedades como diabetes, aumento de peso, obesidad, cardiopatías, enfermedad renal o hepática, caries y gota.

“El agua de limón puede ser una alternativa sana y natural para calmar la sed y los antojos de dulce”, dice Healthline.

El exceso de refresco puede afectar a los riñones, por lo que altenativas como el agua con limón ayudan a cambiar tus hábits. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿El agua con limón adelgaza?

Hay quienes dicen que esta bebida con limón te hará bajar de peso rápido: si bien puede ser un auxiliar para dicho propósito, no funciona como te prometen.

“No hay estudios que demuestren una relación directa entre beber agua de limón y perder peso o aumentar el metabolismo, y no hay ninguna receta de agua de limón para perder peso. Así que no crea en las afirmaciones de que simplemente tomar agua helada con limón cada mañana o incluso hervir limones para adelgazar hará que se le quiten los kilos de encima”, dice LiveStrong.

Sin embargo, el agua con limón sin azúcar puede ayudarte al control de peso no por sus compuestos específicos, sino porque es un buen reemplazo de bebidas más calóricas que podrían causar que subas varios kilos (como el refresco y los jugos).

LiveStrong destaca beber más agua en general e ingerir menos calorías de refrescos se relaciona con la prevención, “si añadir un poco de jugo de limón le ayuda a beber más agua, entonces el agua con limón puede ayudarle a perder peso”.

El agua con limón es un remedio popular para bajar de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Ayuda a tomar más agua

Es usual que las personas no tomen la cantidad necesaria de agua para que el cuerpo haga tareas como la digestión, lubricar articulaciones y mantener un buen funcionamiento de los riñones y otros órganos. La deshidratación severa puede ocasionar incluso daño renal, además de fatiga y estreñimiento.

Harvard T.H. Chan School of Public Health menciona en un artículo que el agua simple puede ser poco atractiva, en especial para los paladares acostumbrados a bebidas dulces, a quienes les resulta insípida al principio.

Por ello, para aumentar el consumo de agua sin perder sabor o para animar su ingesta diaria de agua, dicha instancia aconseja añadir al vaso rodajas o cáscaras de cítricos (limón, lima, naranja, pomelo).

El agua con limón puede beneficiar a órganos como el hígado y los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

Tiene algunos nutrientes

LiveStrong destaca que agregar limón al vaso de agua es una forma de sumar nutrientes a la alimentación, ya que este fruto cítrico es rico en folato, potasio y vitamina C.

La vitamina C es un antioxidante que ayuda a proteger el cuerpo de los radicales libres que causan estrés oxidativo y a su vez enfermedades crónicas como cáncer, las cardiopatías y la artritis; también favorece la salud del sistema inmunitario.

Beneficia a los riñones

El sitio Eat this, not that enlista al agua con limón entre las mejores bebidas para los riñones, al lado del agua simple (la única esencial para el cuerpo), el jugo de arándanos y el café.

De acuerdo con Cleveland Clinic, esto es por varias razones:

Fomenta alcanzar un consumo saludable de líquidos .

. Los cálculos renales tienen varias posibles causas, una de ellas es una mala hidratación (demasiado refresco y poca agua).

(demasiado refresco y poca agua). Los limones tienen citrato, Healthline detalla que este ayuda a que la orina sea menos ácida y es capaz de romper pequeños cálculos.

National Kidney Foundation aconseja tomar 118 mililitros de jugo de limón concentrado con agua, como una forma de complementar un tratamiento médico de prevención de cálculos renales.

El agua con limón puede beneficiar a tus riñones y previene cálculos renales. (Foto: Especial / El Financiero).

No desintoxica el cuerpo

Las bebidas para desintoxicar no solo no sirven, son innecesarias porque tu cuerpo ya hace este proceso por sí solo a través de tus riñones, hígado y sistema digestivo.

The Conversation agrega que no existen pruebas de que la vitamina C ayude a este proceso: “Cualquier afirmación de que el agua de limón te desintoxica es falsa. Si realmente necesitas una desintoxicación, probablemente necesites un trasplante de hígado”.

El agua con limón es un remedio casero popular para 'desintoxicar' el cuerpo, pero no funciona como prometen. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Podría mejorar la digestión

Tomar agua con limón promueve una buena digestión (en especial antes de comer) por las siguientes razones:

El ácido de los limones complementa los niveles de ácido estomacal que descompone los alimentos, dice Roxanne B. Sukol en Cleveland Clinic .

que descompone los alimentos, dice Roxanne B. Sukol en . Beber suficiente agua ayuda a mantener una buena digestión: Healthline destaca que al estar bien hidratado el cuerpo no extrae exceso de agua del colón, con los intestinos no se estresan y hacen su proceso de excretar sin vacilación.

El agua con limón puede tener beneficios para el estómago, como prevenir el estreñimiento. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Cuántas calorías tiene un vaso de agua con limón sin azúcar?

Medical News Today destaca que el agua con limón es una bebida baja en calorías y azúcar que puede ayudar a consumir más vitamina C y cita datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos donde se desglosa su contenido nutricional (un limón exprimido en un vaso):

10.6 calorías

18.6 miligramos (mg) de vitamina C , o 21% del valor diario

, o 21% del valor diario 9.6 microgramos (mcg) de folato, o 2% del valor diario

0.01 mg de vitamina B-2 , o 1% del valor diario

, o 1% del valor diario 0.06 mg de vitamina B-5, o 1% del valor diario

49.4 mg de potasio, o 1% del valor diario

0.01 mg de vitamina B-1, o 1% del valor diario

¿Para qué sirve el agua con limón en ayunas?

LiveStrong agrega que se puede tomar a cualquier hora, aunque algunas personas lo prefieren en la mañana porque sienten que les ayuda a despertarse y sentirse alerta, también es una opción durante o después de hacer ejercicio.

Recuerda que no hay pruebas de que los efectos sean más potentes si lo consumes en ayunas.

El agua con limón es baja en calorías. (Fotoarte: Andrea López Trejo / El Financiero).

Contraindicaciones del agua con limón

En general, esta bebida es segura, solo cuida estos aspectos: