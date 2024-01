¿Para qué sirve tomar té de menta en ayunas?

¿Te recomendaron menta para el mal aliento? Esta planta aromática, que se encuentra presente en alimentos, licores y hasta jarabes, protagoniza un remedio casero al que se le asocian diferentes beneficios para la salud del organismo.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, menta es el nombre que se le designa a varias plantas del género Mentha que provienen de la familia de las labiadas. Similar a la situación del tomillo, cada variación del ingrediente tiene un uso específico.

En México, la variedad Mentha Piperita es la que se utiliza en infusiones y brebajes que buscan una mejoría del cuerpo; sin embargo, no se debe de confundir con la hierbabuena que, aunque pertenecen a la misma familia de plantas, contiene diferentes valores nutricionales.

La menta suele confundirse con la hierbabuena. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué beneficio tiene tomar té de menta?

El té de menta, al igual que el de jengibre, canela o cúrcuma, se prepara añadiendo el ingrediente a una olla con agua hirviendo, se deja reposar por cinco minutos, y se pasa por un colador antes de servirse en una taza.

El sitio de Healthline señala que, en general, las hojas de menta son saludables, siempre y cuando no se consuman en grandes cantidades. Esta planta contiene aceites esenciales como mentol, mentona y limoneno que resultan en su refrescante sabor.

En general, la infusión de menta suele consumirse por su fresco sabor, pero hay quienes aseguran que podría ayudar al cuerpo a bajar de peso, reducir el mal aliento y los dolores estomacales. Te contamos que tan ciertas son estas promesas del remedio.

Podría reducir congestión nasal

Al preparar té de menta, ciertas personas aseguran que los vapores de la mezcla les han ayudado a reducir la congestión nasal que surge por problemas como resfriados o gripa por su posible contenido de mentol.

Medical News Today comparte que hay algunos estudios sobre este efecto con el aceite de menta, pero no hay evidencia que respalde por completo esté supuesto beneficio de los vapores que surgen de la elaboración del té.

El té de menta se acostumbra a tomar en temporadas de frío por sus supuestos efectos. (Foto: Wikimedia Commons) (Hannes Grobe)

Podría aliviar los problemas digestivos

Aunque hay quienes toman té de menta para aliviar problemas del sistema digestivo, como dolores estomacales, la realidad es que aún no hay estudios que confirmen el efecto.

Healthline cita algunos estudios con animales que han tenido resultados prometedores, pero las investigaciones alrededor de la infusión con menta en humanos continúan siendo escasas.

Mejora el aliento

Además de su fresco sabor, Healthline señala que el té de menta, similar a la canela, contiene propiedades antibacterianas, por lo que podría ser una forma de batallar contra el mal aliento; sin embargo, se requieren más estudios que determinen los alcances de este beneficio.

Produce más energía

A pesar de que es una bebida sin cafeína, un compuesto que genera una sensación de alerta en el cuerpo, Medical News Today explica que los aceites de la menta ayudan aliviar la fatiga y aumentar los niveles de energía.

Alivia algunos malestares

En un listado de Cleveland Clinic, sobre las mejores infusiones para la salud, se señala al té de menta como una bebida con la capacidad de aliviar malestares que provienen de problemas a la salud, como los resfriados, por su contenido en mentol.

“(El té de menta) realmente estimula tu sistema inmunológico”, explicó la especialista Beth Czerwony al portal de Cleveland Clinic.

El té menta contiene algunos beneficios para la salud por sus aceites esenciales. (Foto: Wikimedia Commons)

No ayuda a bajar de peso

El té de menta, al igual que el agua de limón, infusiones con orégano o flor de azahar, ha sido señalado de tener propiedades adelgazadoras, pero la realidad es que no hay evidencia científica que respalde que la bebida ayude al cuerpo a bajar de peso.

A pesar de ello, en conversación con Eat thit, not that, la nutrióloga Courtney D’Angelo menciona que el té de menta puede formar parte de dietas cuyo objetivo sea bajar de peso por sus propiedades antiinflamatorias:

“Como (el té de menta) actúa como antiinflamatorio, también puede ayudar a mejorar los problemas digestivos”.

¿Cuándo no debo tomar té de menta?

Aunque el té de menta es una bebida saludable, su consumo en exceso podría dañar a la salud por uno de sus compuestos químicos: el mentol, ya que puede ser tóxico para el organismo.

“El ingrediente activo de la menta, el mentol, afecta (e interrumpe) nuestros sistemas biológicos de calefacción y refrigeración”, explicó Celine Beitchman, directora del Institute of Culinary Education en Estados Unidos, a Eat this, not that.

Asimismo, según Mount Sinai, los aceites de menta también resultan tóxicos para el organismo en altas cantidades. En el caso del té, lo más recomendable es mantener un consumo moderado para evitar posibles percances.

La menta en exceso puede perjudicar a la salud por sus compuestos químicos. (Foto: Wikimedia Commons)

Además de aquel efecto secundario, en grandes cantidades, el té de menta se asocia con irritación de boca, garganta y el aumento de problemas digestivos. De igual manera, hay algunas personas que deberían evitar tomar la bebida como:

Personas con problemas estomacales : Medical News Today menciona que el té de menta empeora los síntomas del reflujo gastroesofágico.

: menciona que el té de menta empeora los síntomas del reflujo gastroesofágico. Mount Sinai asegura que la menta empeora los cálculos biliares, un problema de salud que a fecta a la vesícula biliar.

asegura que la menta empeora los cálculos biliares, un problema de salud que a En el caso de personas con embarazo o lactancia, debido a la falta de estudios, es aconsejable que no tomen té de menta para evitar complicaciones.

A pesar de que no hay una recomendación oficial de cuanto té de menta se debería tomar al día, sitios como Mount Sinai mencionan que se debe consultar a un especialista antes de tomar la planta aromática.

¿Cuándo es mejor tomar té de menta?

A diferencia de bebidas como el café o refresco, el té de menta no contiene cafeína y sus niveles de calorías son relativamente bajos. Es por ello que el sitio de Healthline comparte que se puede tomar a cualquier hora del día.

Asimismo, no hay evidencia de que tomar la infusión de menta en ayunas potencie sus posibles beneficios para la salud.

Lo más recomendable es que no se le agregue endulzantes, como miel o azúcar, para evitar afectar sus valores nutricionales.